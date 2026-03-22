Ngành đường sắt tăng chuyến tàu phục vụ dịp Giỗ Tổ và lễ 30/4 - 1/5

Ngành đường sắt triển khai kế hoạch tăng chuyến để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và lễ 30/4 - 1/5.

Hải Ninh

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong kỳ nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Lễ 30/4 - 01/5/2026, ngành Đường sắt triển khai kế hoạch chạy thêm tàu khách khu đoạn.

77777.jpg
Ảnh minh họa

Theo đó, tàu Sài Gòn-Quy Nhơn, chạy tàu SE30, xuất phát ga Sài Gòn các ngày 24, 25, 29, 30/4; 1/5/2026. Tàu Quy Nhơn-Sài Gòn, chạy tàu SE29, xuất phát ga Quy Nhơn các ngày 26, 27, 30/4; 2, 3/5/2026.

Tàu Sài Gòn-Nha Trang, chạy tàu SNT4, xuất phát ga Sài Gòn các ngày 24, 29, 30/4/2026. Ngoài ra, ngành đường sắt chạy SNT6, xuất phát ga Sài Gòn các ngày 29/4/2026.

Đối với đoạn Nha Trang-Sài Gòn sẽ chạy thêm tàu SNT5, xuất phát ga Nha Trang các ngày 27/4; 2 - 3/5/2026; chạy tàu SNT3, xuất phát ga Nha Trang các ngày 2/5/2026.

Dịp cao điểm, ngành đường sắt khuyến nghị hành khách khi đi tàu sắp xếp thời gian có mặt ở ga trước giờ tàu chạy từ 30 phút đến 1 giờ để tránh nhỡ tàu.

Hành khách đi tàu mang theo hành lý nhỏ gọn, mỗi vé hành khách mang không quá 20 kg và tự trông coi bảo quản hành lý. Đồng thời, tuân thủ hướng dẫn của nhân viên nhà ga và trên tàu, không mang theo các vật phẩm bị cấm theo quy định.

Xã hội

Đá rơi làm gãy thanh ray, đường sắt Bắc – Nam tạm thời gián đoạn

Đá từ trên sườn đèo Hải Vân rơi xuống làm gãy thanh ray, làm gián đoạn tạm thời hoạt động của tuyến đường sắt qua khu vực đèo Hải Vân.

Ngày 14/3, theo thông tin từ Phòng Quản lý an toàn đường sắt II (Cục Đường sắt Việt Nam), đơn vị đang phối hợp các lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường tàu hàng bị trật bánh khi qua đèo Hải Vân.

Theo thông tin ban đầu, tàu hàng ký hiệu AH1, đầu máy D18E 604 khi lưu thông đến Km769+850, khu gian Hải Vân - Hải Vân Nam thì xảy ra sự cố trật bánh. Vị trí này thuộc địa phận phường Hải Vân, TP. Đà Nẵng.

