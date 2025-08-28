Không chỉ chợ nổi, miền Tây còn có trải nghiệm cào nghêu thú vị khó quên

Không chỉ thưởng ngoạn sông nước, về miền Tây du khách còn có thể thử cào nghêu – hoạt động dân dã, vui nhộn và đậm chất văn hóa bản địa.

Miền Tây sông nước từ lâu đã trở thành điểm đến hấp dẫn du khách bởi vẻ đẹp bình dị, con người hiền hòa và những hoạt động gắn liền với đời sống mưu sinh. Nếu ai từng một lần rong ruổi trên những cánh đồng phù sa, đi chợ nổi hay chèo xuồng ba lá, thì chắc hẳn sẽ thêm ấn tượng khi thử một trải nghiệm rất khác: đi cào nghêu.

Ảnh MIA

Hoạt động tưởng chừng chỉ dành cho người dân ven biển nay lại trở thành thú vui du lịch độc đáo, thu hút nhiều bạn trẻ và du khách quốc tế tìm đến.

Thú vui dân dã nơi bãi bùn

Khi thủy triều rút, những bãi bùn ven biển miền Tây hiện ra mênh mông, loang loáng ánh nắng. Đây cũng là lúc người dân địa phương xắn quần, vác cào đi “tìm lộc biển”. Cào nghêu vốn là công việc mưu sinh quen thuộc, nhưng trong mắt du khách, đó lại là một trải nghiệm vừa lạ vừa vui.

Chỉ với một chiếc cào bằng sắt và chút kiên nhẫn, bạn có thể lần tìm những con nghêu tròn mẩy nằm ẩn mình dưới lớp bùn. Mỗi lần cào được vài con, cảm giác phấn khích khiến nhiều du khách reo lên đầy thích thú.

Ảnh Thúy Ngọc

“Ban đầu tôi nghĩ đây chỉ là trò chơi, nhưng khi tự tay tìm được mẻ nghêu đầu tiên, tôi mới thấy công việc này thú vị đến nhường nào. Nó vừa rèn sự khéo léo, vừa giúp hiểu thêm cuộc sống lao động của người dân miền Tây,” chị Thu Hà (TP HCM) chia sẻ.

Không chỉ mang lại niềm vui giải trí, cào nghêu còn gắn liền với ký ức tuổi thơ của nhiều người miền biển. Bởi thế, khi hoạt động này được đưa vào khai thác du lịch, nó nhanh chóng trở thành “món ăn tinh thần” mới lạ cho những ai muốn tìm về với nét văn hóa lao động mộc mạc.

Những “tọa độ vàng” để đi cào nghêu

Miền Tây có nhiều địa điểm để du khách thử sức với trải nghiệm thú vị này, trải dài từ Cà Mau đến Kiên Giang.

Cà Mau: Nổi bật nhất là Đầm Thị Tường – được mệnh danh là “biển hồ giữa đồng bằng” – cùng bãi bồi Bảy Háp. Đây là vùng nước lợ, giàu thủy sản, thích hợp để cào nghêu và nhiều loài nhuyễn thể khác.

Bạc Liêu: Bãi biển Nhà Mát hay xã Vĩnh Hậu là nơi du khách dễ bắt gặp cảnh người dân địa phương lội bùn đi cào nghêu. Không gian thoáng đãng, bãi bồi trải dài khiến hoạt động này thêm phần hấp dẫn.

Ảnh Gia Hân Phan

Sóc Trăng: Các cù lao trên sông Hậu, đặc biệt là cù lao Long Hòa, là điểm đến lý tưởng cho ai muốn thử sức. Ở đây, du khách vừa có thể trải nghiệm cào nghêu, vừa ngắm nhìn cảnh sông nước mênh mang.

Kiên Giang: Rạch Giá và ven đảo Phú Quốc không chỉ nổi tiếng với biển đẹp mà còn thu hút bởi hoạt động cào nghêu vào mỗi mùa nước rút. Nhiều tour du lịch biển đảo đã kết hợp đưa trải nghiệm này vào chương trình để tạo sự mới lạ.

Chuẩn bị cho chuyến đi cào nghêu

Để chuyến đi vừa vui vừa an toàn, du khách nên chuẩn bị một số vật dụng cơ bản:

Giày lội bùn hoặc dép nhựa dẻo: dễ vệ sinh, tránh bị lún quá sâu.

Quần áo gọn nhẹ, dễ giặt: ưu tiên loại nhanh khô, cộc tay để thuận tiện di chuyển.

Găng tay: bảo vệ tay khỏi vỏ nghêu, sò sắc nhọn.

Thùng hoặc túi nhựa: để đựng nghêu sau khi cào.

Nước uống, khăn lau mồ hôi: vì bạn sẽ vận động khá nhiều dưới nắng.

Ngoài ra, điện thoại hoặc máy ảnh nên được bọc túi chống nước để tránh rơi xuống bùn.

Thời điểm lý tưởng và lưu ý quan trọng

Thời điểm đẹp nhất: Khi thủy triều xuống thấp, bãi bùn rộng và dễ di chuyển. Buổi sáng sớm hoặc chiều muộn thường mát mẻ, thuận tiện hơn so với giữa trưa nắng gắt.

Lưu ý an toàn: Tránh lội vào khu vực bùn quá sâu hoặc có nhiều rễ cây, cọc gỗ nhọn. Nên đi theo nhóm để hỗ trợ nhau khi cần.

Tôn trọng môi trường và người dân địa phương: Không nên cào quá mức hoặc lấy nghêu con. Một số khu vực có thể yêu cầu mua vé hoặc thuê hướng dẫn viên, vì vậy du khách cần tuân thủ quy định.

Ảnh Thanh Ngân

Chi phí “hạt dẻ” cho trải nghiệm độc đáo

So với nhiều hoạt động du lịch khác, đi cào nghêu có chi phí khá rẻ. Du khách chỉ cần bỏ ra 50.000 – 200.000 đồng/người là có thể tham gia, tùy theo việc thuê dụng cụ, hướng dẫn viên hay lựa chọn tour trọn gói. Sau khi cào xong, bạn có thể mang nghêu về hoặc chế biến ngay tại chỗ thành nhiều món ngon hấp dẫn như nghêu hấp sả, cháo nghêu, nghêu nướng mỡ hành...

Chính sự tiết kiệm mà độc đáo này khiến hoạt động cào nghêu ngày càng được nhiều bạn trẻ và gia đình lựa chọn trong hành trình khám phá miền Tây.

Đi cào nghêu không đơn thuần là một trò vui, mà còn là cơ hội để du khách hòa mình vào thiên nhiên, gắn kết với đời sống mưu sinh của người dân ven biển. Giữa bãi bùn mênh mông, tiếng cười vang xen lẫn tiếng sóng, ai nấy đều thấy mình như gần hơn với sự giản dị, chân chất của miền Tây.