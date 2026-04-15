Bí ẩn thủy quái khổng lồ mới lộ diện ở Cuba

Các nhà cổ sinh vật học tìm thấy xương của thủy quái kỷ Jura trên trần hang động đá vôi ở phía Tây Cuba. Nó là thành viên của "gia tộc" ngư long thời tiền sử.

Tâm Anh (TH)

Trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học Journal of Vertebrate Paleontology, các nhà cổ sinh vật học thông báo đã tìm thấy bộ xương hóa thạch của một thủy quái bên trong hang động đá vôi Cueva del Ictiosaurio ở khu vực El Cuajaní thuộc Công viên địa chất và quốc gia Viñales của Cuba.

Một phần bộ xương hóa thạch của thủy quái tìm thấy ở khu vực El Cuajaní. Ảnh: Iturralde-Vinent et al., doi: 10.1080/02724634.2025.2609717.

Thủy quái này được xác định là một thành viên của "gia tộc" ngư long (Ichthyosaur) thời tiền sử. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu vẫn chưa thể xếp nó vào bất kỳ loài ngư long nào từng được biết đến.

Nhóm nghiên cứu cho hay phần xương được tìm thấy bao gồm cột sống cong hình chữ U với các xương sườn đi kèm, các đốt sống riêng lẻ và một chi sau. Đây là hóa thạch ngư long có độ toàn vẹn cao nhất từng được tìm thấy ở Cuba.

“Mẫu vật được bảo quản trong phiến đá tạo thành trần của hang động Cueva del Ictiosaurio cách lối vào khoảng 60m”, Tiến sĩ Manuel Iturralde-Vinent thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Cuba cho biết.

Tiến sĩ Iturralde-Vinent đã hợp tác với các đồng nghiệp ở Cuba, Argentina, Ba Lan và Mỹ. Theo đó, họ xác định được bộ xương thủy quái này có niên đại lên đến 145 triệu năm, tức thuộc kỳ Tithon - kỳ cuối cùng của thế Jura Muộn, kỷ Jura.

Phát hiện này được giới chuyên gia đánh giá là rất có ý nghĩa. Bởi lẽ, một số xương hóa thạch của ngư long đã được tìm thấy ở Cuba nhưng đều nằm trong lớp trầm tích cổ xưa hơn của kỳ Oxfordian của thế Jura muộn. Vậy nên, phát hiện mới đây đã giúp mở rộng khoảng thời gian tồn tại của ngư long ở khu vực này.

Thêm nữa, nhóm nghiên cứu xác định được cá thể ngư long mới phát hiện thuộc họ Ophthalmosauridae (gồm những loài sở hữu đôi mắt rất lớn). Nó cũng có những nét tương đồng với các loài như Caypullisaurus bonapartei và Aegirosaurus leptospondylus, nhưng vẫn có những đặc điểm riêng. Hiện các chuyên gia vẫn chưa đủ dữ liệu để khẳng định nó là một loài mới.

