Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Ngậm đũa khi chơi, bé 2 tuổi suýt thủng sọ não

Bé trai 2 tuổi vừa được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bình Dương phẫu thuật cấp cứu thành công sau tai nạn ngậm đũa khi chơi, khiến dị vật đâm xuyên từ miệng lên sát nền sọ não.

Thúy Nga

Bệnh nhi N.N.T.N. (sinh năm 2024) được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Bình Dương trong đêm sau khi sơ cứu tại bệnh viện địa phương.

Theo người nhà, trong lúc chơi ở nhà, bé vừa ngậm một chiếc đũa gỗ vừa đùa nghịch thì bất ngờ té ngã. Chiếc đũa cắm sâu vào khoang miệng khiến trẻ chảy nhiều máu, đau đớn và quấy khóc liên tục. Gia đình lập tức đưa trẻ đi cấp cứu.

Ngay khi tiếp nhận, ê-kíp trực tiến hành cầm máu tạm thời, kiểm soát đường thở và ổn định các dấu hiệu sinh tồn trước khi đánh giá mức độ tổn thương.

ThS.BS Lê Hưng Đạt, Khoa Tai Mũi Họng cho biết, dị vật là chiếc đũa gỗ đi từ khoang miệng, xuyên thủng khẩu cái cứng vào hốc mũi và đâm thẳng lên vùng nền sọ. Rất may, dị vật dừng lại ngay dưới sàn sọ, tại thành trước xoang bướm, chưa xuyên thủng nền sọ.

"Nếu lực tác động mạnh hơn một chút, dị vật có thể xuyên thủng sàn sọ, xâm nhập trực tiếp vào mô não hoặc gây tổn thương các cấu trúc thần kinh và mạch máu lớn tại xoang bướm. Khi đó, nguy cơ tử vong cũng như để lại di chứng thần kinh vĩnh viễn là rất cao", ThS.BS Lê Hưng Đạt nhận định.

Sau khi xác định chính xác vị trí dị vật và mức độ tổn thương, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cấp cứu lấy dị vật ra an toàn, đồng thời tái tạo khẩu cái cứng, sàn mũi và xử trí các tổn thương liên quan.

Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhi hồi phục tốt, hình thái và chức năng vùng tổn thương ổn định, trẻ ăn uống bình thường và đường thở thông thoáng.

Từ ca bệnh trên, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bình Dương cảnh báo, trẻ trong độ tuổi từ 1-3 tuổi, các xoang và nền sọ vẫn đang trong quá trình phát triển, cấu trúc còn mỏng nên khả năng chịu lực kém hơn người lớn. Chỉ một va chạm mạnh cũng có thể gây tổn thương nghiêm trọng.

di-vat-nao-1669.jpg
Ê-kíp bác sĩ phẫu thuật lấy dị vật cho bệnh nhi - Ảnh BVCC

Để phòng tránh tai nạn, phụ huynh tuyệt đối không để trẻ vừa đi, chạy hoặc chơi đùa vừa ngậm các vật dài, cứng hoặc nhọn như đũa, muỗng, bút viết, ống hút cứng hay que kem.

Trong trường hợp không may xảy ra tai nạn có dị vật cắm vào cơ thể, người nhà không được tự ý rút dị vật ra vì dị vật lúc này có thể đang tạo hiệu ứng "nút chặn" tạm thời tại vị trí tổn thương. Việc rút dị vật không đúng cách có thể làm rách thêm mạch máu, gây xuất huyết ồ ạt khó kiểm soát hoặc khiến dị vật đi sâu hơn vào các cấu trúc quan trọng.

Cách xử trí đúng là giữ nguyên dị vật, cố định nhẹ nhàng vùng đầu và nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế có chuyên khoa để được chẩn đoán hình ảnh, đánh giá tổn thương và phẫu thuật lấy dị vật trong điều kiện vô trùng, bảo đảm an toàn.

>>> Mời độc giả xem thêm video Cảnh báo tình trạng đuối nước dịp hè:

(Nguồn: THĐT)
#Chấn thương xuyên vùng hàm mặt trẻ nhỏ #Nguy cơ tổn thương sọ não do dị vật #Phòng ngừa tai nạn trẻ em #Xử trí dị vật an toàn cho trẻ #Vai trò của sơ cứu đúng cách

Bài liên quan

Sống Khỏe

Nghẹt thở cấp cứu bệnh nhân 25 tuổi bị 2 chiếc đũa đâm sâu vào 2 mắt

Trường hợp cấp cứu với hai chiếc đũa đâm sâu vào hai mắt, đòi hỏi chẩn đoán chính xác và kỹ thuật phẫu thuật tinh vi để bảo vệ tính mạng, thị lực người bệnh.

Người bệnh B.T.D (25 tuổi, Phú Thọ) bị tai nạn vào viện trong tình trạng 2 chiếc đũa dài 7-10 cm đâm sâu vào hai mắt. Một bên dị vật lộ phần đầu rất ngắn, trong khi bên dị vật còn lại nằm sâu hoàn toàn bên trong hốc mắt, không xác định được hướng đi ban đầu.

Đây được đánh giá là trường hợp cấp cứu đặc biệt nghiêm trọng đe dọa tính mạng và thị lực người bệnh.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Nuốt nhiều viên nam châm, bé 5 tuổi tổn thương đường tiêu hóa

Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố vừa tiếp nhận và điều trị thành công cho bé trai T.H.M.Q. (5 tuổi, ngụ Quảng Ngãi) bị tổn thương đường tiêu hóa sau khi nuốt phải dị vật nam châm.

Gia đình cho biết, khoảng 3 giờ trước khi nhập viện, sau bữa sáng, trẻ xuất hiện đau bụng, người bủn rủn, môi tái và chướng bụng. Gia đình lập tức đưa trẻ đến Phòng khám đa khoa 115 Y Dược để thăm khám.

Kết quả chụp X-quang phát hiện hình ảnh dị vật cản quang trong ổ bụng. Khi được người nhà hỏi lại, bé cho biết đã nuốt một đoạn các viên nam châm kích thước khoảng 4x4 mm vào khoảng 17h ngày hôm trước, tuy nhiên không nhớ chính xác đã nuốt bao nhiêu viên.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Nuốt nhầm tăm tre, người đàn ông bị áp xe gan

Ngậm tăm sau bữa ăn, người đàn ông 43 tuổi vô tình nuốt phải dị vật. Chỉ sau hơn hai tuần, chiếc tăm tre xuyên vào gan gây áp xe lớn và nhiễm trùng.

Các bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh vừa điều trị thành công một trường hợp áp xe gan do dị vật tăm tre bằng kỹ thuật can thiệp xâm lấn tối thiểu.

Người bệnh là nam giới, 43 tuổi, nhập viện trong tình trạng đau vùng hạ sườn phải kèm sốt và rét run kéo dài. Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện một ổ áp xe gan lớn chứa dị vật nghi là tăm tre.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới