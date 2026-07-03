Ngậm đũa khi chơi, bé 2 tuổi suýt thủng sọ não

Bệnh nhi N.N.T.N. (sinh năm 2024) được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Bình Dương trong đêm sau khi sơ cứu tại bệnh viện địa phương.

Theo người nhà, trong lúc chơi ở nhà, bé vừa ngậm một chiếc đũa gỗ vừa đùa nghịch thì bất ngờ té ngã. Chiếc đũa cắm sâu vào khoang miệng khiến trẻ chảy nhiều máu, đau đớn và quấy khóc liên tục. Gia đình lập tức đưa trẻ đi cấp cứu.

Ngay khi tiếp nhận, ê-kíp trực tiến hành cầm máu tạm thời, kiểm soát đường thở và ổn định các dấu hiệu sinh tồn trước khi đánh giá mức độ tổn thương.

ThS.BS Lê Hưng Đạt, Khoa Tai Mũi Họng cho biết, dị vật là chiếc đũa gỗ đi từ khoang miệng, xuyên thủng khẩu cái cứng vào hốc mũi và đâm thẳng lên vùng nền sọ. Rất may, dị vật dừng lại ngay dưới sàn sọ, tại thành trước xoang bướm, chưa xuyên thủng nền sọ.

"Nếu lực tác động mạnh hơn một chút, dị vật có thể xuyên thủng sàn sọ, xâm nhập trực tiếp vào mô não hoặc gây tổn thương các cấu trúc thần kinh và mạch máu lớn tại xoang bướm. Khi đó, nguy cơ tử vong cũng như để lại di chứng thần kinh vĩnh viễn là rất cao", ThS.BS Lê Hưng Đạt nhận định.

Sau khi xác định chính xác vị trí dị vật và mức độ tổn thương, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cấp cứu lấy dị vật ra an toàn, đồng thời tái tạo khẩu cái cứng, sàn mũi và xử trí các tổn thương liên quan.

Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhi hồi phục tốt, hình thái và chức năng vùng tổn thương ổn định, trẻ ăn uống bình thường và đường thở thông thoáng.

Từ ca bệnh trên, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bình Dương cảnh báo, trẻ trong độ tuổi từ 1-3 tuổi, các xoang và nền sọ vẫn đang trong quá trình phát triển, cấu trúc còn mỏng nên khả năng chịu lực kém hơn người lớn. Chỉ một va chạm mạnh cũng có thể gây tổn thương nghiêm trọng.

Ê-kíp bác sĩ phẫu thuật lấy dị vật cho bệnh nhi - Ảnh BVCC

Để phòng tránh tai nạn, phụ huynh tuyệt đối không để trẻ vừa đi, chạy hoặc chơi đùa vừa ngậm các vật dài, cứng hoặc nhọn như đũa, muỗng, bút viết, ống hút cứng hay que kem.

Trong trường hợp không may xảy ra tai nạn có dị vật cắm vào cơ thể, người nhà không được tự ý rút dị vật ra vì dị vật lúc này có thể đang tạo hiệu ứng "nút chặn" tạm thời tại vị trí tổn thương. Việc rút dị vật không đúng cách có thể làm rách thêm mạch máu, gây xuất huyết ồ ạt khó kiểm soát hoặc khiến dị vật đi sâu hơn vào các cấu trúc quan trọng.

Cách xử trí đúng là giữ nguyên dị vật, cố định nhẹ nhàng vùng đầu và nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế có chuyên khoa để được chẩn đoán hình ảnh, đánh giá tổn thương và phẫu thuật lấy dị vật trong điều kiện vô trùng, bảo đảm an toàn.

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