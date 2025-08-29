Ngắm dàn vũ khí "Make in Vietnam" tại triển lãm 80 năm thành tựu đất nước

Hệ thống tên lửa đạn đạo SCUD-D thuộc Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa.
Tổ hợp tên lửa phòng không S-125VT do tập đoàn nghiên cứu, cải tiến và thiết kế có khả năng tiêu diệt các phương tiện tấn công đường không.
Đây là một trong những khí tài quân sự tiêu biểu của Viettel sẽ xuất hiện trong lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.
Đài radar RV-02 của Viện Kỹ thuật Quân chủng Phòng không - Không quân nghiên cứu, chế tạo, sản xuất. Đây là đài radar cảnh giới tầm trung có khả năng phát hiện máy bay tàng hình.
Phương tiện bay không người lái (UAV) đa năng, tầm xa VU MALE do Viettel nghiên cứu, chế tạo.
Tổ hợp tên lửa Trường Sơn - một trong những vũ khí hiện đại do Viettel tự chủ toàn phần từ khâu nghiên cứu và phát triển hoàn toàn bởi đội ngũ kỹ sư Viettel tại Việt Nam.
Khu vực giới thiệu lực lượng tác chiến điện tử của Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong đó nổi bật là tổ hợp trinh sát điện tử V-Elint 18.
Cùng với đó là các hệ thống tác chiến điện tử hiện đại giúp bảo vệ tổ quốc như AJAS-1000, hệ thống trinh sát gây nhiễu đường không tầm xa GBR-HP, xe tác chiến điện tử A2.
Ngoài các khí tài trưng bày ở ngoài trời, khu trưng bày trong nhà của Bộ Quốc phòng tại triển lãm cũng giới thiệu các hệ thống vũ khí, trang bị bộ binh như quân trang, quân phục, súng bộ binh các loại do ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam chế tạo.
Các mẫu súng bộ binh sử dụng đạn 5,56 mm đến 7.62mm do Việt Nam chế tạo. Ngoài sản xuất các mẫu súng bộ binh kiểu mới, công nghiệp quốc phòng Việt Nam cũng làm chủ hoàn toàn việc cung cấp các loại đạn dược cho Quân đội.
Không gian trưng bày trong nhà của Bộ Quốc phòng trưng bày 334 sản phẩm bao gồm vật phẩm lịch sử, bản sao, bản phục chế, hình ảnh, vũ khí trang bị..