Quân sự

Ngắm dàn vũ khí "Make in Vietnam" tại triển lãm 80 năm thành tựu đất nước

Tại triển lãm 80 năm thành tựu đất nước Bộ Quốc phòng trưng bày nhiều mẫu vũ khí, khí tài quân sự hiện đại, nhiều loại do Việt Nam nghiên cứu, sản xuất.

Trà Khánh
kto-tr_img-3354.jpg
Tại Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, Bộ Quốc phòng trưng bày nhiều loại vũ khí, khí tài hiện đại đại diện cho các Quân, Binh chủng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam.
kto-tr_img-0658.jpg
Trong các vũ khí, khí tài được giới thiệu có các hệ thống vũ khí lần đầu tiên được trưng bày cho công chúng như xe thiết giáp XTC-02, XCB-02...
kto-tr_img-3552.jpg
Ngay trung tâm khu trưng bày ngoài trời là khu vực giới thiệu các khí tài của Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa.
kto-tr_img-3564.jpg
Pháo tự hành PTH130-K255B cỡ nòng 130mm do Học viện Kỹ thuật Quân sự nghiên cứu, chế tạo.
kto-tr_img-1498.jpg
Các hệ thống pháo tự hành Su-122 và Su-152.
kto-tr_img-1251.jpg
Hệ thống pháo tự hành bánh lốp cỡ nòng 152mm do Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) phát triển. Đây là lần đầu tiên hệ thống vũ khí này được giới thiệu.
kto-tr_img-1945.jpg

Hệ thống tên lửa đạn đạo SCUD-D thuộc Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa.

kto-tr_img-3209.jpg

Tổ hợp tên lửa phòng không S-125VT do tập đoàn nghiên cứu, cải tiến và thiết kế có khả năng tiêu diệt các phương tiện tấn công đường không.

kto-tr_img-1888.jpg

Đây là một trong những khí tài quân sự tiêu biểu của Viettel sẽ xuất hiện trong lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

kto-tr_img-2026.jpg
Viettel cũng mang tới triển lãm là bộ khí tài giúp tự động hóa hoạt động của các đơn vị pháo phòng không 57mmvới tên gọi VPK-57. Đây là một cải tiến đáng kể giúp nâng cao hiệu quả tác ch iến của loại pháo phòng không này trong môi trường tác chiến hiện đại.
kto-tr_img-3081.jpg

Đài radar RV-02 của Viện Kỹ thuật Quân chủng Phòng không - Không quân nghiên cứu, chế tạo, sản xuất. Đây là đài radar cảnh giới tầm trung có khả năng phát hiện máy bay tàng hình.

kto-tr_img-3021.jpg
Các tên lửa không đối không, tên lửa không đối hạm dành cho tiêm kích đa năng Su-30MK2 thuộc Không quân nhân dân Việt Nam được trưng bày tại triển lãm.
kto-tr_img-1607.jpg

Phương tiện bay không người lái (UAV) đa năng, tầm xa VU MALE do Viettel nghiên cứu, chế tạo.

kto-tr_img-0429.jpg

Tổ hợp tên lửa Trường Sơn - một trong những vũ khí hiện đại do Viettel tự chủ toàn phần từ khâu nghiên cứu và phát triển hoàn toàn bởi đội ngũ kỹ sư Viettel tại Việt Nam.

kto-tr_img-2831.jpg

Khu vực giới thiệu lực lượng tác chiến điện tử của Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong đó nổi bật là tổ hợp trinh sát điện tử V-Elint 18.

kto-tr_img-2273.jpg

Cùng với đó là các hệ thống tác chiến điện tử hiện đại giúp bảo vệ tổ quốc như AJAS-1000, hệ thống trinh sát gây nhiễu đường không tầm xa GBR-HP, xe tác chiến điện tử A2.

kto-tr_img-0199.jpg

Ngoài các khí tài trưng bày ở ngoài trời, khu trưng bày trong nhà của Bộ Quốc phòng tại triển lãm cũng giới thiệu các hệ thống vũ khí, trang bị bộ binh như quân trang, quân phục, súng bộ binh các loại do ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam chế tạo.

kto-tr_img-0306.jpg

Các mẫu súng bộ binh sử dụng đạn 5,56 mm đến 7.62mm do Việt Nam chế tạo. Ngoài sản xuất các mẫu súng bộ binh kiểu mới, công nghiệp quốc phòng Việt Nam cũng làm chủ hoàn toàn việc cung cấp các loại đạn dược cho Quân đội.

kto-tr_img-9807.jpg

Không gian trưng bày trong nhà của Bộ Quốc phòng trưng bày 334 sản phẩm bao gồm vật phẩm lịch sử, bản sao, bản phục chế, hình ảnh, vũ khí trang bị..

