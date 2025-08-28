Viettel giới thiệu nhiều vũ khí công nghệ cao, lớn nhất từ trước tới nay

Viettel đã giới thiệu hơn 50 sản phẩm công nghệ dân sự và quân sự trong đó các vũ khí công nghệ cao tại triển lãm 80 năm thành tựu đất nước.

Ngày 28/8, Triển lãm thành tựu đất nước kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 khai mạc tại Hà Nội. Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) đã giới thiệu hơn 50 sản phẩm công nghệ dân sự và quân sự, trong đó nhiều sản phẩm thuộc các nhóm công nghệ chiến lược quốc gia như mạng viễn thông thế hệ mới, chip bán dẫn, robot, an ninh mạng và hàng không vũ trụ.

Các sản phẩm quân sự sử dụng công nghệ cao được Viettel giới thiệu tại triển lãm một lần nữa khẳng định về năng lực của tập đoàn trong nghiên cứu sản xuất công nghiệp quốc phòng công nghệ cao, làm chủ công nghệ lõi, một số tiệm cận và tương đương với công nghệ tiên tiến trên thế giới, đặc biệt trong lĩnh vực nghiên cứu vũ khí chiến lược.

Mẫu robot chó tuần tra VSR01 do Viettel nghiên cứu, phát triển lần đầu ra mắt công chúng tại triển lãm 80 năm thành tựu đất nước.

Đây là robot tuần tra an ninh thông minh, được thiết kế để thay thế hoặc hỗ trợ lực lượng bảo vệ tại khu công nghiệp, khu dân cư, nhà máy và hạ tầng trọng yếu.

Một mẫu vũ khí mới khác được Viettel giới thiệu tại triển lãm là pháo tự hành bánh lốp cỡ nòng 152 mm. Đây là loại pháo cơ động có khả năng yểm trợ hỏa lực tầm xa cho bộ binh và thiết giáp.

Trọng lượng pháo nặng dưới 34 tấn, được trang bị pháo chính 152mm. Hệ thống tích hợp máy tính đạn đạo và điều khiển hỏa lực cũng như hệ thống tác chiến điện tử.

Tổ hợp tên lửa Trường Sơn - một trong những vũ khí hiện đại do Viettel tự chủ toàn phần từ khâu nghiên cứu và phát triển hoàn toàn bởi đội ngũ kỹ sư Viettel tại Việt Nam. Tổ hợp Trường Sơn được cấu thành từ xe chỉ huy điều khiển, xe radar, xe bệ phóng, xe vận chuyển - nạp tên lửa và xe kiểm tra.

Trong đó, đạn tên lửa Sông Hồng là loại tên lửa hành trình cận âm. Việc đặt tên tổ hợp theo dãy núi Trường Sơn và đạn tên lửa theo dòng Sông Hồng mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc: sự kết hợp giữa “núi và sông”, khẳng định quyết tâm bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ và biển đảo của Tổ quốc.

Một mẫu vũ khí mới khác của Viettel là UAV đa năng tầm xa VU-MALE. Đây là dòng UAV cấp chiến lược thực hiện các nhiệm vụ như trinh sát, chỉ thị mục tiêu theo thời gian thực, trinh sát điện tử, chuyển tiếp thông tin, tấn công mục tiêu nhờ khả năng mang đa tải.

Với đặc điểm vận hành liên tục trong thời gian dài và cự ly hoạt động lớn, dòng UAV này nổi bật ở khả năng thực hiện nhiệm vụ trên nhiều loại khu vực địa hình từ đất liền, biên giới đến các vùng biển, hải đảo và dưới các điều kiện khí tượng phức tạp.

Một cái tên quen thuộc đối với các dòng vũ khí của Viettel là tổ hợp S-125-VT do tập đoàn nghiên cứu, cải tiến và thiết kế có khả năng tiêu diệt các phương tiện tấn công đường không.

Đây là một trong những khí tài quân sự tiêu biểu của Viettel sẽ xuất hiện trong lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Với loại vũ khí phức tạp như tên lửa phòng không, Viettel đã từng bước làm chủ công nghệ, hiện đại hóa 'nỏ thần' bảo vệ bầu trời Tổ quốc.

Ngoài tên lửa và UAV, Viettel cũng phát triển các tổ hợp tác chiến điện tử hiện đại đang sử dụng trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Điển hình như tổ hợp trinh sát điện tử V-Elint 18.

Tiếp đó là tổ hợp trinh sát, gây nhiễu chống phương tiện bay không người lái VCU5 - EMP.