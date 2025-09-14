Hà Nội

Quân sự

Ngắm dàn súng STV “made by Vietnam” tại Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước

Ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam hiện nay đã có thể sản xuất hầu hết các mẫu súng, đạn đáp ứng yêu cầu huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của quân đội.

Trà Khánh
kto-tr_img-0099.jpg
Tại gian trưng bày trong nhà của Bộ Quốc phòng tại Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước là các mẫu vũ khí bộ binh do công nghiệp quốc phòng Việt Nam phát triển và sản xuất. Trong đó nổi bật là các mẫu súng tiểu liên STV và súng ngắn SN..
kto-tr_img-0141.jpg
Trong số các mẫu súng bộ binh được trưng bày tại triển lãm, súng tiểu liên STV được chia thành nhiều cỡ nòng khác nhau. Trong đó nổi bật là các dòng súng STV như SHMT-M1, STL, STV-215, STV-022, STV-380 và STV-410
kto-tr_img-0234.jpg
Với các dòng súng tiểu liên STV và súng ngắn SN ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam có thể tự tin đáp ứng hầu hết yêu cầu cung cấp vũ khí bộ binh cỡ nhỏ cho huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của quân đội.
kto-tr_img-0160.jpg
Các sản phẩm đạn pháo, đạn chống tăng, súng chống tăng của nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam được trưng bày tại Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước.
kto-tr_img-0174.jpg
Súng chống tăng 105mm THCT-1105TM2 do công nghiệp quốc phòng Việt Nam sản xuất. Súng có tầm bắn lên đến 400 m, khả năng xuyên giáp 600 mm.
kto-tr_img-0233.jpg
Tại triển lãm, công chúng cũng được tận mắt ngắm nhìn các mẫu súng bắn tỉa và các loại đạn do Việt Nam nghiên cứu, thiết kế, sản xuất.
kto-tr_img-0221.jpg
Trong ảnh là súng bắn tỉa SBT-7,62M2 do Việt Nam chế tạo. Súng có tầm bắn hiệu quả 800m, sử dụng cỡ đạn 7,62mm.
kto-tr_img-0316.jpg
Súng máy phòng không 12,7mm SCX-12,7V của Nhà máy Z111 thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng.
kto-tr_img-0001.jpg
Hai mẫu súng phóng lựu liên thanh 30mm do Việt Nam sản xuất. Súng có tầm bắn lớn nhất lên đến 1.700 m, tốc độ bắn tối đa từ 350 - 400 phát/phút
kto-tr_img-6839.jpg
Khách tham quan triển lãm chiêm ngưỡng các mẫu súng cối, súng phóng lựu, súng chống tăng của nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam.
kto-tr_img-6910.jpg
Súng cối 60 mm và 100 mm với đầu chống nạp 2 lần do Việt Nam tự sản xuất.
kto-tr_img-0189.jpg
Các cỡ đạn pháo, đạn cối cùng vỏ liều do Việt Nam sản xuất được trưng bày triển lãm.
