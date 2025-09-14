Ngắm dàn súng STV “made by Vietnam” tại Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước

Scud-B nền tảng xây dựng Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa hiện đại
Tên lửa Scud-B hỏa lực mặt đất chiến lược tầm xa, biểu tượng của sức mạnh và ý chí “Quyết chiến - Quyết thắng" của bộ đội pháo binh - tên lửa hiện đại.
Đại tướng Phan Văn Giang kiểm tra khí tài hiện đại của quân đội Việt Nam
Đại tướng Phan Văn Giang cùng đoàn công tác Bộ Quốc phòng đã đến tham quan, kiểm tra các sản phẩm, khí tài của quân đội tại Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước.
Chiều 12/9, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn công tác đến tham quan khu trưng bày của Bộ Quốc phòng tại Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.
Điểm mặt ba xe tăng hiện đại của Quân đội nhân dân Việt Nam
Dàn xe tăng hiện đại của Quân đội nhân dân Việt Nam là một trong số khu trưng bày khách tham quan không thể bỏ lỡ khi đến triển lãm 80 năm thành tựu đất nước.
