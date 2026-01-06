Lực lượng Delta Force của Mỹ, họ là ai?

Tổng thống Donald Trump nói rằng họ là "những người lính được huấn luyện bài bản nhất thế giới" và "không ai có tài năng như họ".
Thương hiệu xe máy Đài Loan SYM mới đây đã chính thức trình làng tới thị trường Đông Nam Á, cụ thể là Malaysia phiên bản 2026 của mẫu tay ga Husky 150 SE.
Thương hiệu xe máy Đài Loan SYM mới đây đã chính thức trình làng tới thị trường Đông Nam Á, cụ thể là Malaysia phiên bản 2026 của mẫu tay ga Husky 150 SE.
Á hậu Thụy Vân thường lựa chọn những thiết kế kín đáo, ưu tiên phom dáng gọn gàng, màu sắc nhã nhặn, chất liệu mềm mại.
Thành phố Rovaniemi ở Phần Lan còn được biết đến là "quê hương của ông già Noel".
Nga triển khai tên lửa siêu thanh Oreshnik mang đầu đạn hạt nhân tại Belarus, động thái làm gia tăng răn đe chiến lược và căng thẳng quân sự với NATO.
Mới đây, nữ Tiktoker Võ Nữ Ngân Hà (biệt danh Hà Môi) đã khiến netizen bất ngờ khi xuất hiện với diện mạo một 'golfer' chuyên nghiệp và đầy thần thái.
Không chỉ ghi dấu ấn qua vai diễn trong Thiên đường máu, Bích Ngọc còn được nhiều khán giả yêu mến đến bởi vẻ đẹp trong trẻo.
Lấy tông đỏ làm chủ đạo - màu tượng trưng cho sự may mắn, tài lộc và hạnh phúc trong dịp Tết, Jenny Yến chọn cho mình thiết kế sườn xám cách tân đầy tinh tế.
Thanh Hương liên tục góp mặt trong phim truyền hình, điện ảnh. Ngoài sự nghiệp, nhan sắc của nữ diễn viên 'lên hương' về nhan sắc.
Tammy Phạm vừa khiến cộng đồng mạng 'tan chảy' khi tung bộ ảnh áo dài Tết với phong cách nàng thơ vô cùng dịu dàng và đài các.
Sau khi bước vào cuộc hôn nhân lần hai với rapper Đạt G, Cindy Lư khiến nhiều người chú ý bởi nhan sắc thăng hạng và phong thái ngày càng tự tin, rạng rỡ.
Ẩn mình sau núi Langbiang, Mộng Đào Nguyên là ốc đảo hoa mai anh đào, nơi du khách tìm về không gian yên bình và cảnh sắc lãng mạn
Á hậu Tường San diện chân váy ngắn cũn, khéo léo khoe đôi chân dài nuột nà cùng vẻ đẹp ngọt ngào mà vẫn đầy cuốn hút.
Những ngày đầu năm mới, cộng đồng mạng bất ngờ “đứng ngồi không yên” trước loạt ảnh khoe diện mạo mới của Thúy Kiều – gương mặt quen thuộc của nhóm hài FAPtv.
Chiếc yên ngựa da 2.700 năm tuổi được phát hiện trong ngôi mộ một phụ nữ ở Trung Quốc có thể là chiếc yên ngựa cổ nhất từng được tìm thấy.
Được biết đến từ những hóa thạch bí ẩn, Longisquama khiến giới khoa học tranh luận suốt nhiều thập kỷ về tiến hóa của các loài bò sát cổ đại.
Dự án mở rộng đường Nguyễn Thị Định đang được đẩy nhanh tiến độ, với kỳ vọng sớm hoàn thành nhằm giảm áp lực giao thông khu vực cảng Cát Lái và phía đông TP HCM.
Những chậu quất mini nhỏ gọn hợp chung cư, văn phòng, tạo thế đẹp và giá cả phải chăng được nhiều khách hàng quan tâm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Giữa nhịp sống chậm rãi của Hà Nội những ngày đầu năm, hot mom Phanh Lee chia sẻ khoảnh khắc thư thái ngồi cà phê bên Hồ Hoàn Kiếm.
Quách Ngọc Ngoan từng đăng quang quán quân một cuộc thi âm nhạc. Nam diễn viên hiện tại đóng vai phản diện trong phim Thiên đường máu.
Toyota Yaris Cross 2026 vừa được phân phối chính hãng tại Thái Lan với 4 phiên bản, giá bán dao động từ 809.000 - 929.000 baht (khoảng 677 - 778 triệu đồng).