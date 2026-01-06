Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Lực lượng Delta Force của Mỹ, họ là ai?

Quân sự

Lực lượng Delta Force của Mỹ, họ là ai?

Tổng thống Donald Trump nói rằng họ là "những người lính được huấn luyện bài bản nhất thế giới" và "không ai có tài năng như họ".

Tuệ Minh
Trung tâm của chiến dịch có tên gọi Absolute Resolve của Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro và vợ ông là một nhóm đặc nhiệm tinh nhuệ, bí mật có tên là Delta Force.
Trung tâm của chiến dịch có tên gọi Absolute Resolve của Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro và vợ ông là một nhóm đặc nhiệm tinh nhuệ, bí mật có tên là Delta Force.
Delta Force, tên chính thức là Đội Đặc nhiệm Tác chiến Đặc biệt số 1 (1st Special Forces Operational Detachment-Delta, viết tắt SFOD-D), có nhiệm vụ bắt giữ và loại bỏ các mục tiêu có giá trị cao. Giống như các đơn vị đặc nhiệm cấp một khác, chẳng hạn SEAL Team 6, Delta Force đảm nhận những nhiệm vụ bí mật và phức tạp nhất của Lục quân Mỹ.
Delta Force, tên chính thức là Đội Đặc nhiệm Tác chiến Đặc biệt số 1 (1st Special Forces Operational Detachment-Delta, viết tắt SFOD-D), có nhiệm vụ bắt giữ và loại bỏ các mục tiêu có giá trị cao. Giống như các đơn vị đặc nhiệm cấp một khác, chẳng hạn SEAL Team 6, Delta Force đảm nhận những nhiệm vụ bí mật và phức tạp nhất của Lục quân Mỹ.
Đơn vị đặc nhiệm này được Đại tá Charlie Beckwith thành lập vào những năm 1970 để thực hiện các nhiệm vụ tác chiến trực tiếp, chiến tranh phi truyền thống và chống khủng bố, đặt trụ sở tại Fort Bragg, bang North Carolina, nơi cũng là căn cứ của nhiều lực lượng đặc nhiệm khác của Lục quân Mỹ.
Đơn vị đặc nhiệm này được Đại tá Charlie Beckwith thành lập vào những năm 1970 để thực hiện các nhiệm vụ tác chiến trực tiếp, chiến tranh phi truyền thống và chống khủng bố, đặt trụ sở tại Fort Bragg, bang North Carolina, nơi cũng là căn cứ của nhiều lực lượng đặc nhiệm khác của Lục quân Mỹ.
Các thành viên Delta Force được huấn luyện để xâm nhập và rút lui nhanh chóng, chiến đấu cận chiến khốc liệt, bắn tỉa chính xác, phá hủy mục tiêu, giải cứu con tin và nhiều kỹ năng khác.
Các thành viên Delta Force được huấn luyện để xâm nhập và rút lui nhanh chóng, chiến đấu cận chiến khốc liệt, bắn tỉa chính xác, phá hủy mục tiêu, giải cứu con tin và nhiều kỹ năng khác.
Khác với một số đơn vị khác, Delta Force tuyển chọn những chiến binh xuất sắc nhất từ toàn bộ quân đội Mỹ, dù chủ yếu là từ các lực lượng đặc nhiệm Lục quân. Được mệnh danh là “những chuyên gia thầm lặng”, các thành viên Delta Force hiếm khi công khai nói về hoạt động của mình.
Khác với một số đơn vị khác, Delta Force tuyển chọn những chiến binh xuất sắc nhất từ toàn bộ quân đội Mỹ, dù chủ yếu là từ các lực lượng đặc nhiệm Lục quân. Được mệnh danh là “những chuyên gia thầm lặng”, các thành viên Delta Force hiếm khi công khai nói về hoạt động của mình.
Phần lớn hoạt động của lực lượng tinh nhuệ này được giữ tuyệt mật, nhưng một số nhiệm vụ của Delta Force đã được công khai.
Phần lớn hoạt động của lực lượng tinh nhuệ này được giữ tuyệt mật, nhưng một số nhiệm vụ của Delta Force đã được công khai.
Delta Force từng tham gia chiến dịch Just Cause của Mỹ, dẫn đến việc bắt giữ nhà độc tài Panama Manuel Noriega trong cuộc xâm lược Panama năm 1989. Đơn vị này cũng nổi bật trong trận Mogadishu năm 1993, được biết đến qua cuốn sách và bộ phim “Black Hawk Down”. Hai xạ thủ bắn tỉa đã được truy tặng Huân chương Danh dự vì hành động dũng cảm.
Delta Force từng tham gia chiến dịch Just Cause của Mỹ, dẫn đến việc bắt giữ nhà độc tài Panama Manuel Noriega trong cuộc xâm lược Panama năm 1989. Đơn vị này cũng nổi bật trong trận Mogadishu năm 1993, được biết đến qua cuốn sách và bộ phim “Black Hawk Down”. Hai xạ thủ bắn tỉa đã được truy tặng Huân chương Danh dự vì hành động dũng cảm.
Trong thế kỷ này, Delta Force là một trong những lực lượng đặc nhiệm Mỹ đầu tiên tiến vào Afghanistan ngay sau vụ tấn công 11/9, góp phần bắt giữ cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein năm 2003, và tham gia tiêu diệt thủ lĩnh khét tiếng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) Abu Bakr al-Baghdadi năm 2019.
Trong thế kỷ này, Delta Force là một trong những lực lượng đặc nhiệm Mỹ đầu tiên tiến vào Afghanistan ngay sau vụ tấn công 11/9, góp phần bắt giữ cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein năm 2003, và tham gia tiêu diệt thủ lĩnh khét tiếng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) Abu Bakr al-Baghdadi năm 2019.
Trong cuốn sách " Not a Good Day to Die: The Untold Story of Operation Anaconda", nhà báo Sean Naylor của Army Times mô tả Delta vào thời điểm đó có gần 1.000 binh sĩ, 250 đến 300 người được huấn luyện để tiến hành các hoạt động hành động trực tiếp và giải cứu con tin. Số còn lại là nhân viên hỗ trợ, những người nằm trong số những người giỏi nhất trong lĩnh vực của họ.
Trong cuốn sách " Not a Good Day to Die: The Untold Story of Operation Anaconda", nhà báo Sean Naylor của Army Times mô tả Delta vào thời điểm đó có gần 1.000 binh sĩ, 250 đến 300 người được huấn luyện để tiến hành các hoạt động hành động trực tiếp và giải cứu con tin. Số còn lại là nhân viên hỗ trợ, những người nằm trong số những người giỏi nhất trong lĩnh vực của họ.
Kể từ những năm 1990, Mỹ đã đăng thông báo tuyển dụng cho 1st SFOD-D. Các thông báo tuyển dụng trên tờ báo Paraglide của Fort Bragg đề cập đến Delta Force bằng tên và mô tả nó là "...đơn vị hoạt động đặc biệt của Quân đội Hoa Kỳ được tổ chức để thực hiện các nhiệm vụ yêu cầu phản ứng nhanh chóng với việc áp dụng chính xác nhiều kỹ năng hoạt động đặc biệt độc đáo.
Kể từ những năm 1990, Mỹ đã đăng thông báo tuyển dụng cho 1st SFOD-D. Các thông báo tuyển dụng trên tờ báo Paraglide của Fort Bragg đề cập đến Delta Force bằng tên và mô tả nó là "...đơn vị hoạt động đặc biệt của Quân đội Hoa Kỳ được tổ chức để thực hiện các nhiệm vụ yêu cầu phản ứng nhanh chóng với việc áp dụng chính xác nhiều kỹ năng hoạt động đặc biệt độc đáo.
Các cuộc tuyển chọn diễn ra vào cuối tháng 3 đến cuối tháng 4 và từ cuối tháng 9 đến cuối tháng 10. Cuốn sách Inside Delta Force năm 2002 của Eric Haney đã mô tả chi tiết khóa tuyển chọn. Khóa học bắt đầu với các bài kiểm tra tiêu chuẩn bao gồm chống đẩy, gập bụng và chạy 2 dặm (3,2 km), bơi sải ngược và bơi 110 yard (330 ft; 100 m) trong trang phục đầy đủ.
Các cuộc tuyển chọn diễn ra vào cuối tháng 3 đến cuối tháng 4 và từ cuối tháng 9 đến cuối tháng 10. Cuốn sách Inside Delta Force năm 2002 của Eric Haney đã mô tả chi tiết khóa tuyển chọn. Khóa học bắt đầu với các bài kiểm tra tiêu chuẩn bao gồm chống đẩy, gập bụng và chạy 2 dặm (3,2 km), bơi sải ngược và bơi 110 yard (330 ft; 100 m) trong trang phục đầy đủ.
Khoảng cách phải đi và trọng lượng của ba lô được tăng lên, trong khi thời gian được phân bổ lại ngắn hơn. Thử thách cuối cùng là cuộc hành quân 40 dặm (64 km) với ba lô nặng 45 pound (20 kg) trên địa hình gồ ghề, phải hoàn thành trong một khoảng thời gian không xác định.
Khoảng cách phải đi và trọng lượng của ba lô được tăng lên, trong khi thời gian được phân bổ lại ngắn hơn. Thử thách cuối cùng là cuộc hành quân 40 dặm (64 km) với ba lô nặng 45 pound (20 kg) trên địa hình gồ ghề, phải hoàn thành trong một khoảng thời gian không xác định.
Phần kiểm tra tinh thần bắt đầu bằng nhiều bài kiểm tra tâm lý nghiệt ngã. Mỗi ứng viên được gọi đến gặp một hội đồng gồm các giảng viên, các nhà tâm lý học và chỉ huy Delta, nhận một loạt câu hỏi và sau đó phân tích từng câu trả lời và cử chỉ để làm kiệt sức ứng viên về mặt tinh thần. Các chỉ huy tiếp cận ứng viên và thông báo cho anh ta biết liệu anh ta có được chọn hay không.
Phần kiểm tra tinh thần bắt đầu bằng nhiều bài kiểm tra tâm lý nghiệt ngã. Mỗi ứng viên được gọi đến gặp một hội đồng gồm các giảng viên, các nhà tâm lý học và chỉ huy Delta, nhận một loạt câu hỏi và sau đó phân tích từng câu trả lời và cử chỉ để làm kiệt sức ứng viên về mặt tinh thần. Các chỉ huy tiếp cận ứng viên và thông báo cho anh ta biết liệu anh ta có được chọn hay không.
Những người vượt qua quá trình sàng lọc đã trải qua một Khóa huấn luyện tác chiến (OTC) chuyên sâu kéo dài sáu tháng để học các kỹ thuật chống khủng bố và phản gián. Từ đây, bắt đầu hành trình của một chiến binh tinh nhuệ, thiện chiến và bí ẩn bậc nhất thế giới.
Những người vượt qua quá trình sàng lọc đã trải qua một Khóa huấn luyện tác chiến (OTC) chuyên sâu kéo dài sáu tháng để học các kỹ thuật chống khủng bố và phản gián. Từ đây, bắt đầu hành trình của một chiến binh tinh nhuệ, thiện chiến và bí ẩn bậc nhất thế giới.
Tuệ Minh
Businessinsider
Link bài gốc Copy link
https://www.businessinsider.com/what-is-delta-force-special-ops-unit-2026-1
#Lực lượng đặc nhiệm Mỹ #Delta Force và nhiệm vụ bí mật #Huấn luyện chiến binh tinh nhuệ #Chiến dịch chống khủng bố #Thành tích và hoạt động nổi bật #Tuyển chọn và đào tạo đặc biệt

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT