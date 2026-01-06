Trung Quốc phát triển bệ phóng tên lửa điện đi ngang chưa từng có

Chỉ trong chưa đầy hai năm, các nhà khoa học Trung Quốc đã phát triển một công nghệ "lật đổ hoàn toàn" thiết kế xe tải hạng nặng truyền thống.

Trung Quốc vừa công bố một nguyên mẫu phương tiện quân sự hạng nặng dẫn động điện, được đánh giá có thể tạo ra bước tiến đáng kể trong năng lực triển khai vũ khí chiến lược.

Mẫu thử nghiệm xe tải hạng nặng chạy điện dạng mô-đun. Ảnh: Đại học Thanh Hoa.

Với khả năng di chuyển đa hướng, hoạt động gần như không tiếng ồn và thiết kế mô-đun linh hoạt, phương tiện này được xem là nền tảng tiềm năng cho bệ phóng di động của tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), theo SCMP.

Nguyên mẫu được ra mắt tại Bắc Kinh ngày 21/12, chưa đầy hai năm sau khi dự án được phê duyệt vào tháng 1/2024 như một sáng kiến trọng điểm thuộc Quỹ Khoa học Tự nhiên Quốc gia Trung Quốc.

Dự án do Đại học Thanh Hoa chủ trì, quy tụ nhiều cơ sở nghiên cứu và đào tạo hàng đầu, trong đó có Viện Công nghệ Phương tiện Phóng Bắc Kinh, Đại học Cát Lâm, Viện Công nghệ Bắc Kinh và Đại học Đông Nam.

Theo nhóm nghiên cứu, điểm đột phá lớn nhất của phương tiện là khả năng “đi ngang như cua”, cho phép nó di chuyển linh hoạt qua những khu vực chật hẹp, địa hình phức tạp hoặc bị che chắn - những môi trường thường gây khó khăn cho các bệ phóng tên lửa di động truyền thống.

Tính năng này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh chiến tranh hiện đại, khi khả năng cơ động và ẩn giấu đóng vai trò then chốt đối với sức sống của lực lượng răn đe hạt nhân.

Không chỉ cơ động vượt trội, phương tiện còn vận hành hoàn toàn bằng điện, gần như không phát ra tiếng ồn, không có khí thải và tạo dấu hiệu nhiệt rất thấp. Những đặc điểm này giúp giảm đáng kể khả năng bị phát hiện bởi các hệ thống trinh sát hiện đại, từ vệ tinh hồng ngoại đến radar và cảm biến âm thanh, qua đó nâng cao khả năng sống sót trong các tình huống nhạy cảm.

Ông Yang Diange, giảng viên Khoa Phương tiện và Di động của Đại học Thanh Hoa, cho biết nguyên mẫu với cấu hình mới là “lần đầu tiên trên thế giới”, khi tích hợp hoàn toàn hệ dẫn động điện với điều khiển thông minh, phá vỡ những giới hạn của thiết kế phương tiện quân sự hạng nặng truyền thống.

Một mẫu nghiên cứu được phát triển trước đó dành cho các hệ thống tên lửa nhỏ.

Một ưu thế khác mang tính chiến lược là cấu trúc mô-đun. Phương tiện có thể mở rộng hoặc thu gọn bằng cách thêm hoặc bớt các mô-đun bánh xe, được thiết kế như các khối lắp ghép. Nhờ đó, tải trọng có thể linh hoạt điều chỉnh để phù hợp với nhiều loại nhiệm vụ, từ vận chuyển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa đến các tầng đẩy tên lửa cỡ lớn.

Khác với xe quân sự truyền thống bị ràng buộc bởi trục cố định và liên kết cơ khí cứng nhắc, nguyên mẫu mới đạt được trạng thái “tách rời hoàn toàn” giữa các bánh xe và hệ truyền động.

Mỗi bánh đảm nhiệm độc lập các chức năng dẫn động, phanh, đánh lái và treo, được điều phối bởi hệ thống điều khiển điện tử thông minh. Nhờ đó, phương tiện có thể di chuyển chéo, xoay tại chỗ quanh trục trung tâm và leo dốc lớn theo quỹ đạo zigzag ổn định.

Theo các nhà phát triển, việc loại bỏ những bộ phận cơ khí phức tạp như hộp số và hệ thống lái truyền thống không chỉ giảm nguy cơ hỏng hóc mà còn tăng độ tin cậy trong tác chiến. Ngay cả khi một động cơ gặp sự cố, các động cơ còn lại vẫn tiếp tục hoạt động, bảo đảm nhiệm vụ không bị gián đoạn.

Giới phân tích cho rằng sự xuất hiện của phương tiện này phản ánh xu hướng hiện đại hóa lực lượng chiến lược của Trung Quốc, trong đó nhấn mạnh khả năng cơ động, phân tán và ẩn giấu.