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Giới tính - Gia đình

Ngã xe đạp điện, nữ sinh 15 tuổi phải cắt lách, thận

Tai nạn ngã xe đạp điện khiến nữ sinh 15 tuổi bị chấn thương bụng kín, xuất huyết nội ồ ạt. Quy trình báo động đỏ đã giúp giành lại sự sống cho bệnh nhi.

Thúy Nga

Bệnh nhi Hà Thị Quỳnh N. (15 tuổi, trú xã Yên Phú, tỉnh Thanh Hóa), được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa Yên Định đến Bệnh viện Nhi Thanh Hóa trong tình trạng huyết động không ổn định, nguy cơ tử vong rất cao.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc ghi nhận bệnh nhi lơ mơ, chỉ số tri giác Glasgow đạt 12 điểm, bụng chướng căng và có biểu hiện sốc mất máu rõ rệt.

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Bệnh nhân phải phẫu thuật cắt lách và thận vì chấn thương bụng kín - Ảnh BVCC

Nhận định đây là trường hợp chấn thương bụng kín mức độ nặng, ê-kíp cấp cứu lập tức triển khai các xét nghiệm cận lâm sàng và siêu âm tại giường. Kết quả cho thấy ổ bụng chứa nhiều dịch máu tự do, các tạng đặc bị tổn thương nghiêm trọng, bệnh nhi đứng trước nguy cơ tử vong do sốc mất máu nên được chỉ định mổ cấp cứu.

Khi mở ổ bụng, các phẫu thuật viên ghi nhận máu tràn ngập toàn bộ khoang bụng. Quá trình thăm dò phát hiện thận trái và lách bị dập nát hoàn toàn, cấu trúc tạng bị phá hủy nghiêm trọng, máu chảy ồ ạt và không còn khả năng bảo tồn.

Để cứu sống bệnh nhi, ê-kíp buộc phải đưa ra quyết định cắt bỏ toàn bộ thận trái và lách nhằm kiểm soát nguồn chảy máu.

Hiện sức khỏe bệnh nhi đã cải thiện rõ rệt, tỉnh táo, ăn uống tốt, các chỉ số sinh tồn ổn định và chuẩn bị được xuất viện.

BSCKII Dương Văn Thông, Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cảnh báo, chấn thương bụng kín là một trong những tổn thương nguy hiểm nhất ở trẻ em sau tai nạn giao thông.

Theo bác sĩ, bên ngoài cơ thể có thể chỉ xuất hiện vài vết xây xát nhỏ, nhưng bên trong đã có thể xảy ra vỡ gan, vỡ lách, vỡ thận hoặc tổn thương các tạng đặc khác gây chảy máu ồ ạt. Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, người bệnh có thể nhanh chóng rơi vào sốc mất máu và tử vong.

Vì vậy, khi trẻ bị ngã xe hoặc va đập mạnh vùng bụng, phụ huynh cần đặc biệt lưu ý các dấu hiệu cần cấp cứu ngay:

- Đau bụng tăng dần, bụng chướng căng.

- Da xanh, niêm mạc nhợt, vã mồ hôi lạnh.

- Mệt lả, lơ mơ hoặc ngất.

- Mạch nhanh, huyết áp tụt.

Khi xuất hiện các dấu hiệu trên, cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế có khả năng cấp cứu ngoại khoa. Việc chậm trễ có thể khiến người bệnh mất "thời gian vàng" để cứu sống.

Phụ huynh cần tăng cường giáo dục trẻ kỹ năng tham gia giao thông an toàn; đội mũ bảo hiểm đúng quy cách; chỉ điều khiển phương tiện đúng độ tuổi, đúng quy định; không phóng nhanh, vượt ẩu và luôn quan sát khi lưu thông.

Chủ động phòng ngừa tai nạn vẫn là giải pháp hiệu quả nhất để tránh những chấn thương nghiêm trọng và các cuộc chạy đua sinh tử trong phòng mổ.

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#Chấn thương bụng kín nguy hiểm #Phòng ngừa tai nạn giao thông cho trẻ #Quy trình báo động đỏ nội viện #Can thiệp phẫu thuật cấp cứu #Vai trò của đội ngũ y tế trong cứu sống

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