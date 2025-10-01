Ngã trên giường, người bệnh cao huyết áp đột quỵ

Các bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy vừa can thiệp lấy huyết khối mạch não thành công cứu người bệnh cao tuổi bị đột quỵ nhồi máu não vượt qua cửa tử, phục hồi sức khỏe, vận động nhanh chóng.

Bệnh nhân L.T.N. (73 tuổi, ở phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh) có tiền sử tăng huyết áp đang điều trị, được người nhà phát hiện ngã trên giường và liệt nửa người phải. Bệnh nhân nhanh chóng được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Bãi Cháy.

Can thiệp mạch não điều trị đột quỵ nhồi máu não tại Bệnh viện Bãi Cháy.

Các bác sĩ đã thăm khám lâm sàng xác định tình trạng bệnh nhân tỉnh, thất ngôn (không nói được), cơ lực tay chân phải 1/5, NIHSS (Thang điểm đột quỵ) 15 điểm. Kết quả chụp CTscanner không thấy hình ảnh chảy máu; có hình ảnh tắc động mạch não giữa trái đoạn M1, không thấy tín hiệu dòng chảy đoạn cuối M1 động mạch não giữa trái.

Qua hội chẩn chuyên khoa Cấp cứu – Thần kinh, bệnh nhân được chẩn đoán nhồi máu não, chỉ định dùng thuốc tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch. Tuy nhiên tình trạng cải thiện không đáng kể, các bác sĩ lập tức thực hiện chụp và can thiệp mạch máu não cấp cứu.

Can thiệp mạch não điều trị đột quỵ nhồi máu não - Ảnh BVCC

Ê - kíp can thiệp của ThS.BS Giáp Hùng Mạnh, Trưởng Khoa Thần kinh -VLTL -PHCN đã tiến hành chụp mạch não bằng hệ thống số hóa xóa nền DSA xác định huyết khối không hoàn toàn 1 nhánh của động mạch não giữa trái đoạn M1.

Bác sĩ can thiệp đã sử dụng ống hút huyết khối hiện đại tiếp cận vị trí tắc mạch và tiến hành hút huyết khối mạch não.

Kết quả chụp kiểm tra mạch não sau can thiệp cho thấy mạch máu được tái thông hoàn toàn. Ngay sau can thiệp, người bệnh tỉnh táo, dần nói được câu đơn và câu ngắn, cơ lực cải thiện 3/5, NIHSS 6 điểm. Hiện tại sau 6 ngày điều trị tại Khoa Thần kinh -VLTL -PHCN, bệnh nhân gần như hồi phục hoàn toàn, giao tiếp tốt, đi lại và sinh hoạt bình thường.

Ths.BS Giáp Hùng Mạnh thăm khám cho người bệnh sau can thiệp

ThS.BS Giáp Hùng Mạnh – Trưởng Khoa Thần kinh -VLTL -PHCN đánh giá: “Điều quan trọng nhất khi điều trị đột quỵ là “thời gian vàng”. Nếu bệnh nhân được đưa đến cơ sở y tế có khả năng can thiệp trong 4,5 giờ đầu, cơ hội tái thông mạch máu và phục hồi gần như hoàn toàn là rất lớn.

Can thiệp mạch não là kỹ thuật hiện đại ít xâm lấn có thể cứu sống người bệnh trong “thời gian vàng”, đặc biệt là những trường hợp tắc mạch lớn khó đáp ứng nếu chỉ dùng thuốc tiêu sợi huyết với nhiều ưu điểm vượt trội như: Giúp bảo tồn nhiều tế bào thần kinh, giảm nguy cơ tử vong, hạn chế tối đa di chứng nặng nề (can thiệp giúp loại bỏ huyết khối nhanh chóng, giảm tỷ lệ liệt nửa người, mất ngôn ngữ, sa sút trí tuệ sau đột quỵ…); Phục hồi chức năng thần kinh tốt hơn, người bệnh có thể phục hồi, cải thiện sức khỏe, vận động, tránh gánh nặng chăm sóc trong sinh hoạt cho gia đình và xã hội…”.

Bệnh nhân phục hồi sức khỏe tốt sau can thiệp - Ảnh BVCC