Sống Khỏe

Ngã trên giường, người bệnh cao huyết áp đột quỵ

Can thiệp mạch não là kỹ thuật hiện đại ít xâm lấn có thể cứu sống người bệnh trong “thời gian vàng”, đặc biệt là những trường hợp tắc mạch lớn.

Thúy Nga

Các bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy vừa can thiệp lấy huyết khối mạch não thành công cứu người bệnh cao tuổi bị đột quỵ nhồi máu não vượt qua cửa tử, phục hồi sức khỏe, vận động nhanh chóng.

Bệnh nhân L.T.N. (73 tuổi, ở phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh) có tiền sử tăng huyết áp đang điều trị, được người nhà phát hiện ngã trên giường và liệt nửa người phải. Bệnh nhân nhanh chóng được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Bãi Cháy.

nao-2.jpg
Can thiệp mạch não điều trị đột quỵ nhồi máu não tại Bệnh viện Bãi Cháy.

Các bác sĩ đã thăm khám lâm sàng xác định tình trạng bệnh nhân tỉnh, thất ngôn (không nói được), cơ lực tay chân phải 1/5, NIHSS (Thang điểm đột quỵ) 15 điểm. Kết quả chụp CTscanner không thấy hình ảnh chảy máu; có hình ảnh tắc động mạch não giữa trái đoạn M1, không thấy tín hiệu dòng chảy đoạn cuối M1 động mạch não giữa trái.

Qua hội chẩn chuyên khoa Cấp cứu – Thần kinh, bệnh nhân được chẩn đoán nhồi máu não, chỉ định dùng thuốc tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch. Tuy nhiên tình trạng cải thiện không đáng kể, các bác sĩ lập tức thực hiện chụp và can thiệp mạch máu não cấp cứu.

nao-1.jpg
Can thiệp mạch não điều trị đột quỵ nhồi máu não - Ảnh BVCC

Ê - kíp can thiệp của ThS.BS Giáp Hùng Mạnh, Trưởng Khoa Thần kinh -VLTL -PHCN đã tiến hành chụp mạch não bằng hệ thống số hóa xóa nền DSA xác định huyết khối không hoàn toàn 1 nhánh của động mạch não giữa trái đoạn M1.

Bác sĩ can thiệp đã sử dụng ống hút huyết khối hiện đại tiếp cận vị trí tắc mạch và tiến hành hút huyết khối mạch não.

Kết quả chụp kiểm tra mạch não sau can thiệp cho thấy mạch máu được tái thông hoàn toàn. Ngay sau can thiệp, người bệnh tỉnh táo, dần nói được câu đơn và câu ngắn, cơ lực cải thiện 3/5, NIHSS 6 điểm. Hiện tại sau 6 ngày điều trị tại Khoa Thần kinh -VLTL -PHCN, bệnh nhân gần như hồi phục hoàn toàn, giao tiếp tốt, đi lại và sinh hoạt bình thường.

nao-3.jpg
Ths.BS Giáp Hùng Mạnh thăm khám cho người bệnh sau can thiệp

ThS.BS Giáp Hùng Mạnh – Trưởng Khoa Thần kinh -VLTL -PHCN đánh giá: “Điều quan trọng nhất khi điều trị đột quỵ là “thời gian vàng”. Nếu bệnh nhân được đưa đến cơ sở y tế có khả năng can thiệp trong 4,5 giờ đầu, cơ hội tái thông mạch máu và phục hồi gần như hoàn toàn là rất lớn.

Can thiệp mạch não là kỹ thuật hiện đại ít xâm lấn có thể cứu sống người bệnh trong “thời gian vàng”, đặc biệt là những trường hợp tắc mạch lớn khó đáp ứng nếu chỉ dùng thuốc tiêu sợi huyết với nhiều ưu điểm vượt trội như: Giúp bảo tồn nhiều tế bào thần kinh, giảm nguy cơ tử vong, hạn chế tối đa di chứng nặng nề (can thiệp giúp loại bỏ huyết khối nhanh chóng, giảm tỷ lệ liệt nửa người, mất ngôn ngữ, sa sút trí tuệ sau đột quỵ…); Phục hồi chức năng thần kinh tốt hơn, người bệnh có thể phục hồi, cải thiện sức khỏe, vận động, tránh gánh nặng chăm sóc trong sinh hoạt cho gia đình và xã hội…”.

nao.jpg
Bệnh nhân phục hồi sức khỏe tốt sau can thiệp - Ảnh BVCC

ThS.BS Giáp Hùng Mạnh, Trưởng Khoa Thần kinh - vật lý trị liệu - phục hồi chức năng cũng khuyến cáo người dân cần đặc biệt lưu ý các dấu hiệu cảnh báo sớm của đột quỵ như: méo miệng, nói khó, tê, yếu liệt tay chân, mất thăng bằng…

Khi xuất hiện những triệu chứng này, hãy nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế có khả năng can thiệp.

Tuyệt đối không tự ý sử dụng các mẹo truyền miệng như cạo gió, chích máu, dùng thuốc hạ huyết áp hay sử dụng các loại thuốc không rõ nguồn gốc vì có thể làm chậm trễ thời gian điều trị và giảm cơ hội phục hồi tốt cho người bệnh.

#can thiệp mạch não #đột quỵ nhồi máu não #thời gian vàng đột quỵ #tắc mạch não #phẫu thuật lấy huyết khối #can thiệp nội mạch

Sống Khỏe

Cụ bà 78 tuổi bị đột quỵ ngay trên giường bệnh được cứu sống

Một nữ bệnh nhân 78 tuổi bị đột quỵ ngay khi đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh đã được cấp cứu kịp thời nhờ quy trình đột quỵ nội viện.

Trường hợp bệnh nhân là bà V.T.T, 78 tuổi, địa chỉ thường trú tại phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh.

Trước nhập viện 1 ngày bệnh nhân ở nhà mệt nhiều, khó thở tăng dần, ho, cảm giác nặng ngực trái, không đau đầu, không nôn, không sốt, không tê bì yếu liệt, đại tiểu tiện bình thường trên nền bệnh lý suy tim EF bảo tồn, bệnh tim thiếu máu cục bộ, tăng huyết áp, Đái tháo đường type II. Được chỉ định nhập viện điều trị nội trú tại khoa Nội tim mạch.

Sống Khỏe

Cứu 3 bệnh nhân đột quỵ trong 24h

Mỗi ca bệnh là một cuộc chạy đua với thời gian để giành lại sự sống, giảm thiểu di chứng, mang lại chất lượng cuộc sống tốt hơn cho người bệnh.

Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 là một trong số ít các bệnh viện tuyến tỉnh có năng lực triển khai tất cả các kỹ thuật điều trị nhồi máu não cấp từ điều trị tiêu sợi huyết đến lấy huyết khối cơ học.

Trong 24 giờ, từ ngày 18 - 19/9/2025, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 đã thực hiện thành công liên tiếp 3 ca can thiệp đột quỵ phức tạp. Đây là kỳ tích, thể hiện năng lực chuyên môn vượt trội, sự phối hợp hiệu quả của đội ngũ y tế, mang lại cơ hội sống và phục hồi cho nhiều người bệnh.

Sống Khỏe

Bất ngờ trẻ 13 tuổi đang khỏe mạnh thì đột quỵ

Nếu phát hiện muộn hoặc bỏ qua dấu hiệu đột quỵ ở trẻ, hậu quả để lại sẽ rất nặng nề. Quy tắc “FAST” có thể giúp cứu sống não bộ và cả tương lai của trẻ.

Ngày 13/9, Bệnh viện Nhi Thái Bình tiếp nhận một bệnh nhi nam 13 tuổi trong tình trạng đặc biệt. Em vốn khỏe mạnh nhưng bất ngờ xuất hiện yếu và tê bì nửa người trái, đi lại khó khăn.

Khi nhập viện, trẻ tỉnh táo, không sốt, không co giật, song vận động và cảm giác nửa người bị suy giảm rõ rệt. Từ những biểu hiện này, các bác sĩ chẩn đoán nhiều đến khả năng đột quỵ não ở trẻ em, một tình trạng nguy hiểm nhưng dễ bị bỏ sót bởi lâu nay phần lớn mọi người thường chỉ nghe và biết đến đột quỵ như một căn bệnh của người già.

