Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Bất ngờ trẻ 13 tuổi đang khỏe mạnh thì đột quỵ

Nếu phát hiện muộn hoặc bỏ qua dấu hiệu đột quỵ ở trẻ, hậu quả để lại sẽ rất nặng nề. Quy tắc “FAST” có thể giúp cứu sống não bộ và cả tương lai của trẻ.

Thúy Nga

Ngày 13/9, Bệnh viện Nhi Thái Bình tiếp nhận một bệnh nhi nam 13 tuổi trong tình trạng đặc biệt. Em vốn khỏe mạnh nhưng bất ngờ xuất hiện yếu và tê bì nửa người trái, đi lại khó khăn.

Khi nhập viện, trẻ tỉnh táo, không sốt, không co giật, song vận động và cảm giác nửa người bị suy giảm rõ rệt. Từ những biểu hiện này, các bác sĩ chẩn đoán nhiều đến khả năng đột quỵ não ở trẻ em, một tình trạng nguy hiểm nhưng dễ bị bỏ sót bởi lâu nay phần lớn mọi người thường chỉ nghe và biết đến đột quỵ như một căn bệnh của người già.

Thực tế, đột quỵ xảy ra khi mạch máu não bị tắc nghẽn dẫn đến thiếu máu não hoặc bị vỡ gây xuất huyết não, làm tổn thương các tế bào thần kinh. Khi tế bào não chết đi, các chức năng quan trọng như vận động, cảm giác, ngôn ngữ, thậm chí tính mạng của bệnh nhân đều bị đe dọa.

Nếu người lớn tuổi có nguy cơ cao thì trẻ em, đặc biệt là những em mắc bệnh tim bẩm sinh, rối loạn đông máu hoặc bệnh lý mạn tính, cũng có thể bị đột quỵ bất kỳ lúc nào.

dot-quy-tre-1.jpg
Hình ảnh chụp MRI não bộ của trẻ khi có dấu hiệu đột quỵ - Ảnh BVCC

Điều then chốt trong cấp cứu đột quỵ chính là thời gian. Mỗi phút trôi qua, não bộ lại tổn thương thêm hàng triệu tế bào, để lại những di chứng không thể phục hồi. Chính vì vậy các chuyên gia khuyến cáo, quy tắc “FAST” chính là công cụ đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả để phát hiện đột quỵ.

F là Face, quan sát xem khuôn mặt trẻ có bị méo, xệ một bên hay cười lệch không.

A là Arm, thử yêu cầu trẻ giơ hai tay, nếu một tay không nhấc lên được thì cần cảnh giác.

S là Speech, chú ý giọng nói của trẻ, nếu trẻ nói khó, nói ngọng, không rõ lời thì có thể là dấu hiệu nghi ngờ.

T là Time chính là yếu tố thời gian.

Khi xuất hiện bất kỳ biểu hiện nào kể trên, cha mẹ phải đưa trẻ đến bệnh viện ngay lập tức, bởi chỉ một chút chậm trễ, não bộ của trẻ sẽ phải gánh chịu những tổn thương nặng nề hơn.

Quy tắc “FAST” ngắn gọn, dễ nhớ, nhưng lại có thể giúp cứu sống não bộ và cả tương lai của trẻ. Nếu phát hiện muộn hoặc bỏ qua dấu hiệu, hậu quả để lại sẽ rất nặng nề. Trẻ có thể bị liệt vận động, khó khăn trong học tập và giao tiếp, một số trường hợp còn phải đối diện với tình trạng động kinh, co giật tái phát kéo dài, và trong những tình huống xấu nhất, tính mạng bị đe dọa.

Chính vì vậy, sự cảnh giác của cha mẹ và người thân đóng vai trò quan trọng, quyết định khả năng phục hồi của trẻ. Cha mẹ không được chủ quan trước bất kỳ thay đổi nào, từ yếu nửa người, méo miệng đến nói khó. Cần nhớ rằng 6 giờ đầu sau khi khởi phát là “thời gian vàng” để cấp cứu đột quỵ, mang lại cơ hội hồi phục tốt nhất cho trẻ.

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Thái Bình nhấn mạnh: Đột quỵ có thể xảy ra ở bất kỳ ai, kể cả trẻ em. Nhận biết sớm bằng quy tắc “FAST” và hành động kịp thời chính là chìa khóa để cứu não, cứu sống và bảo vệ tương lai. Trường hợp bệnh nhi 13 tuổi vừa qua là lời cảnh báo mạnh mẽ để các bậc phụ huynh nâng cao cảnh giác, quan tâm sát sao hơn đến con em mình.

Đây cũng là thông điệp đầy tính cảnh báo, hãy luôn quan tâm đến từng thay đổi nhỏ của trẻ và đừng bỏ qua những dấu hiệu bất thường. Sự phối hợp kịp thời giữa gia đình và đội ngũ y tế không chỉ giúp cứu sống trẻ mà còn giúp giữ trọn vẹn tương lai cho các em.

Trên hết, quy tắc “FAST” cần được ghi nhớ và lan tỏa rộng rãi, để mỗi bậc phụ huynh đều có thể trở thành “người gác cổng” đầu tiên, bảo vệ bộ não non trẻ nhưng vô cùng quý giá của con mình.

#đột quỵ trẻ em #quy tắc FAST #triệu chứng đột quỵ #cấp cứu đột quỵ #đột quỵ não ở trẻ #bệnh viện Nhi Thái Bình

Bài liên quan

Sống Khỏe

Người cựu chiến binh đột quỵ tại Lạng Sơn hồi phục kỳ diệu

Được cấp cứu kịp thời, cựu chiến binh từ Đà Nẵng ra Hà Nội xem diễu binh và đến Lạng Sơn thăm bạn bị đột quỵ đã phục hồi sau 5 ngày điều trị.

Đêm 4/9/2025, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận bệnh nhân nam (66 tuổi, ở Tam Kỳ, Đà Nẵng) nhập viện trong tình trạng tê yếu nửa người trái, méo miệng, khó nói.

Theo lời kể, người bệnh là cựu chiến binh, một mình từ Đà Nẵng ra Hà Nội xem diễu binh, sau đó đến Lạng Sơn để thăm một người bạn cùng trong quân ngũ. Gặp lại bạn cũ năm xưa do quá xúc động nên người bệnh xuất hiện dấu hiệu đột quỵ và được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Thoát khỏi cơn nguy kịch nhờ được cấp cứu kịp thời trong giờ vàng

Đột quỵ là cấp cứu tối khẩn. Cứ mỗi phút trôi qua, hàng triệu tế bào thần kinh bị hủy hoại. “Giờ vàng” trong cấp cứu đột quỵ nhồi máu não là 3-6 giờ đầu.

Bệnh viện đa khoa Phú Thọ vừa kịp thời cứu sống người bệnh hôn mê sâu, suy hô hấp, nghi ngờ sặc phổi, kèm theo giảm cử động nửa người bên trái.

Hôn mê do thể vô cùng nguy hiểm của đột quỵ não

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Tiêu sợi huyết cứu bệnh nhân đột quỵ giờ thứ 2

Thuốc tiêu sợi huyết chỉ có hiệu quả tối ưu trong vòng 4 giờ đầu kể từ khi khởi phát triệu chứng. Mỗi phút trôi qua là hàng triệu tế bào não bị mất đi.

Đột quỵ phục hồi hoàn toàn nhờ đến viện sớm

Rạng sáng ngày 31/8/2025, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê tiếp nhận bệnh nhân NTC, 75 tuổi, trú tại xã Tiên Lương (Phú Thọ) nhập viện trong tình trạng méo miệng, nói khó, tê yếu nửa người trái. Người nhà cho biết, cách lúc nhập viện khoảng 1,5 giờ, bệnh nhân xuất hiện đau đầu, sau đó rơi vào tình trạng trên nên đưa đến viện cấp cứu.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới