Cứu 3 bệnh nhân đột quỵ trong 24h

Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 là một trong số ít các bệnh viện tuyến tỉnh có năng lực triển khai tất cả các kỹ thuật điều trị nhồi máu não cấp từ điều trị tiêu sợi huyết đến lấy huyết khối cơ học.

Trong 24 giờ, từ ngày 18 - 19/9/2025, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 đã thực hiện thành công liên tiếp 3 ca can thiệp đột quỵ phức tạp. Đây là kỳ tích, thể hiện năng lực chuyên môn vượt trội, sự phối hợp hiệu quả của đội ngũ y tế, mang lại cơ hội sống và phục hồi cho nhiều người bệnh.

Trước đó, vào lúc 17h ngày 18/9/2025, nam bệnh nhân Bùi Văn B., (77 tuổi) được đưa vào cấp cứu trong tình trạng nặng với các dấu hiệu: rối loạn tri giác, liệt nửa người trái. Sau khi được chẩn đoán xác định nguyên nhân nhồi máu não cấp do huyết khối đa tầng gây tắc động mạch cảnh trong não giữa phải.

Kíp Can thiệp mạch đã khẩn trương thực hiện kỹ thuật lấy huyết khối động mạch não giữa và đặt stent động mạch cảnh cấp cứu tái thông dòng chảy. Ca can thiệp đã thành công, bệnh nhân B. không chỉ tỉnh táo hoàn toàn mà còn có thể tự mình đứng dậy. Ông đang tiếp tục quá trình tập phục hồi chức năng để trở về cuộc sống bình thường.

Kiểm tra vận động cho bệnh nhân sau can thiệp đột quỵ - Ảnh BVCC

Chỉ vài giờ sau, vào lúc 22h00 cùng ngày, bệnh viện tiếp nhận trường hợp thứ hai là bệnh nhân Hoàng Xuân C., (52 tuổi, Nam). Bệnh nhân nhập viện với chẩn đoán nhồi máu não cấp do tắc động mạch não giữa bên phải, tiền sử suy thận, suy tim, rung nhĩ. Tình trạng bệnh nhân rất nguy kịch, đòi hỏi những quyết định chính xác và nhanh chóng.

Kíp Can thiệp mạch đã khẩn trương hội chẩn và tiến hành can thiệp. Nhờ đó, bệnh nhân đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm và được chuyển về khoa Tim mạch điều trị để tiếp tục hồi phục.

Chưa đầy 24 giờ sau, vào 15 giờ ngày 19/9/2025, bệnh viện đón bệnh nhân thứ 3 là Dương Văn T., (58 tuổi, nam) được đưa vào cấp cứu trong tình trạng nhồi máu não cấp, do huyết khối gây tắc động mạch cảnh trong phải. Nhờ sự phản ứng nhanh chóng và kinh nghiệm dày dặn của Kíp Can thiệp mạch, bệnh nhân đã được can thiệp nội mạch cấp cứu kịp thời. Sau can thiệp, bệnh nhân đã tỉnh táo tiếp tục được theo dõi và điều trị chuyên sâu tại Khoa Nội tim mạch.

Bệnh nhân kiểm tra phục hồi vận động sau can thiệp - Ảnh BVCC

BS.CKI Nguyễn Xuân Trường, Phó trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh - Trưởng Kíp Can thiệp, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1, chia sẻ: "Việc liên tiếp can thiệp thành công 3 ca đột quỵ trong thời gian ngắn như vậy là một thách thức lớn, đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng, chính xác từ khâu tiếp nhận, chẩn đoán đến thực hiện can thiệp và hậu phẫu.

Mỗi ca bệnh là một cuộc chạy đua với thời gian để giành lại sự sống và giảm thiểu di chứng cho bệnh nhân. Chúng tôi rất vui mừng khi các bệnh nhân đều có tiến triển tốt sau can thiệp và đang tiếp tục được chăm sóc để hồi phục tốt nhất".

Những ca bệnh đầy thử thách này đã một lần nữa khẳng định năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm cao của Kíp Can thiệp mạch, cũng như toàn thể đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 trong cấp cứu và điều trị đột quỵ.

Việc can thiệp kịp thời và hiệu quả cho cả 3 ca bệnh trong thời gian kỷ lục không chỉ cứu sống người bệnh mà còn giảm thiểu tối đa các di chứng, mang lại chất lượng cuộc sống tốt hơn cho người bệnh và gia đình.

"Người mắc bệnh lý về tim mạch (rối loạn nhịp tim, bệnh mạch vành, bệnh rung nhĩ...) có nguy cơ đột quỵ cao nên chủ động tầm soát đột quỵ định kỳ để tránh trường hợp bị đột quỵ bất ngờ gây ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng", BSCKI Nguyễn Xuân Trường khuyến cáo.