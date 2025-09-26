Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Cụ bà 78 tuổi bị đột quỵ ngay trên giường bệnh được cứu sống

Một nữ bệnh nhân 78 tuổi bị đột quỵ ngay khi đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh đã được cấp cứu kịp thời nhờ quy trình đột quỵ nội viện.

Bình Nguyên

Trường hợp bệnh nhân là bà V.T.T, 78 tuổi, địa chỉ thường trú tại phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh.

Trước nhập viện 1 ngày bệnh nhân ở nhà mệt nhiều, khó thở tăng dần, ho, cảm giác nặng ngực trái, không đau đầu, không nôn, không sốt, không tê bì yếu liệt, đại tiểu tiện bình thường trên nền bệnh lý suy tim EF bảo tồn, bệnh tim thiếu máu cục bộ, tăng huyết áp, Đái tháo đường type II. Được chỉ định nhập viện điều trị nội trú tại khoa Nội tim mạch.

Sau 6 ngày điều trị tình trạng bệnh lý suy tim đã cải thiện. Tuy nhiên bệnh nhân đột ngột xuất hiện ý thức chậm, liệt người phải cơ lực 0/5, NIHSS 15 điểm. Nhóm điều trị cấp cứu đột quỵ được kích hoạt, chỉ định chụp phim MRI sọ não thấy xuất hiện nhồi máu não cấp vùng thái dương đỉnh trái chưa có tăng tín hiệu trên FLAIR, tắc cuối M1 trái. Bệnh nhân được chẩn đoán đột quỵ.

Bs Nguyễn Trần Minh Chiến - Khoa Hồi sức tích cực thăm khám cho bệnh nhân sau khi điều trị thuốc tiêu sợi huyết. Ảnh BV

Người bệnh được chỉ định điều trị thông mạch bắc cầu bằng thuốc tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch tại phòng chụp và chuyển sang phòng can thiệp mạch để lấy huyết khối bằng dụng cụ. Sau can thiệp mạch tái thông tốt TICI 3, tình trạng lâm sàng cải thiện rõ, liệt người phải cải thiện cơ lực 4/5, NIHSS: 8 điểm.

Hiện tại, bệnh nhân tỉnh hoàn toàn, hết yếu liệt chi, có thể vận động nhẹ tại giường, ăn uống được. Do có bệnh lý tim mạch nên bệnh nhân kết thúc quá trình điều trị tại khoa Hồi sức tích cực và chuyển về khoa Nội tim mạch tiếp tục được điều trị bệnh lý tim mạch và điều trị dự phòng tái phát đột quỵ.

Các bài tập vật lý trị liệu được áp dụng ngay sau khi người bệnh tỉnh táo hoàn toàn, góp phần tăng khả năng phục hồi cho người bệnh/Ảnh BV

Các dấu hiệu đột quỵ

Đột ngột tê dại, yếu hoặc liệt ở mặt, tay hoặc chân, thường ở một bên của cơ thể

Nói hoặc hiểu lời nói khó khăn

Đột nhiên mờ, giảm hoặc mất thị lực một hoặc cả hai mắt

Chóng mặt, mất thăng bằng hoặc mắt phối hợp động tác

Đột nhiên đau đầu nặng nề không giải thích được nguyên nhân

Một trong những yếu tố sống còn khi xử lý đột quỵ chính là "giờ vàng" - khoảng thời gian quý giá để cứu sống người bệnh.

"Gờ vàng" là trong khoảng 4-5 giờ kể từ khi bệnh nhân bị đột quỵ. Bác sĩ có thể điều trị bằng thuốc tiêu sợi huyết. Tùy mốc thời gian "giờ vàng" mà bác sĩ có cách điều trị phù hợp.

Nếu vượt quá thời gian vàng, khả năng phục hồi sẽ giảm đáng kể, tổn thương não nặng hơn và nguy cơ tử vong, di chứng như liệt nửa người, mất ngôn ngữ tăng cao. Khi có dấu hiệu đột quỵ, cần gọi cấp cứu ngay lập tức và đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất để được can thiệp kịp thời.

#đột quỵ #đột quỵ ngay trên giường bệnh #cứu sống #cụ bà 78 tuổi #Quảng NInh

Bài liên quan

Sống Khỏe

Cứu 3 bệnh nhân đột quỵ trong 24h

Mỗi ca bệnh là một cuộc chạy đua với thời gian để giành lại sự sống, giảm thiểu di chứng, mang lại chất lượng cuộc sống tốt hơn cho người bệnh.

Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 là một trong số ít các bệnh viện tuyến tỉnh có năng lực triển khai tất cả các kỹ thuật điều trị nhồi máu não cấp từ điều trị tiêu sợi huyết đến lấy huyết khối cơ học.

Trong 24 giờ, từ ngày 18 - 19/9/2025, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 đã thực hiện thành công liên tiếp 3 ca can thiệp đột quỵ phức tạp. Đây là kỳ tích, thể hiện năng lực chuyên môn vượt trội, sự phối hợp hiệu quả của đội ngũ y tế, mang lại cơ hội sống và phục hồi cho nhiều người bệnh.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Cứu sống nam sinh bị đứt khí quản

Đang điều khiển xe máy điện chạy trên đường, em P.T.A. (Quảng Trị) không may va phải dây điện khiến khí quản bị đứt.

Ngày 23/9, thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới cho biết, đơn vị vừa cứu sống một bệnh nhân bị đứt khí quản do vướng dây điện sà ngang đường khi đi xe máy điện.

Trước đó, em P.T.A. (SN 2008, trú phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị) điều khiển xe máy điện lưu thông trên đường làng, không may va phải dây điện sà giữa đường, khiến vùng cổ bị thương nặng. Ngay lập tức, người nhà đã đưa em vào bệnh viện cấp cứu.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Người cựu chiến binh đột quỵ tại Lạng Sơn hồi phục kỳ diệu

Được cấp cứu kịp thời, cựu chiến binh từ Đà Nẵng ra Hà Nội xem diễu binh và đến Lạng Sơn thăm bạn bị đột quỵ đã phục hồi sau 5 ngày điều trị.

Đêm 4/9/2025, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận bệnh nhân nam (66 tuổi, ở Tam Kỳ, Đà Nẵng) nhập viện trong tình trạng tê yếu nửa người trái, méo miệng, khó nói.

Theo lời kể, người bệnh là cựu chiến binh, một mình từ Đà Nẵng ra Hà Nội xem diễu binh, sau đó đến Lạng Sơn để thăm một người bạn cùng trong quân ngũ. Gặp lại bạn cũ năm xưa do quá xúc động nên người bệnh xuất hiện dấu hiệu đột quỵ và được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới