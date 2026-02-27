Hà Nội

Quân sự - Thế giới

Nga tăng cường huấn luyện "kẻ hủy diệt" BMPT cho chiến trường Ukraine

Nga nâng cao kỹ năng chiến đấu cho kíp xe BMPT nhằm tăng khả năng chiến đấu cao, chống UAV, pháo binh và vũ khí chống tăng trong chiến tranh hiện đại.

Nguyễn Cúc

Nga đang đẩy mạnh huấn luyện kíp xe BMPT “Terminator” nhằm nâng cao năng lực tác chiến cường độ cao trong chiến sự tại Ukraine. Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng thuộc Sư đoàn xe tăng cận vệ số 90 đang hoàn thiện kỹ năng bắn nhanh, cơ động và ẩn giấu để giảm thiểu nguy cơ bị UAV, pháo binh và vũ khí chống tăng phát hiện.

Các bài huấn luyện tập trung vào chiến thuật “bắn - cơ động - sống sót”, trong đó kíp xe phải nhanh chóng tiếp cận vị trí khai hỏa, tiêu diệt nhiều mục tiêu và lập tức rút khỏi khu vực nhằm tránh đòn phản kích chính xác. Đây được xem là yêu cầu sống còn trong môi trường chiến trường hiện đại, nơi UAV trinh sát và đạn lượn có thể nhanh chóng chỉ thị mục tiêu cho pháo binh.

russia-trains-bmpt-terminator-tank-support-vehicle-for-high-intensity-combat-in-ukraine-17050a71.jpg
Xe bọc thép đa nòng BMPT "Terminator" của Nga là một loại xe hỗ trợ xe tăng bọc thép hạng nặng, kết hợp hai khẩu pháo tự động 30 mm 2A42, súng phóng lựu tự động và tên lửa chống tăng dẫn đường để nhanh chóng trấn áp bộ binh, hỏa lực và xe bọc thép hạng nhẹ, giúp các đơn vị xe tăng sống sót và tiến công trong địa hình chật hẹp và chiến đấu đô thị. Ảnh: TASS

BMPT Terminator được thiết kế như phương tiện yểm trợ hỏa lực cho đội hình xe tăng, thay vì chở bộ binh như xe chiến đấu bộ binh truyền thống. Điểm mạnh của nó nằm ở hệ vũ khí trực xạ đa dạng, đặc biệt là cặp pháo tự động 30 mm 2A42 có tầm bắn hiệu quả lên tới khoảng 4 km. Hỏa lực tốc độ cao này giúp tiêu diệt các mục tiêu thường gây nguy hiểm cho xe tăng như tổ chống tăng, công sự trong đô thị, chiến hào và xe bọc thép hạng nhẹ.

Ngoài ra, xe còn trang bị súng phóng lựu tự động AGS-17 “Plamya” với tầm bắn khoảng 1,5 km, phù hợp để chế áp mục tiêu ẩn nấp sau vật che hoặc trong khu vực địa hình phức tạp. Sự kết hợp giữa pháo 30 mm và súng phóng lựu giúp BMPT duy trì hỏa lực áp chế liên tục, tạo điều kiện cho xe tăng và bộ binh tiến công.

Một lớp hỏa lực quan trọng khác là tên lửa chống tăng Ataka, có tầm bắn tới khoảng 6 km, cho phép BMPT tiêu diệt mục tiêu bọc thép hoặc công sự kiên cố ở khoảng cách ngoài tầm pháo. Nhờ đó, phương tiện này có thể đóng vai trò “lá chắn hỏa lực” bảo vệ đội hình thiết giáp.

bmpt72-terminator-229709f.jpg
Khung gầm bọc giáp nặng giúp phương tiện có khả năng sống sót cao trước pháo binh, UAV cảm tử và tên lửa chống tăng trên chiến trường hiện đại.

Trong chiến tranh hiện đại, đặc biệt tại Ukraine, khả năng sống sót của xe tăng phụ thuộc nhiều vào việc giảm thời gian lộ diện và nhanh chóng tiêu diệt các mối đe dọa chống tăng. BMPT được phát triển nhằm giải quyết chính vấn đề này, bằng cách tập trung hỏa lực mạnh trên một khung gầm bọc thép tương đương xe tăng.

Việc Nga tăng cường huấn luyện BMPT cho thấy nỗ lực thích ứng với môi trường tác chiến mới, nơi UAV, vũ khí chính xác và các đội chống tăng cơ động đóng vai trò ngày càng lớn. Dù số lượng không nhiều, BMPT được kỳ vọng trở thành phương tiện hỗ trợ quan trọng giúp duy trì đà tiến công của lực lượng thiết giáp trong các trận đánh tiêu hao khốc liệt hiện nay.

BMPT Terminator phản ánh xu hướng mới trong chiến tranh thiết giáp: tăng hỏa lực áp chế để bảo vệ xe tăng trước UAV và tổ chống tăng. Thay vì chở quân, phương tiện này tập trung tối đa vào pháo, tên lửa và súng phóng lựu, giúp duy trì hỏa lực liên tục trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Army recognition
https://www.armyrecognition.com/news/army-news/2026/russia-trains-bmpt-terminator-tank-support-vehicle-for-high-intensity-combat-in-ukraine
