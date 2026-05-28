Giải cứu 5 người mắc kẹt trong hang động ngập nước ở Lào

5 người dân làng bị mắc kẹt trong một hang động ngập nước ở Lào hơn 1 tuần trước đã được đội cứu hộ tìm thấy còn sống.

AP đưa tin, 7 người dân làng đã đi vào hang động ở tỉnh Xaisomboun, Lào, vào ngày 19/5. Tuy nhiên, trận mưa lớn đã gây ra lũ quét khiến họ không thể thoát ra ngoài và bị mắc kẹt. Một chiến dịch tìm kiếm đã được tiến hành với sự tham gia của các đội cứu hộ Lào và Thái Lan.

Đến ngày 27/5, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 5 người còn sống. Khi đó, họ đang ngồi trên một tảng đá trong hang động tối tăm, bao quanh là nước lũ. Hai người khác vẫn mất tích.

Lực lượng cứu hộ đang cố gắng tiếp cận những người bị mắc kẹt trong hang động ở tỉnh Xaisomboun, Lào, ngày 26/5/2026. Ảnh: Metta Tham Rescue Kalasin/AP.

Chakkit Taengtan, một thành viên của đội cứu hộ Thái Lan, đã đăng tải video ghi lại cảnh anh đang ở trong hang động. Chakkit cho biết thợ lặn đang cung cấp thức ăn và nước uống cho 5 người, dự định sẽ đưa họ ra ngoài càng sớm càng tốt.

Theo một bài đăng của đội cứu hộ Lào trên Facebook, những người mắc kẹt đều là nam giới.

"Tôi vẫn còn run. Đội cứu hộ đã làm được điều đó. Hoạt động tìm kiếm những người mất tích còn lại sẽ tiếp tục", Bounkham Luanglath, một thành viên của đội cứu hộ Lào, nói trong một tin nhắn thoại gửi cho hãng AP.

Hang động nằm ở một khu vực hiểm trở, hẻo lánh thuộc huyện Longcheng, tỉnh Xaisomboun, cách thủ đô Vientiane khoảng 120 km về phía bắc. Lực lượng cứu hộ cho biết địa hình núi non hiểm trở và mưa lớn đã cản trở công tác cứu hộ.

Được biết, một số thành viên trong đội cứu hộ Thái Lan từng tham gia chiến dịch giải cứu 12 nam sinh và huấn luyện viên bóng đá của họ bị mắc kẹt trong một hang động ở Thái Lan hồi năm 2018.

