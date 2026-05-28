Giải cứu 5 người mắc kẹt trong hang động ngập nước ở Lào

5 người dân làng bị mắc kẹt trong một hang động ngập nước ở Lào hơn 1 tuần trước đã được đội cứu hộ tìm thấy còn sống.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, 7 người dân làng đã đi vào hang động ở tỉnh Xaisomboun, Lào, vào ngày 19/5. Tuy nhiên, trận mưa lớn đã gây ra lũ quét khiến họ không thể thoát ra ngoài và bị mắc kẹt. Một chiến dịch tìm kiếm đã được tiến hành với sự tham gia của các đội cứu hộ Lào và Thái Lan.

Đến ngày 27/5, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 5 người còn sống. Khi đó, họ đang ngồi trên một tảng đá trong hang động tối tăm, bao quanh là nước lũ. Hai người khác vẫn mất tích.

Lực lượng cứu hộ đang cố gắng tiếp cận những người bị mắc kẹt trong hang động ở tỉnh Xaisomboun, Lào, ngày 26/5/2026. Ảnh: Metta Tham Rescue Kalasin/AP.

Chakkit Taengtan, một thành viên của đội cứu hộ Thái Lan, đã đăng tải video ghi lại cảnh anh đang ở trong hang động. Chakkit cho biết thợ lặn đang cung cấp thức ăn và nước uống cho 5 người, dự định sẽ đưa họ ra ngoài càng sớm càng tốt.

Theo một bài đăng của đội cứu hộ Lào trên Facebook, những người mắc kẹt đều là nam giới.

"Tôi vẫn còn run. Đội cứu hộ đã làm được điều đó. Hoạt động tìm kiếm những người mất tích còn lại sẽ tiếp tục", Bounkham Luanglath, một thành viên của đội cứu hộ Lào, nói trong một tin nhắn thoại gửi cho hãng AP.

Hang động nằm ở một khu vực hiểm trở, hẻo lánh thuộc huyện Longcheng, tỉnh Xaisomboun, cách thủ đô Vientiane khoảng 120 km về phía bắc. Lực lượng cứu hộ cho biết địa hình núi non hiểm trở và mưa lớn đã cản trở công tác cứu hộ.

Được biết, một số thành viên trong đội cứu hộ Thái Lan từng tham gia chiến dịch giải cứu 12 nam sinh và huấn luyện viên bóng đá của họ bị mắc kẹt trong một hang động ở Thái Lan hồi năm 2018.

Cuộc sống của thủy thủ mắc kẹt trên biển vì xung đột Mỹ - Iran

Khoảng 20.000 thủy thủ trên hàng trăm tàu mắc kẹt tại Vịnh Ba Tư, không thể vượt qua eo biển Hormuz vốn đang bị Iran phong tỏa gần như hoàn toàn.  

Suốt khoảng 8 tuần qua, thuyền trưởng Ấn Độ Rahul Dhar cùng thủy thủ đoàn của mình bị mắc kẹt trên một tàu chở dầu ở Vịnh Ba Tư, nhiều lần chứng kiến máy bay không người lái và tên lửa phát nổ khi eo biển Hormuz vẫn bị phong tỏa gần như hoàn toàn trong lúc chiến sự giữa Mỹ và Iran kéo dài, theo AP.

Thuyền trưởng Rahul Dhar cho hay, tinh thần của thủy thủ đoàn vẫn ổn định nhờ các hoạt động thường nhật, nhưng áp lực bắt đầu lộ rõ. Lệnh ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran đã mang lại “chút hy vọng thận trọng” cho thủy thủ đoàn, song vẫn chưa có dấu hiệu cuộc chiến sẽ kết thúc.

Du khách mắc kẹt ở Trung Đông: 'Chúng tôi cố gắng giữ bình tĩnh'

Cuộc chiến giữa Mỹ - Israel với Iran đã khiến hàng trăm nghìn hành khách bị mắc kẹt do các chuyến bay bị hủy và không phận bị đóng cửa.

Theo AP, hàng trăm nghìn người đã bị mắc kẹt trên khắp Trung Đông trong bối cảnh Mỹ và Israel tiến hành chiến dịch quân sự chung nhằm vào Iran. Giữa làn sóng hủy chuyến bay và đóng cửa không phận, nhiều hành khách vẫn đang loay hoay tìm phương án tiếp theo.

Cố gắng giữ bình tĩnh vì các con

Mắc kẹt trong hầm mỏ vì sạt lở đất, 5 công nhân tử vong

5 thợ mỏ được cho là đã tử vong sau khi bị mắc kẹt trong hầm mỏ vì sạt lở đất ở Nam Phi vào tuần trước.

AP đưa tin, sự cố xảy ra vào rạng sáng ngày 17/2 tại mỏ Ekapa ở Kimberley, thủ phủ của tỉnh Northern Cape, Nam Phi, khi một lượng nước, bùn đá đột ngột tràn vào một khu vực ngầm của mỏ chỉ trong vài phút, chặn lối vào tầng khai thác thấp nhất ở vị trí khoảng 800 mét dưới lòng đất. Vụ việc khiến 5 thợ mỏ bị mắc kẹt.

Chủ sở hữu công ty khai thác kim cương ở Nam Phi ngày 25/2 cho biết, 5 thợ mỏ vẫn mất tích và được cho là đã tử vong.

