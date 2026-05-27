Nổ bồn chứa hóa chất ở Mỹ, 10 người thiệt mạng và mất tích

Giới chức xác nhận 1 người đã thiệt mạng và 9 người khác vẫn mất tích sau khi bồn chứa hóa chất phát nổ và đổ sập tại nhà máy ở bang Washington, Mỹ.

AP dẫn thông tin từ giới chức địa phương cho biết, vụ việc xảy ra tại một nhà máy giấy ở bang Washington, Mỹ, ngày 26/5. Khi đó, một bồn chứa hóa chất khổng lồ đã phát nổ và đổ sập, khiến ít nhất 1 công nhân thiệt mạng và 9 người khác mất tích.

Lực lượng cứu hộ vẫn đang tiến hành công tác tìm kiếm tại nhà máy Nippon Dynawave Packaging ở Longview, nhưng nhiều giờ sau vụ sập, một phần chất lỏng vẫn còn trong bồn, gây khó khăn cho việc tiếp cận các nạn nhân, Sở Cứu hỏa Longview cho biết vào tối 26/5.

Hiện trường một bồn chứa hóa chất phát nổ và đổ sập tại nhà máy Nippon Dynawave Packaging tại Longview, bang Washington, ngày 26/5/2026. Ảnh: Thành phố Longview/AP.

“Bồn chứa vẫn chưa ổn định, gây nguy hiểm cho lực lượng cứu hộ. Các nhân viên đang tiếp tục gia cố và ổn định hiện trường trước khi có thể tiến hành các hoạt động cứu hộ tiếp theo một cách an toàn”, Sở Cứu hỏa cho biết, trong một thông cáo bằng văn bản.

Trong số những người bị thương có một lính cứu hỏa tham gia ứng cứu. Một số nạn nhân bị bỏng hoặc tổn thương do hít phải hóa chất, mức độ thương tích từ nhẹ đến nguy kịch, theo nhà chức trách. Hiện không có mối đe dọa tức thời đối với cộng đồng.

Một số người đã chờ đợi tại cổng dành cho khách của nhà máy vào ngày 26/5 để chờ thông tin về người thân làm việc tại đây.

Ban đầu, các quan chức cho biết bồn chứa có dung tích 80.000 gallon (303.000 lít), nhưng sau đó đã điều chỉnh lại con số này, xác nhận bồn chứa khoảng 900.000 gallon (3,4 triệu lít) một hỗn hợp hóa chất. Chất lỏng này chủ yếu gồm natri hydroxit và natri sunfua, được sử dụng cùng nhiệt để phân hủy gỗ sản xuất giấy kraft - loại giấy bền dùng cho bao bì, túi mua sắm và các sản phẩm khác.

Sau khi bồn bị vỡ, hóa chất đã tràn vào một mương thoát nước, theo bà Brittny Goodsell, người phát ngôn Sở Môi trường bang. Sở này đã cử một đội đến đánh giá tác động của vụ việc.

Theo ông Scott Goldstein, Trưởng phòng Cứu hỏa và Cứu hộ Cowlitz, còn quá sớm để xác định nguyên nhân vụ vỡ bồn hóa chất này.

Nippon Dynawave Packaging là một nhà máy sản xuất bột giấy, giấy và bao bì lỏng nằm bên sông Columbia ở thành phố Longview, nơi có khoảng 38.000 dân và gắn bó với ngành công nghiệp giấy, gỗ từ khi được thành lập vào những năm 1920.

Nhà máy này, với khoảng 1.000 lao động và hoạt động từ năm 1953, sản xuất nguyên liệu cho giấy vệ sinh, giấy in, cốc, đĩa, hộp carton và nhiều sản phẩm khác. Nhà máy nằm trong khu công nghiệp chung với các doanh nghiệp gỗ, giấy và hóa chất khác, và vẫn giữ vai trò trung tâm đối với cộng đồng địa phương.

