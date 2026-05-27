Nổ bồn chứa hóa chất ở Mỹ, 10 người thiệt mạng và mất tích

Giới chức xác nhận 1 người đã thiệt mạng và 9 người khác vẫn mất tích sau khi bồn chứa hóa chất phát nổ và đổ sập tại nhà máy ở bang Washington, Mỹ.

An An (Theo AP)

AP dẫn thông tin từ giới chức địa phương cho biết, vụ việc xảy ra tại một nhà máy giấy ở bang Washington, Mỹ, ngày 26/5. Khi đó, một bồn chứa hóa chất khổng lồ đã phát nổ và đổ sập, khiến ít nhất 1 công nhân thiệt mạng và 9 người khác mất tích.

Lực lượng cứu hộ vẫn đang tiến hành công tác tìm kiếm tại nhà máy Nippon Dynawave Packaging ở Longview, nhưng nhiều giờ sau vụ sập, một phần chất lỏng vẫn còn trong bồn, gây khó khăn cho việc tiếp cận các nạn nhân, Sở Cứu hỏa Longview cho biết vào tối 26/5.

Hiện trường một bồn chứa hóa chất phát nổ và đổ sập tại nhà máy Nippon Dynawave Packaging tại Longview, bang Washington, ngày 26/5/2026. Ảnh: Thành phố Longview/AP.

“Bồn chứa vẫn chưa ổn định, gây nguy hiểm cho lực lượng cứu hộ. Các nhân viên đang tiếp tục gia cố và ổn định hiện trường trước khi có thể tiến hành các hoạt động cứu hộ tiếp theo một cách an toàn”, Sở Cứu hỏa cho biết, trong một thông cáo bằng văn bản.

Trong số những người bị thương có một lính cứu hỏa tham gia ứng cứu. Một số nạn nhân bị bỏng hoặc tổn thương do hít phải hóa chất, mức độ thương tích từ nhẹ đến nguy kịch, theo nhà chức trách. Hiện không có mối đe dọa tức thời đối với cộng đồng.

Một số người đã chờ đợi tại cổng dành cho khách của nhà máy vào ngày 26/5 để chờ thông tin về người thân làm việc tại đây.

Ban đầu, các quan chức cho biết bồn chứa có dung tích 80.000 gallon (303.000 lít), nhưng sau đó đã điều chỉnh lại con số này, xác nhận bồn chứa khoảng 900.000 gallon (3,4 triệu lít) một hỗn hợp hóa chất. Chất lỏng này chủ yếu gồm natri hydroxit và natri sunfua, được sử dụng cùng nhiệt để phân hủy gỗ sản xuất giấy kraft - loại giấy bền dùng cho bao bì, túi mua sắm và các sản phẩm khác.

Sau khi bồn bị vỡ, hóa chất đã tràn vào một mương thoát nước, theo bà Brittny Goodsell, người phát ngôn Sở Môi trường bang. Sở này đã cử một đội đến đánh giá tác động của vụ việc.

Theo ông Scott Goldstein, Trưởng phòng Cứu hỏa và Cứu hộ Cowlitz, còn quá sớm để xác định nguyên nhân vụ vỡ bồn hóa chất này.

Nippon Dynawave Packaging là một nhà máy sản xuất bột giấy, giấy và bao bì lỏng nằm bên sông Columbia ở thành phố Longview, nơi có khoảng 38.000 dân và gắn bó với ngành công nghiệp giấy, gỗ từ khi được thành lập vào những năm 1920.

Nhà máy này, với khoảng 1.000 lao động và hoạt động từ năm 1953, sản xuất nguyên liệu cho giấy vệ sinh, giấy in, cốc, đĩa, hộp carton và nhiều sản phẩm khác. Nhà máy nằm trong khu công nghiệp chung với các doanh nghiệp gỗ, giấy và hóa chất khác, và vẫn giữ vai trò trung tâm đối với cộng đồng địa phương.

Rò rỉ hóa chất tại nhà máy ở Mỹ, 40.000 người phải sơ tán

Bể chứa hóa chất bị rò rỉ và có nguy cơ phát nổ tại một nhà máy sản xuất nhựa ở Garden Grove, California (Mỹ), khiến hàng chục nghìn người được lệnh sơ tán.

AP đưa tin, sự cố xảy ra tại nhà máy sản xuất nhựa hàng không GKN Aerospace ở thành phố Garden Grove, hạt Orange, Nam California (Mỹ). Theo thông báo của sở cứu hỏa địa phương ngày 22/5, một bể chứa 22.700 đến 26.500 lít metyl metacrylat trong nhà máy đã bị quá nhiệt và bắt đầu phát tán hơi hóa chất ra không khí.

"Bồn chứa có thể bị hỏng và nứt, làm rò rỉ hóa chất ra ngoài hoặc nó có thể phát nổ. Hệ thống này chắc chắn sẽ hỏng, nhưng chúng tôi chưa biết khi nào. Chúng tôi đang cố gắng hết sức để xác định thời điểm hoặc cách thức ngăn chặn điều đó", ông Craig Covey, Trưởng bộ phận thuộc Cơ quan Phòng cháy chữa cháy hạt Orange, thông tin.

Nổ lớn tại nhà máy hóa dầu ở Hungary, nhiều người thương vong

Vụ nổ xảy ra tại một nhà máy hóa dầu ở Hungary đã khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. 

AP dẫn thông báo của Tập đoàn năng lượng Mol của Hungary, đơn vị sở hữu nhà máy này cho biết, vụ nổ xảy ra tại nhà máy hóa dầu ở Hungary vào ngày 22/5 đã khiến 1 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

"Vụ nổ xảy ra tại Tiszaújváros, miền đông Hungary, trong quá trình khởi động lại nhà máy sau thời gian bảo trì. 1 người đã thiệt mạng và 7 người khác bị bỏng trong vụ nổ này", Thủ tướng Péter Magyar cho biết trên mạng xã hội.

Nổ thuyền du lịch ở Mỹ, 11 người nhập viện

Vụ nổ xảy ra trên một thuyền du lịch ở Miami, Mỹ, đã khiến 11 người bị thương. 

AP dẫn thông tin từ Sở Cứu hỏa Miami-Dade cho biết, khoảng 11 người đã được đưa đến bệnh viện với các vết thương trong vụ nổ trên thuyền du lịch ở Miami, Mỹ, ngày 9/5.

Chiếc thuyền du lịch khi đó ở trong vịnh Biscayne, gần điểm du lịch Haulover Sandbar, theo thông tin sơ bộ do Ủy ban Bảo tồn Cá và Động vật hoang dã bang Florida cung cấp.

