Bất ngờ trước mẫu áo giáp mới cho binh sĩ Nga

Nga công bố áo giáp mới Obereg 2.0 với khả năng chống đạn mạnh hơn, song nhiều chuyên gia cho rằng binh sĩ tiền tuyến có thể khó được trang bị rộng rãi.

Tập đoàn công nghiệp quốc phòng Rostec mới đây thông báo đã phát triển mẫu áo giáp chiến thuật hiện đại mang tên Obereg 2.0, được sản xuất tại nhà máy Oktava ở thành phố Tula. Đây là phiên bản nâng cấp của dòng áo giáp Obereg từng được giới thiệu trước đó, với mục tiêu tăng khả năng bảo vệ cho binh sĩ trước hỏa lực trên chiến trường hiện đại.

Theo thông tin từ truyền thông Nga, áo giáp Obereg 2.0 có khả năng bảo vệ người mặc khỏi vũ khí sắc nhọn, đạn súng bộ binh và mảnh đạn. Hệ thống giáp được thiết kế để che chắn nhiều khu vực quan trọng trên cơ thể, bao gồm các cơ quan nội tạng, cổ, vai, vùng háng và phần cổ áo.

Áo giáp Obereg. Ảnh Rostec

Áo giáp đạt chuẩn bảo vệ Br1 và C2 theo tiêu chuẩn Nga. Trong đó, Br1 là cấp bảo vệ cơ bản chống đạn súng ngắn cỡ nhỏ và một số loại súng trường thể thao. Trong khi đó, chuẩn C2 có thể chống lại các loại đạn có vận tốc cao hơn, bao gồm cả đạn xuyên giáp.

Theo nhà sản xuất, Obereg 2.0 có thể được lắp thêm các tấm giáp cấp Br4, cho phép chống đạn cỡ 5,45×39 mm và 7,62×39 mm - loại đạn phổ biến của nhiều loại súng trường và súng máy. Ngoài ra, tùy chọn giáp Br5 thậm chí có thể ngăn chặn đạn súng trường mạnh hơn cỡ 7,62×54 mm.

Nhà máy Oktava cho biết phiên bản mới nhẹ hơn các mẫu trước đó, đồng thời cải thiện tính công thái học và độ bền của các tấm giáp. Áo giáp cũng được trang bị cơ chế tháo nhanh ở vai và thắt lưng, giúp binh sĩ có thể cởi bỏ nhanh chóng trong trường hợp khẩn cấp.

Dù được giới thiệu với nhiều cải tiến, thời điểm Obereg 2.0 được sản xuất hàng loạt và trang bị cho quân đội Nga vẫn chưa được công bố. Điều này làm dấy lên nghi ngờ rằng hệ thống mới có thể chỉ được triển khai hạn chế.

Trong nhiều năm qua, Nga đã công bố nhiều chương trình hiện đại hóa trang bị bộ binh, đáng chú ý nhất là hệ thống “binh sĩ tương lai” Ratnik. Bộ trang bị này được thiết kế để bảo vệ tới 90% cơ thể binh sĩ và tích hợp hệ thống liên lạc kỹ thuật số giúp chia sẻ dữ liệu chiến trường theo thời gian thực.

Hệ thống Ratnik bao gồm khoảng 60 thành phần khác nhau, từ áo giáp chống đạn, mũ bảo hiểm mới, thiết bị liên lạc, thiết bị bảo vệ thính giác cho đến nhiều loại giày quân sự phù hợp với các điều kiện khí hậu khác nhau.

Áo chống đạn Ratnik 6B45. Ảnh Forbes

Tuy nhiên, mặc dù được quảng bá rộng rãi, Ratnik lại xuất hiện khá hạn chế trên chiến trường Ukraine. Một trong những nguyên nhân được cho là chi phí sản xuất cao và những khó khăn trong việc tích hợp các hệ thống liên lạc kỹ thuật số.

Nga từng tuyên bố đã mua sắm khoảng 300.000 bộ Ratnik, nhưng nhiều báo cáo cho thấy số lượng thực sự được phân phối cho các đơn vị chiến đấu thấp hơn đáng kể.

Các báo cáo từ chiến trường Ukraine nhiều lần cho thấy binh sĩ Nga phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt trang bị, đặc biệt ở các đơn vị bộ binh tuyến đầu. Điều này khiến nhiều chuyên gia nghi ngờ rằng các hệ thống mới như Obereg 2.0 có thể khó được trang bị rộng rãi trong thời gian ngắn.

Ngoài Ratnik, Nga cũng từng công bố chương trình trang bị bộ binh thế hệ tiếp theo mang tên Sotnik. Hệ thống này dự kiến trang bị cho lực lượng đặc nhiệm vào khoảng năm 2025 và mở rộng cho toàn quân vào năm 2030.

Bộ đồ Ratnik-3. Ảnh Army Inside

Tuy nhiên, việc sản xuất và triển khai các hệ thống trang bị phức tạp với quy mô lớn luôn là thách thức đối với bất kỳ quân đội nào, đặc biệt trong bối cảnh chiến tranh kéo dài và nhu cầu trang bị ngày càng tăng.

Do đó, dù Nga tiếp tục giới thiệu các thiết kế áo giáp và trang bị bộ binh mới, nhiều chuyên gia nhận định rằng chỉ một số ít đơn vị có thể được trang bị những hệ thống hiện đại này trong tương lai gần.

Điều này khiến các chương trình hiện đại hóa bộ binh của Moskva phần nào mang tính biểu tượng chiến lược, nhằm thể hiện năng lực công nghệ quân sự, ngay cả khi việc triển khai thực tế trên chiến trường vẫn còn nhiều hạn chế.