Vì sao Nga chưa thể tạo “Starlink của riêng mình”?

Nga vẫn gặp nhiều rào cản công nghệ và công nghiệp khiến việc xây dựng mạng vệ tinh tương tự Starlink trở nên cực kỳ khó khăn.

Trong cuộc xung đột tại Ukraine, hệ thống internet vệ tinh Starlink đã trở thành một yếu tố chiến thuật quan trọng. Mạng vệ tinh này cho phép truyền dữ liệu tốc độ cao với độ trễ thấp, giúp điều khiển UAV tầm xa, truyền video chiến trường theo thời gian thực và duy trì liên lạc ổn định ngay cả khi hạ tầng mặt đất bị phá hủy.

Điều này đặt ra câu hỏi lớn: tại sao Nga, một cường quốc không gian truyền thống, vẫn chưa thể tạo ra một hệ thống tương tự?

Trên thực tế, các vệ tinh liên lạc truyền thống của Nga chủ yếu hoạt động trên quỹ đạo địa tĩnh. Những hệ thống này có độ trễ tín hiệu cao do khoảng cách từ Trái Đất đến vệ tinh lên tới khoảng 36.000 km. Với các nhiệm vụ đòi hỏi điều khiển UAV hoặc truyền dữ liệu chiến thuật thời gian thực, độ trễ này trở thành hạn chế nghiêm trọng.

Ngược lại, Starlink hoạt động trên quỹ đạo thấp, chỉ khoảng 500-1.200 km. Nhờ khoảng cách gần hơn nhiều, độ trễ tín hiệu giảm đáng kể, cho phép truyền dữ liệu nhanh và ổn định hơn.

Nga đang cố gắng phát triển hệ thống tương tự thông qua dự án của công ty Bureau 1440. Tuy nhiên, thời điểm triển khai thực tế vẫn chưa rõ ràng.

Một yếu tố quan trọng giúp Starlink thành công là hệ thống phóng tên lửa tái sử dụng của SpaceX. Tên lửa Falcon 9 có thể tái sử dụng nhiều lần, làm giảm mạnh chi phí phóng vệ tinh.

Trong khi đó, Nga vẫn chủ yếu sử dụng các tên lửa dùng một lần như Proton hoặc dòng Soyuz. Điều này khiến chi phí triển khai hàng nghìn vệ tinh trở nên cực kỳ đắt đỏ.

Một số dự án tên lửa tái sử dụng của Nga đang được đề xuất, chẳng hạn Soyuz-7 hoặc dự án Korona, nhưng chúng vẫn chưa đạt đến giai đoạn triển khai thực tế. Không có tên lửa tái sử dụng, việc xây dựng một chòm vệ tinh hàng nghìn chiếc - yếu tố cốt lõi của Starlink, sẽ rất khó khả thi về mặt kinh tế.

Một trong những vấn đề lớn nhất đối với vệ tinh là linh kiện điện tử chịu được môi trường không gian. Các thiết bị điện tử trên vệ tinh phải chịu bức xạ vũ trụ cực mạnh từ proton, electron và các hạt năng lượng cao.

Những linh kiện này được gọi là “rad-hard electronics” - điện tử chống bức xạ. Chúng hiếm, đắt tiền và thường chịu sự kiểm soát xuất khẩu nghiêm ngặt.

Nga hiện gặp khó khăn trong việc sản xuất hàng loạt loại linh kiện này do hạn chế trong ngành bán dẫn và các lệnh trừng phạt quốc tế. Điều đó khiến việc sản xuất số lượng lớn vệ tinh nhỏ trở nên phức tạp.

Starlink không chỉ là vệ tinh mà còn là hệ sinh thái hoàn chỉnh gồm thiết bị đầu cuối người dùng, anten vệ tinh và mạng truyền dữ liệu. Mỗi vệ tinh Starlink sử dụng anten mảng pha chủ động (AESA) để truyền dữ liệu tốc độ cao. Các thiết bị đầu cuối trên mặt đất cũng dùng anten tương tự để theo dõi vệ tinh đang di chuyển nhanh trên quỹ đạo.

Công nghệ này cực kỳ phức tạp và đòi hỏi khả năng sản xuất hàng loạt với chi phí thấp. Nga mới bắt đầu phát triển các hệ thống anten mảng pha quy mô lớn, và khoảng cách công nghệ trong lĩnh vực này vẫn còn đáng kể.

Một mạng lưới vệ tinh quỹ đạo thấp có hàng nghìn vệ tinh di chuyển với tốc độ khoảng 7,5 km/giây. Điều này đòi hỏi phần mềm cực kỳ phức tạp để: quản lý kết nối liên tục với các thiết bị đầu cuối, chuyển giao tín hiệu giữa các vệ tinh, định tuyến dữ liệu trong mạng lưới.

Starlink còn sử dụng liên kết laser giữa các vệ tinh để truyền dữ liệu trực tiếp trong không gian. Công nghệ này giúp giảm phụ thuộc vào trạm mặt đất và tăng tốc độ truyền dữ liệu toàn cầu.

Việc phát triển và vận hành hệ thống phần mềm như vậy đòi hỏi đội ngũ kỹ sư phần mềm lớn và môi trường công nghệ linh hoạt - điều mà nhiều dự án không gian truyền thống gặp khó khăn khi thu hút nhân lực.

Ngoài vệ tinh, Starlink còn dựa vào hàng trăm trạm mặt đất đặt khắp thế giới để kết nối với internet toàn cầu.

Nga có lãnh thổ rộng lớn để đặt trạm trong nước, nhưng việc xây dựng mạng lưới toàn cầu gặp khó khăn do hạn chế hợp tác quốc tế và yếu tố địa chính trị.

Điều này khiến việc triển khai một mạng vệ tinh toàn cầu trở nên phức tạp hơn nhiều.

Việc xây dựng hệ thống tương tự Starlink đòi hỏi kết hợp nhiều yếu tố: tên lửa tái sử dụng, sản xuất vệ tinh hàng loạt, điện tử chống bức xạ, anten mảng pha, phần mềm mạng phức tạp và hạ tầng mặt đất toàn cầu.

Ngay cả đối với các cường quốc không gian, đây vẫn là một dự án cực kỳ tốn kém và phức tạp. Vì vậy, cho đến nay SpaceX vẫn là công ty duy nhất trên thế giới triển khai thành công một mạng internet vệ tinh quỹ đạo thấp quy mô lớn.

Trong bối cảnh chiến tranh hiện đại ngày càng phụ thuộc vào kết nối dữ liệu thời gian thực, các hệ thống như Starlink đang trở thành một trong những yếu tố chiến lược mới của chiến tranh công nghệ cao.