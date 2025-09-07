Nga kéo chủ lực Ukraine vào Pokrovsk, trận đánh quyết định cục diện Donetsk

Hà Nội

Quân sự

Mặt trận Pokrovsk vẫn đang diễn biến ác liệt; có phải quân đội Nga đang bao vây thành phố, để thực hiện chiến thuật “vây điểm, diệt viện”?

Tiến Minh
Quân đội Nga (RFAF) đang trải qua đợt tái tổ chức lực lượng lớn nhất, kể từ khi chiến sự bùng nổ vào năm 2022; nhiều dấu hiệu cho thấy, RFAF đang chuẩn bị cho trận chiến quyết định nhất ở Donbass: Chiến dịch tấn công Thu Đông nhằm kiểm soát hoàn toàn thành phố Pokrovsk.
Lực lượng quân Nga ở hậu phương, ở tỉnh Sumy, và thậm chí cả quân ở mặt trận Kharkov, đều RFAF huy động về hướng mặt trận Donbass. Ngay cả Sư đoàn Bộ binh Cơ giới số 70 của Cụm Dnipro, phòng ngự ở mặt trận Kherson đã hành quân hàng nghìn km và tiến vào mặt trận Donbass.
Thành phố Pokrovsk ở phía tây tỉnh Donetsk, thuộc miền Đông Ukraine, với dân số trước chiến tranh là 60.000 người. Hiện quân đội Ukraine (AFU) biến Pokrovsk thành cụm tập đoàn cứ điểm phòng thủ với Pokrovsk là trung tâm, thành phố vệ tinh Myrnohrad, cùng với làng Novoekonomichne ở phía đông, thị trấn Rodinske ở phía bắc là cứ điểm chính.
Đầu tháng 7, RFAF nhanh chóng tấn công, bao vây và đột phá vào làng Novoekonomichne, một cửa ngõ quan trọng ở phía đông Pokrovsk, và tiến vào thị trấn Rodinske ở phía bắc thành phố. Vào thời điểm đó, chiến tuyến thay đổi gần như mỗi ngày.
Tuy nhiên, sau cuối tháng 8, AFU bắt đầu tăng cường lực lượng phản công, tái chiếm Novoekonomichne và thậm chí liên tục mở các cuộc phản công về phía đông bắc thành phố. Ngôi làng Myrolyubivka nằm ở chiến tuyến, nếu AFU tái chiếm được, sẽ đe dọa nghiêm trọng các tuyến tiếp tế của RFAF tại đây, thậm chí có thể bao vây quân Nga ở phía bắc mũi nhô.
Ở phía bắc Pokrovsk, quân tiếp viện Ukraine đã đến, bao gồm Lữ đoàn bộ binh cơ giới 14, Tiểu đoàn Vệ binh Quốc gia số 503, Lữ đoàn thủy quân lục chiến 38 và 30 của AFU đã được triển khai. Quân Nga cũng đang mở cuộc tấn công về phía tây Mirne và tiến hành đột kích của lực lượng đặc nhiệm gần Nikanorivka.
Vậy, Nga đang dụ quân Ukraine vào sâu hơn, hay đang bao vây một điểm then chốt, để tấn công lực lượng tiếp viện của AFU theo chiến thuật “vây điểm, diện viện”? Trong chiến dịch Pokrovsk, RFAF không chỉ nhắm đến mục tiêu chiếm giữ mục tiêu quan trọng này, mà còn biến nơi đây cho trận chiến quyết định ở Donbass. Một chiến trường với sự hỗ trợ hậu cần không bị cản trở, cho phép RFAF tấn công hiệu quả vào các lực lượng chủ chốt của AFU.
Hiện lực lượng chủ lực của AFU đã xuất trận, nhưng các lực lượng chủ lực của quân đội Nga, như Sư đoàn bộ binh cơ giới số 70, Sư đoàn Dù số 76 và ba lữ đoàn Thủy quân Lục chiến, mặc dù đã đến tăng viện, nhưng họ vẫn chưa được đưa vào chiến đấu.
Quân Nga ở tiền tuyến hiện nay, chủ yếu dựa vào “bộ binh cơ giới xe máy” và UAV điều khiển bằng sợi quang cho các cuộc tấn công xâm nhập quy mô nhỏ. Còn Cụm quân Trung tâm RFAF vẫn đang chờ đợi thời cơ, với lực lượng tiếp viện đến từ các tỉnh Sumy, Kherson và Kharkov, có thể đây là đòn giáng cuối cùng từ Bộ Tư lệnh Tối cao Nga.
RFAF đã tấn công thành phố Pokrovsk suốt một năm, nhưng vẫn chưa thể dứt điểm được và họ vẫn đang huy động lực lượng mới, chuẩn bị mở các đợt tấn công liên tục không ngừng nghỉ bằng mọi giá, sử dụng sức mạnh quốc gia to lớn, để tiêu diệt tối đa lực lượng của Ukraine.
Ngay khi cuộc tấn công mùa hè kết thúc, quân đội Nga lập tức tổ chức cuộc tấn công mùa thu. Mặc dù mùa thu ở vùng Donbass đầy giá lạnh, mưa và những hố bùn khổng lồ, nhưng điều đó vẫn không thể ngăn cản quyết tâm của quân đội Nga.
Lúc này, sự hỗ trợ của khối phương Tây dành cho Ukraine chủ yếu tập trung vào hai lĩnh vực then chốt: ổn định mặt trận và xây dựng lực lượng. Khi trận chiến quyết định giành Donbass sắp diễn ra, Đức đã công bố viện trợ quân sự cho Ukraine, trang bị đầy đủ cho bốn lữ đoàn bộ binh cơ giới.
Điều này có nghĩa là Đức sẽ phải cung cấp cho Ukraine 480 xe bọc thép chở quân, xe chiến đấu bộ binh và các phương tiện cơ giới khác một năm trong bốn năm tới. Trong khi đó, tờ Der Spiegel đưa tin, chính phủ Đức hy vọng sẽ tăng cường năng lực phòng không của Ukraine, với kế hoạch tăng 20% ​​mỗi năm, có tính đến số lượng và hiệu quả của các hệ thống vũ khí.
Còn chính phủ Anh tuyên bố rằng, sau cuộc họp "Liên minh các nước sẵn sàng" tại Paris, 26 quốc gia đã bày tỏ sự sẵn sàng triển khai lực lượng hải quân, không quân và lục quân để bảo vệ an ninh cho Ukraine. Cùng lúc đó, phương Tây sẵn sàng cung cấp cho Ukraine hệ thống tên lửa hành trình và tên lửa tầm xa, cũng như thiết lập một căn cứ huấn luyện tại Ba Lan, để huấn luyện cho quân đội Ukraine.
Phương Tây đề xuất triển khai lực lượng "gìn giữ hòa bình" ít nhất 20.000 người tại Ukraine; tối đa có thể lên tới 50.000 người. Pháp dự kiến ​​sẽ gửi số lượng quân lớn nhất, Đan Mạch đứng thứ hai, Hà Lan đứng thứ ba và Anh đứng thứ tư.
Tuy nhiên trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố rõ ràng rằng, bất kỳ quân đội nước ngoài nào được triển khai tại Ukraine chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của Nga. Với tuyên bố cứng rắn như vậy, liệu quốc gia nào có dám mạo hiểm đưa quân vào Ukraine? (Nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, Rvvoenkory).
Tiến Minh
Topwar
