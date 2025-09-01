Nên cúng 'cô hồn' trong tháng 7 như thế nào?

Trong Phật giáo, các chùa thường tổ chức cúng cô hồn, ngạ quỷ vào buổi chiều tối hoặc hai thời sáng và tối. Nếu gia chủ vẫn muốn cúng tại nhà, cần lưu ý.

Hiểu đúng về lễ cúng cô hồn tháng 7

Theo quan niệm dân gian, tháng 7 âm lịch hằng năm là tháng cửa địa ngục được mở ra để các linh hồn được phép trở về dương gian. Đây cũng là lúc những linh hồn không nơi nương tựa (cô hồn) có thể lang thang và quấy nhiễu chúng ta. Chính vì vậy, tháng 7 âm lịch hằng năm được gọi là tháng cô hồn.

Cúng cô hồn tháng 7 là lễ cúng để thể hiện lòng từ bi, giúp đỡ các linh hồn lang thang được no đủ để không quấy phá cuộc sống của người dân ở trần gian. Lễ cúng này đã gắn liền với văn hóa tín ngưỡng của người dân Việt Nam từ xưa tới nay.

Song, tháng 7 âm lịch còn được xem là tháng đạo hiếu, là Tết Trung nguyên – Địa quan xá tội, ngày chư Phật hoan hỷ, chư tăng ni mãn hạ.

Tháng 7 thường được gọi là tháng cô hồn nhưng cũng là tháng Vu lan báo hiếu, tưởng nhớ tổ tiên

Phật giáo gọi là lễ Vu Lan, mang ý nghĩa báo hiếu và cầu siêu độ cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ, thân thuộc nhiều đời. Đạo giáo cũng quan niệm rằm tháng 7 là ngày "Địa quan" cùng các vị thánh phân biệt thiện ác, xá tội cho các vong hồn, giúp chúng lìa khổ nạn.

Từ tích "Bồ tát Mục Kiền Liên cứu mẹ", lễ Vu Lan còn được gọi là Vu Lan báo hiếu – nhấn mạnh đạo hiếu là gốc của muôn loài. Vì vậy, trong tháng 7, điều quan trọng nhất với các gia đình là tưởng nhớ, phụng thờ tổ tiên.

Cúng cô hồn tháng 7 âm lịch 2025 vào ngày, giờ nào tốt?

Ngày Rằm tháng 7 hay còn được gọi là ngày "Xá tội vong nhân" hoặc "cúng cô hồn", "cúng thí thực" (tặng thức ăn). Vì vậy, dân gian hay gọi nôm na tháng 7 âm lịch là "tháng cô hồn". Cúng Rằm tháng 7 đẹp nhất được xem là ngày 15/7 Âm lịch. Trong ngày này có thể thuận lợi cầu tài, xuất hành và đạt được nhiều may mắn.

Theo truyền thống, lễ cúng cô hồn thường được thực hiện từ mùng 2 đến 15/7 âm lịch, nhưng phổ biến nhất là ngày 14 âm lịch. Nhiều gia đình nhân dịp cúng Rằm tháng 7 thì cũng làm luôn mâm cúng cô hồn. Đây cũng là ngày lễ Vu Lan báo hiếu, mang ý nghĩa lớn về tâm linh và nhân đạo.

Tuy nhiên, nhiều gia đình và cửa hàng, công ty còn lựa chọn mùng 2, mùng 7, mùng 10 hoặc 12, 14 tháng 7 âm để tránh trùng ngày cao điểm, đồng thời thuận tiện cho việc bày lễ. Quan niệm dân gian cho rằng, lễ cúng vào ban ngày từ mùng 2 trở đi sẽ giúp "phát lộc" cho việc kinh doanh, buôn bán.

Giờ đẹp để cúng cô hồn tháng 7

Giờ cúng cô hồn nên là gần tối nhưng tránh buổi tối quá muộn. Dân gian tin rằng, cúng vào ban ngày giúp các vong linh dễ dàng nhận lễ và hạn chế việc họ "lưu luyến" quanh nhà vào ban đêm.

Năm nay, một số khung giờ đẹp thường được chọn gồm:

Giờ Mão (5h - 7h): Thời điểm bình minh, tượng trưng cho sự khởi đầu mới, ánh sáng xua tan bóng tối.

Giờ Dậu (17h - 19h): Một số nơi chọn giờ này cho lễ cúng lớn trước khi trời tối.

Tùy theo điều kiện, gia đình có thể linh hoạt lựa chọn nhưng nên ưu tiên giờ sáng hoặc đầu giờ chiều để lễ cúng trọn vẹn và yên tâm hơn. Nhưng dân gian kiêng cúng cô hồn vào giờ trưa (11 - 13 giờ) vì giờ đó dương khí quá mạnh, cô hồn khó thọ thực nhận lễ.

Những điều cần nhớ khi thực hiện cúng cô hồn

Về việc cúng "cô hồn", đây là nghi lễ mang tính công đức, nên thực hiện thông qua nhà chùa để đảm bảo ý nghĩa trọn vẹn. Oan vong, cô hồn, ngạ quỷ là những đối tượng khốn khổ cần được tế độ, nhưng nếu tự cúng tại gia, nhiều người không nắm đủ nghi thức, bài kinh và chú ngữ nên khó thực hiện đúng.

Trong Phật giáo, các chùa thường tổ chức cúng cô hồn, ngạ quỷ vào buổi chiều tối hoặc hai thời sáng và tối. Nếu gia chủ vẫn muốn cúng tại nhà, cần lưu ý những điểm sau.

Lễ vật: cháo trắng, bỏng ngô, bánh kẹo, gạo muối, quần áo vàng mã, hương hoa, nước lã. Cháo thường chia 12 bát, có thể dùng lá đa thay bát đĩa. Ngoài ra có thể thêm thịt luộc, trứng, tôm cá, hoa quả.

Nghi thức: người cúng phải ăn mặc chỉnh tề, phát tâm thương xót, niệm danh hiệu chư Phật, tụng các chú và kinh như: Khai yết hầu, Tam muội da giới, Cam lộ thủy chân ngôn, Thất Phật danh hiệu, Bát Nhã tâm kinh, Vãng sinh chú.

Kết thúc: Khi hương tàn, vãi gạo muối, hóa vàng mã, rưới nước bốn phía. Đồ cúng nên bỏ xuống ao, hồ, sông suối, không dùng lại.

Chỉ cúng ngoài trời: Lễ cúng cô hồn tháng 7 âm lịch bắt buộc phải làm ngoài nhà, cúng ở ngoài trời hoặc trước cửa nhà, vỉa hè, ngã ba, cổng làng…, tuyệt đối không làm lễ cúng cô hồn trong nhà bởi theo quan niệm của người xưa làm thế sẽ rước vong vào nhà.

Với các nghi thức cúng trong ngày Rằm tháng 7 phải thực hiện lần lượt như sau: Lễ cúng Phật, Thần linh, Gia tiên sau đó mới đến cúng cô hồn và cuối cùng là phóng sinh.

Thực hiện nghi thức cúng cô hồn chuẩn xác sẽ giúp bạn và gia đình tránh được những xui rủi và âm khí xung quanh. Tuy nhiên, dù làm việc gì thì bạn cũng nên thành tâm và chuẩn bị chu đáo để cả gia đình an tâm, không bị vong linh đeo bám và gặp được nhiều may mắn.

