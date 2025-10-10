NATO đặt bộ tư lệnh lục quân cách biên giới Nga 200km

Bộ Tư lệnh Lục quân đa quân đoàn (MCLCC) được cho sẽ giúp liên minh này điều phối lực lượng ở Bắc Âu, tăng cường sự hiện diện quân sự gần Nga.

Bộ Tư lệnh Lục quân đa quân đoàn (MCLCC) của NATO đã chính thức khánh thành và đặt trụ sở tại Mikkeli, miền đông Phần Lan và cách biên giới Nga chưa đầy 200 km.

Buổi lễ đánh dấu sự khởi đầu cho công việc của bộ tham mưu đa quốc gia, với nhiệm vụ lãnh đạo và điều phối lực lượng lục quân NATO tại khu vực phía bắc của liên minh.

Các sĩ quan chỉ huy Bộ tư lệnh Lục quân Liên quân Tây Bắc của NATO trong buổi khai trương Sở chỉ huy.

Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan Antti Häkkänen đã cảm ơn các nước đồng minh vì sự ủng hộ của họ đối với việc thành lập trong lễ khánh thành và nhấn mạnh tầm quan trọng của đội ngũ nhân viên trong tình hình an ninh hiện nay.

"Chúng ta đang đối mặt với một tình hình an ninh quốc tế nguy hiểm. Do đó, chúng ta đang đổi mới và củng cố NATO với một lực lượng chưa từng có. Đội ngũ này đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh khu vực của chúng ta trong thời gian dài sắp tới" Bộ trưởng Häkkänen khẳng định, theo thông cáo báo chí từ Quân đội Phần Lan.

MCLCC được đặt cùng địa điểm với Bộ Tham mưu Lục quân Phần Lan và đi vào hoạt động vào đầu tháng 9 vừa qua. Nhân sự vận hành căn cứ này sẽ bắt đầu với một nhóm nhỏ các cố vấn quân sự đến từ các nước thành viên NATO, dự kiến ​​sẽ có thêm nhiều quốc gia đóng góp sĩ quan tham mưu trong những tháng tới.

Thiếu tướng Jez Bennett, Phó Tư lệnh Lực lượng Lục quân NATO cho biết: "Buổi lễ không chỉ là một sự kiện trang trọng. Nó tượng trưng cho những gì chúng ta đã đạt được cho đến nay và chỉ ra những gì còn lại."

Hiện tại, MCLCC có trong biên chế có 10 sĩ quan tham mưu NATO, và có kế hoạch mở rộng con số này lên 50.

Trong bối cảnh căng thẳng, NATO càng tăng cường hiện diện quân sự gần biên giới Nga.

Cùng lúc đó, Lực lượng Lục quân Tiền phương (FLF) của liên minh dự kiến ​​sẽ được triển khai vào cuối năm nay tại miền bắc Phần Lan (Lapland), cụ thể là ở Rovaniemi và Sodankylä.

Các lực lượng này được mô phỏng theo FLF đã đồn trú ở sườn phía đông của NATO. Thụy Điển sẽ đóng vai trò là quốc gia khung, với nòng cốt của nhóm tác chiến là Lữ đoàn Cơ giới Bắc Cực số 19 (Norrbotten).

Các phân đội nhỏ hơn dự kiến ​​sẽ đến từ Na Uy và Đan Mạch, trong khi Iceland, Pháp và Anh có thể chỉ đóng góp sĩ quan tham mưu. FLF ở Phần Lan sẽ có khả năng mở rộng lên quy mô lữ đoàn (4.000–5.000 quân), mặc dù trong thời bình, phần lớn quân đội Thụy Điển được phân công vào đơn vị này sẽ vẫn đóng quân tại đồn trú của họ ở Boden.

Trong trường hợp chiến tranh, lữ đoàn FLF sẽ là một phần của sư đoàn Phần Lan chịu trách nhiệm bảo vệ phía bắc Bắc Cực của liên minh.

Các lực lượng và cơ cấu đồng minh được phân công phụ trách khu vực hoạt động phía tây bắc của NATO cũng đang được thành lập bên ngoài Phần Lan.

NATO và các nước Bắc Âu đang thành lập các đơn vị và cơ cấu quân sự mới ở sườn phía bắc nhằm hỗ trợ kế hoạch phòng thủ khu vực Tây Bắc. Quá trình này đang định hình một không gian tác chiến tích hợp của Bắc Âu, đặc biệt là trên không và trên bộ, một phần dựa trên sự hợp tác quốc phòng trước đây của Bắc Âu theo NORDEFCO.