Nắng nóng diện rộng đến sớm bất thường, chuyên gia cảnh báo loạt nguy cơ

Nắng nóng gay gắt xuất hiện sớm ngay từ đầu tháng 4 và nhanh chóng mở rộng ra Bắc Bộ, trái với quy luật thời tiết nhiều năm. Các chuyên gia cảnh báo đây không phải là đợt nắng nóng thông thường, khi nhiệt độ nhiều nơi vượt 40°C, kéo theo nguy cơ sốc nhiệt, quá tải điện và cháy nổ gia tăng.

Một vụ cháy rừng tại Tuyên Quang năm 2025. Ảnh: Chính phủ.

Nắng nóng lan rộng toàn khu vực Bắc Bộ, kéo dài nhiều ngày

Bà Trần Thị Thúy Nga, Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho hay, tình trạng nắng nóng đang diễn ra trên diện rộng tại nhiều khu vực như Tây Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Đáng chú ý, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng cùng với vùng phía Đông từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk đã xuất hiện nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.

Bắt đầu từ ngày 7/4, nắng nóng có xu hướng mở rộng ra toàn bộ khu vực Bắc Bộ và dự báo sẽ kéo dài trong nhiều ngày liên tiếp với cường độ mạnh. Những khu vực chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất vẫn là Tây Bắc Bộ, dải đất từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và vùng phía Đông từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk. Nhiệt độ phổ biến dao động trong khoảng 37–39°C, thậm chí nhiều nơi có thể vượt ngưỡng 40°C.

Bà cũng lưu ý rằng nền nhiệt cao kéo dài không chỉ gây ảnh hưởng đến sinh hoạt và sức khỏe người dân mà còn làm gia tăng nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn trong khu dân cư cũng như rừng tự nhiên.

Các chuyên gia khí tượng cảnh báo đợt nắng nóng hiện nay đang diễn biến phức tạp, có xu hướng mở rộng và kéo dài nhiều ngày với cường độ mạnh, nhiều nơi nhiệt độ vượt ngưỡng 40°C. Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro nghiêm trọng đối với sức khỏe. Nhiệt độ cao kéo dài kết hợp với độ ẩm không khí giảm thấp làm tăng nguy cơ mất nước, sốc nhiệt, cũng như các bệnh liên quan đến tim mạch và hô hấp.

Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng đặc biệt lưu ý chỉ số tia UV ở mức rất cao, có thể gây tổn hại cho da và mắt nếu tiếp xúc lâu dưới ánh nắng. Nhiệt độ cảm nhận ngoài trời thậm chí có thể cao hơn dự báo từ 2–4°C, khiến mức độ nguy hiểm tăng lên đáng kể.

Ngoài nguy cơ về sức khỏe, nắng nóng kéo dài còn làm gia tăng nhu cầu sử dụng điện, từ đó tăng nguy cơ cháy nổ tại khu dân cư. Đồng thời, thời tiết khô nóng cũng khiến nguy cơ cháy rừng ở nhiều địa phương ở mức cao, đòi hỏi người dân và cơ quan chức năng phải chủ động phòng ngừa.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài trong khung giờ nắng gắt từ trưa đến chiều, bổ sung đủ nước và có biện pháp bảo vệ cơ thể để giảm thiểu tác động tiêu cực của thời tiết cực đoan.

Mùa hè năm nay sẽ rất khắc nghiệt, kéo theo nhiều rủi ro

TS Nguyễn Ngọc Huy - Chuyên gia nghiên cứu thời tiết và cảnh báo thiên tai cực đoan nhận định, không phải là một đợt nắng nóng bình thường, bởi vào cùng thời điểm những năm trước hầu như chưa từng xuất hiện nắng nóng gay gắt ngay từ đầu tháng 4 như hiện nay. “Thông thường, các đợt nắng nóng mạnh chỉ bắt đầu từ cuối tháng 4, nhưng năm nay đã xuất hiện sớm hơn đáng kể. Nếu tính theo lịch âm, thời điểm này mới chỉ vào giữa tháng 2, song nền nhiệt đã tăng cao bất thường”, ông Huy cho hay.

Diễn biến này, theo ông Huy sẽ đặt ra khả năng mùa hè năm nay sẽ rất khắc nghiệt, với xu hướng nắng nóng kéo dài và lượng mưa hạn chế. Đồng thời, bối cảnh khí hậu được nhận định đang chuyển từ trạng thái trung tính sang pha El Nino vào cuối năm, kéo theo nhiều rủi ro cần được chủ động ứng phó.

Vào đợt nắng nóng cao điểm, nhiệt độ vào khoảng 14h có thể cao tới 39–40°C, thậm chí vượt 40°C tại khu vực phía Tây các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh. Trước diễn biến này, cần có sự chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó với nắng nóng, trong đó đặc biệt lưu ý bảo vệ người già, trẻ em tránh sốc nhiệt; đồng thời bảo đảm nguồn nước và nơi trú mát cho vật nuôi, cây trồng.

Nguy cơ xảy ra mất điện cục bộ có thể xuất hiện do tình trạng quá tải hệ thống khi nhu cầu sử dụng điện tăng cao trong điều kiện nhiệt độ tăng mạnh. Đáng chú ý, trong các ngày từ 9 đến 11/4, khu vực Hà Nội và đồng bằng Bắc Bộ được dự báo ghi nhận nền nhiệt rất cao, hình thành hiện tượng “om nhiệt” do tích tụ nhiệt từ ban ngày, khiến không khí duy trì nóng cả về đêm.

Người dân cần đặc biệt lưu ý để chủ động bảo vệ sức khỏe trong suốt thời gian xảy ra đợt nắng nóng này.

Các cơ quan chuyên môn cảnh báo, trong bối cảnh nắng nóng gay gắt kéo dài, nguy cơ cháy rừng tại nhiều địa phương đang tăng lên mức rất cao, thậm chí đạt cấp V – cấp cực kỳ nguy hiểm. Nhiệt độ phổ biến 36–40°C, có nơi vượt 41°C, kết hợp với độ ẩm không khí giảm sâu, nhiều thời điểm xuống dưới 30%, tạo điều kiện thuận lợi để lửa bùng phát và lan nhanh trên diện rộng. Theo Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, hàng trăm điểm trên cả nước đã được cảnh báo cháy rừng ở mức báo động đỏ, tập trung tại khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên – nơi thời tiết khô hạn kéo dài, nhiều ngày không mưa. Đặc biệt, gió Lào hoạt động mạnh tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị càng làm gia tăng nguy cơ cháy lớn và khó kiểm soát. Trong điều kiện nắng nóng kéo dài và độ ẩm giảm thấp, người dân tuyệt đối không sử dụng lửa trong rừng và ven rừng, bao gồm việc đốt nương rẫy, xử lý thực bì hay đốt ong lấy mật. Đặc biệt, cơ quan này khuyến cáo không vứt tàn thuốc lá, không đốt rác tùy tiện tại khu vực có thảm thực vật khô, bởi chỉ một nguồn lửa nhỏ cũng có thể gây cháy lan trên diện rộng.

