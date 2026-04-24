Năng lực nhà thầu Thái Hưng Thịnh và trách nhiệm giải trình của người đứng đầu [Kỳ 2]

Công ty Thái Hưng Thịnh vừa thành lập cuối năm 2025 đã liên tiếp trúng thầu sát giá tại TP Cần Thơ, đòi hỏi sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan chức năng để làm rõ tính minh bạch

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, không chỉ dừng lại ở tỷ lệ tiết kiệm thấp, năng lực của nhà thầu trúng loạt dự án tại xã Vĩnh Tường cũng là một điểm khiến dư luận không khỏi băn khoăn.

Dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Đầu tư Xây dựng Thái Hưng Thịnh (MST: 1801807975) có địa chỉ tại số 2737, ấp Phụng Lợi, xã Thạnh An, TP Cần Thơ. Đáng chú ý, doanh nghiệp này chỉ mới được phê duyệt hoạt động trên hệ thống từ ngày 15/12/2025. Như vậy, tính đến thời điểm trúng các gói thầu thi công xây dựng tại xã Vĩnh Tường vào tháng 3/2026, doanh nghiệp này mới có "tuổi đời" chưa đầy 4 tháng.

Việc một doanh nghiệp mới thành lập, chưa có nhiều lịch sử thi công các công trình quy mô lớn, nhưng lại được tin tưởng giao phó đồng thời nhiều gói thầu xây lắp giao thông có giá trị hàng tỷ đồng thông qua hình thức chỉ định thầu là một điều hiếm thấy. Quan sát của PV Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, tính đến tháng 4/2026, nhà thầu này đã tham gia 4 gói thầu và trúng cả 4 gói (tỷ lệ 100%).

Ngoài 2 gói thầu xây lắp tại xã Vĩnh Tường, Công ty Thái Hưng Thịnh còn được chỉ định thực hiện gói thầu "Tư vấn giám sát thi công" tại xã Vĩnh Thuận Đông (cũng thuộc TP Cần Thơ) theo Quyết định số 13/QĐ-VHXH ngày 14/02/2026 do ông Trần Dương Nguyễn ký. Tại gói thầu này, giá trúng thầu bằng đúng giá gói thầu là 13.023.000 đồng (tiết kiệm 0 đồng).

Một doanh nghiệp vừa thực hiện thi công xây dựng, vừa thực hiện tư vấn giám sát tại các địa phương lân cận trong cùng một khung thời gian ngắn ngủi đặt ra yêu cầu về việc kiểm chứng năng lực nhân sự và thiết bị máy móc. Liệu Công ty Thái Hưng Thịnh có đủ nguồn lực để triển khai đồng thời nhiều dự án đảm bảo chất lượng và tiến độ theo yêu cầu của Luật Đấu thầu?

Phân tích về trách nhiệm pháp lý, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) nhận định: "Kể từ khi bối cảnh hành chính thay đổi, TP Cần Thơ thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp, quyền hạn của lãnh đạo cấp xã trong việc ký duyệt chi ngân sách thông qua đấu thầu là rất lớn. Tuy nhiên, quyền hạn luôn đi đôi với trách nhiệm giải trình. Theo Luật sửa đổi số 90/2025/QH15, người đứng đầu bên mời thầu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu lựa chọn nhà thầu không đủ năng lực hoặc để xảy ra tình trạng dàn xếp giá gây thiệt hại ngân sách."

Đặc biệt, Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ đã nhấn mạnh việc tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các gói thầu có ít nhà thầu tham gia hoặc các gói thầu chỉ định thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp bất thường. Trường hợp của xã Vĩnh Tường, khi các gói thầu đều về tay một nhà thầu "mới nổi" với mức giá sát nút, cần phải được các cơ quan chức năng tại TP Cần Thơ rà soát kỹ lưỡng.

Không thể phủ nhận tầm quan trọng của các dự án nâng cấp đường Kênh 4 Thước hay Kênh 6 Nhàn đối với đời sống bà con nông dân. Tuy nhiên, sự minh bạch trong việc lựa chọn nhà thầu và hiệu quả trong việc sử dụng từng đồng tiền ngân sách mới là giá trị cốt lõi của một nền hành chính hiện đại. Trách nhiệm của ông Nguyễn Văn Đời và các cá nhân liên quan trong việc phê duyệt nhà thầu Thái Hưng Thịnh cần phải được công khai, minh bạch trước dư luận.

Luật đấu thầu đã tạo ra hành lang pháp lý thông thoáng để đẩy nhanh tiến độ dự án, nhưng tuyệt đối không phải là "kẽ hở" để thực hiện các hành vi ưu ái nhà thầu thân hữu. Việc công khai thông tin đấu thầu theo Thông tư 79/2025/TT-BTC trên hệ thống mạng quốc gia chính là công cụ để người dân cùng giám sát, bảo vệ sự tôn nghiêm của pháp luật.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.