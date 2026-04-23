Xã Bảo Lâm 2: Đối thủ trượt kỹ thuật, Bá Trường trúng gói thầu 6,9 tỷ đồng

Đối thủ bị loại tại bước kỹ thuật, Công ty TNHH Bá Trường đã trúng gói thầu xây dựng tại xã Bảo Lâm 2, ghi nhận mức tiết kiệm ngân sách hơn 177 triệu đồng.

Văn phòng HĐND và UBND xã Bảo Lâm 2 vừa ban hành Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu xây lắp thuộc dự án đường giao thông nông thôn trên địa bàn. Kết quả ghi nhận một doanh nghiệp địa phương trúng thầu sau khi đối thủ cạnh tranh duy nhất bị loại ngay tại bước đánh giá năng lực kỹ thuật.

Chi tiết gói thầu hơn 6,9 tỷ đồng

Ngày 14/04/2026, Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Bảo Lâm 2 đã ký Quyết định số 26/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01: Toàn bộ chi phí xây dựng. Gói thầu này thuộc dự án Đường giao thông thôn 4 đi thôn 5 xã Lộc An, một công trình hạ tầng có ý nghĩa quan trọng trong việc kết nối giao thương tại địa phương.

Căn cứ theo hồ sơ phê duyệt, Công ty TNHH Bá Trường (trụ sở tại Số 09, Thôn 2, xã Hòa Ninh, tỉnh Lâm Đồng) là đơn vị trúng thầu. Giá trúng thầu chính thức là 6.935.377.726 đồng. So với giá gói thầu được phê duyệt là 7.113.216.339 đồng, giá trị tiết kiệm cho ngân sách đạt 177.838.613 đồng, tương ứng với tỷ lệ 2,5%. Thời gian thực hiện hợp đồng được ấn định là 550 ngày theo hình thức trọn gói.

Quá trình đấu thầu qua mạng ghi nhận có 02 nhà thầu nộp hồ sơ tham dự là Công ty TNHH Bá Trường và Công ty cổ phần xây dựng tổng hợp Lộc Phú. Tuy nhiên, theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 02/BCĐG do Công ty TNHH TVXD Sông Hồng lập, Công ty cổ phần xây dựng tổng hợp Lộc Phú đã không vượt qua ngưỡng sát hạch kỹ thuật. Việc đối thủ trực tiếp bị loại sớm đã giúp Công ty TNHH Bá Trường tiến thẳng vào bước đánh giá tài chính và được đề nghị trúng thầu.

Quyết định số 26/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01: Toàn bộ chi phí xây dựng thuộc dự án Đường giao thông thôn 4 đi thôn 5 xã Lộc An.

Phân tích lịch sử năng lực Công ty TNHH Bá Trường

Dữ liệu từ hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy Công ty TNHH Bá Trường (MST: 5800487222) là nhà thầu có mật độ tham gia đấu thầu khá lớn tại khu vực tỉnh Lâm Đồng. Tính đến thời điểm hiện tại, doanh nghiệp này đã tham gia 40 gói thầu, trong đó trúng 26 gói, trượt 11 gói, còn lại đang trong quá trình chờ kết quả hoặc đã bị hủy.

Tổng giá trị các gói thầu mà doanh nghiệp này đã trúng (bao gồm cả tư cách độc lập và liên danh) đạt 234.805.271.861 đồng. Trong đó, giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là 36.462.242.630 đồng. Một phần đáng kể năng lực trúng thầu của doanh nghiệp đến từ các gói thầu liên danh với tổng giá trị ghi nhận là 198.343.029.231 đồng.

Đáng chú ý, tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán trong lịch sử của doanh nghiệp này ở mức 98,58%. Tại gói thầu vừa thực hiện tại xã Bảo Lâm 2, mức tiết kiệm 2,5% được ghi nhận là có cải thiện hơn so với ngưỡng tiết kiệm trung bình lịch sử của chính nhà thầu (thường ở mức dưới 1,5%). Dữ liệu cũng cho thấy Công ty TNHH Bá Trường đã từng đối đầu với 33 nhà thầu khác nhau trên thị trường.

Về mặt uy tín pháp lý, ghi nhận đến thời điểm hiện tại, doanh nghiệp chưa nhận quyết định xử phạt nào liên quan đến vi phạm các quy định về đấu thầu. Địa bàn hoạt động của đơn vị tập trung chủ yếu tại tỉnh Lâm Đồng với 36 gói thầu đã tham gia.

Yêu cầu về tính minh bạch trong đấu thầu cấp cơ sở

Dưới góc độ chuyên môn, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng, việc các gói thầu xây lắp cấp cơ sở thường xuyên xuất hiện tình trạng nhà thầu bị loại vì lỗi kỹ thuật đòi hỏi các chủ đầu tư cần minh bạch hóa tối đa các tiêu chí trong hồ sơ mời thầu (E-HSMT). "Mục tiêu của Luật Đấu thầu là tạo ra môi trường cạnh tranh thực chất. Việc thiết lập các tiêu chuẩn kỹ thuật cần đảm bảo tính khả thi, không gây rào cản bất hợp lý để thu hút được nhiều nhà thầu đủ năng lực tham gia, từ đó tối ưu hóa tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách", ông Vũ nhận định.

Luật sư Nguyễn Thị Hương dẫn chiếu Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP, nhấn mạnh trách nhiệm giải trình của đơn vị thẩm định và chủ đầu tư trong việc loại bỏ nhà thầu tại bước kỹ thuật. Mọi lý do không đạt phải được làm rõ dựa trên các tiêu chí đã công bố công khai, đảm bảo tính khách quan tuyệt đối theo quy định của pháp luật hiện hành.

Đặc biệt, sau khi thực hiện sắp xếp địa giới hành chính (với việc duy trì 34 tỉnh, thành phố và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp là tỉnh và xã từ 01/07/2025), vai trò quản lý đầu tư công của chính quyền cấp xã càng trở nên quan trọng. Việc Văn phòng HĐND và UBND xã Bảo Lâm 2 lựa chọn nhà thầu không chỉ cần tuân thủ quy trình trên mạng mà còn phải được chứng minh bằng chất lượng và tiến độ thi công thực tế tại hiện trường.

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ TÍNH CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU Nhằm phổ biến kiến thức về Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn, độc giả cần lưu ý các quy định cốt lõi sau: 1. Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15: Điều 44: Quy định hồ sơ mời thầu không được nêu các điều kiện hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc tạo lợi thế cho một số nhà thầu nhất định, gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.

Quy định hồ sơ mời thầu không được nêu các điều kiện hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc tạo lợi thế cho một số nhà thầu nhất định, gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng. Điều 58: Đánh giá hồ sơ dự thầu phải dựa trên tiêu chuẩn đã được phê duyệt, đảm bảo lựa chọn được nhà thầu đủ năng lực, kinh nghiệm và có giải pháp kỹ thuật khả thi. 2. Nghị định 214/2025/NĐ-CP: Quy định chi tiết về quy trình đánh giá E-HSDT. Việc đánh giá "Không đạt" về kỹ thuật phải có căn cứ rõ ràng, được ghi nhận chi tiết trong báo cáo đánh giá và được thẩm định bởi đơn vị có năng lực chuyên môn độc lập. 3. Thông tư 79/2025/TT-BTC: Yêu cầu chủ đầu tư phải đăng tải đầy đủ, kịp thời kết quả lựa chọn nhà thầu và báo cáo đánh giá lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để thực hiện quyền giám sát của cộng đồng và các cơ quan báo chí.

