Long Phú: Nhà thầu giá thấp bị loại, liên danh 2 thành viên trúng sát giá gói 3 tỷ

Ngày 19/03/2026, Phòng Kinh tế xã Long Phú đã tiến hành mở thầu Gói thầu số 01: Thi công xây dựng thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng lộ đal từ nhà Kim Dân đến giáp huyện lộ 27. Đây là dự án hạ tầng giao thông quan trọng nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông tại địa phương theo tiêu chuẩn chính quyền địa phương mới (áp dụng từ 01/7/2025). Tuy nhiên, diễn biến tại gói thầu này đang thu hút sự quan tâm của dư luận bởi sự chênh lệch đáng kể giữa giá dự thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu cuối cùng, đặt ra những câu hỏi về tính cạnh tranh thực chất.

Nhà thầu giá thấp bị loại vì lỗi "sơ đẳng"

Theo Biên bản mở thầu và Báo cáo đánh giá E-HSDT, gói thầu có giá 3.036.851.869 đồng, thu hút 02 nhà thầu tham dự. Trong đó, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Tuấn Huy đưa ra mức giá dự thầu cực kỳ cạnh tranh là 2.533.132.921 đồng. So với giá gói thầu, mức giá của nhà thầu này giúp tiết kiệm cho ngân sách nhà nước hơn 500 triệu đồng (tương đương tỷ lệ tiết kiệm ấn tượng trên 16%).

Tuy nhiên, tại bước đánh giá năng lực và kinh nghiệm, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Tuấn Huy đã bị loại. Lý do được ghi nhận trong Báo cáo đánh giá E-HSDT là nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính. Cụ thể, tài liệu đính kèm cam kết tín dụng của nhà thầu bị trống hoặc số tiền cam kết không đáp ứng đúng trị giá yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Việc một nhà thầu dày dạn kinh nghiệm lại mắc lỗi ở khâu hồ sơ cơ bản này đã tạo điều kiện cho đối thủ còn lại nghiễm nhiên vượt qua bước đánh giá tài chính dù bỏ giá cao hơn đáng kể.

Sau khi đối thủ duy nhất bị loại, ngày 07/04/2026 tại Quyết định số 54/QĐ-PKT, Trưởng phòng Phòng Kinh tế xã Long Phú đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu chính thức công nhận Liên danh Gói thầu số 01 (bao gồm Công ty TNHH TM - XD Hoàng Kha và Công ty TNHH Bùi Tân Thuật) trúng thầu với giá 2.878.934.401 đồng. Đáng chú ý, mức giá trúng thầu này cao hơn giá của nhà thầu bị loại gần 350 triệu đồng.

Quyết định số 54/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Sức mạnh của Liên danh Hoàng Kha - Bùi Tân Thuật

Qua quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, cả hai thành viên trong liên danh trúng thầu đều là những đơn vị có sức mạnh đáng nể và "quen mặt" tại địa phương.

Công ty TNHH TM - XD Hoàng Kha (MSDN: vn2200291656), có trụ sở tại Xã Long Phú, Cần Thơ, được thành lập năm 2008 do ông Dương Văn Đảm đại diện pháp luật, sở hữu bảng thành tích trúng thầu gần như tuyệt đối: trúng 21 trên tổng số 22 gói thầu đã tham gia. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh): 75.414.393.563 đồng (Trong đó tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập: 44.905.175.162 đồng, tổng giá trị các gói thầu đã tham gia và trúng thầu với vai trò liên danh: 30.509.218.401 đồng)

Các gói thầu mà Công ty Hoàng Kha trúng gần đây như: Gói thầu số 03: Thi công xây dựng tại Phòng Kinh tế xã Tân Thạnh, trị giá 1.898.629.000 đồng (tháng 03/2026); Gói thầu số 03: Thi công xây dựng tại UBND xã Long Phú, trị giá 1.800.000.000 đồng (tháng 11/2025)

Công ty TNHH Bùi Tân Thuật: (MSDN: vn2200680109), có địa chỉ tại Đường Đặng Quang Minh, Ấp 2, Xã Long Phú, TP Cần Thơ, Việt Nam, được thành lập năm 2013 do ông Bùi Tân Thuật là người đại diện pháp luật. Trong lịch đấu thầu tính đến tháng 04/2026 nhà thầu đã tham gia khoảng 23 gói thầu, trong đó trúng 22 gói, trượt 0 gói, 0 chưa có kết quả, 1 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh): 44.192.618.637 đồng (Trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập: 34.862.819.571 đồng, tổng giá trị các gói thầu đã tham gia và trúng thầu với vai trò liên danh: 9.329.799.066 đồng).

Các gói thầu nhà thầu này đã thực hiện trong giai đoạn 2025-2026 như: Gói thầu số 01: Thi công xây lắp công trình Đường bê tông và 02 cầu bê tông ấp Tài Công Tổ 4 - Khu 4 ấp Hà Bô tại Phòng Kinh tế xã Tài Văn thành phố Cần Thơ, trị giá 618.000.000 đồng (tháng 02/2026); Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Trần Đề, trị giá 3.883.092.435 đồng (tháng 04/2025); Gói thầu số 03: Thi công xây dựng tại UBND xã Phú Hữu, trị giá 936.918.000 đồng (tháng 03/2025).

Góc nhìn chuyên gia:

Dưới góc nhìn pháp lý, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã tạo hành lang pháp lý rất chặt chẽ cho đấu thầu qua mạng. Tuy nhiên, hiệu quả kinh tế chỉ đạt được khi có sự cạnh tranh thực sự về giá. Việc nhà thầu bị loại vì lỗi hồ sơ cam kết tín dụng - vốn là một thủ tục không quá phức tạp - là một điều đáng tiếc cho ngân sách. Các cơ quan quản lý cần giám sát chặt chẽ hơn nữa quy trình đánh giá E-HSDT để đảm bảo không có sự thiên lệch, đồng thời khuyến khích các nhà thầu nâng cao năng lực lập hồ sơ để tránh những sai sót không đáng có gây lãng phí nguồn lực công."

Cũng theo ông Vũ, việc các liên danh trúng thầu sát giá là điều pháp luật không cấm nếu quy trình diễn ra đúng quy định. Tuy nhiên, khi một liên danh liên tục trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm thấp tại một địa bàn nhất định, đơn vị mời thầu và các cơ quan thanh tra cần chú trọng vào công tác giám sát hậu kiểm để đảm bảo chất lượng công trình tương xứng với giá trị hợp đồng.

Hiện nay, sau khi Việt Nam thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và bỏ cấp chính quyền huyện, vai trò giám sát của cấp xã và cấp tỉnh/TP càng trở nên quan trọng hơn. Với dự án nâng cấp lộ đal tại xã Long Phú, người dân địa phương mong chờ một công trình chất lượng, minh bạch về dòng vốn, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của Cần Thơ trong giai đoạn phát triển mới.