Long Phú: Nhà thầu giá thấp bị loại, liên danh 2 thành viên trúng sát giá gói 3 tỷ

Dù bỏ giá thấp hơn gần 350 triệu đồng, Công ty Tuấn Huy vẫn bị loại đáng tiếc, nhường sân cho liên danh 2 thành viên trúng gói thầu xây lắp tại xã Long Phú

Ngày 19/03/2026, Phòng Kinh tế xã Long Phú đã tiến hành mở thầu Gói thầu số 01: Thi công xây dựng thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng lộ đal từ nhà Kim Dân đến giáp huyện lộ 27. Đây là dự án hạ tầng giao thông quan trọng nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông tại địa phương theo tiêu chuẩn chính quyền địa phương mới (áp dụng từ 01/7/2025). Tuy nhiên, diễn biến tại gói thầu này đang thu hút sự quan tâm của dư luận bởi sự chênh lệch đáng kể giữa giá dự thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu cuối cùng, đặt ra những câu hỏi về tính cạnh tranh thực chất.

Nhà thầu giá thấp bị loại vì lỗi "sơ đẳng"

Theo Biên bản mở thầu và Báo cáo đánh giá E-HSDT, gói thầu có giá 3.036.851.869 đồng, thu hút 02 nhà thầu tham dự. Trong đó, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Tuấn Huy đưa ra mức giá dự thầu cực kỳ cạnh tranh là 2.533.132.921 đồng. So với giá gói thầu, mức giá của nhà thầu này giúp tiết kiệm cho ngân sách nhà nước hơn 500 triệu đồng (tương đương tỷ lệ tiết kiệm ấn tượng trên 16%).

Tuy nhiên, tại bước đánh giá năng lực và kinh nghiệm, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Tuấn Huy đã bị loại. Lý do được ghi nhận trong Báo cáo đánh giá E-HSDT là nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính. Cụ thể, tài liệu đính kèm cam kết tín dụng của nhà thầu bị trống hoặc số tiền cam kết không đáp ứng đúng trị giá yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Việc một nhà thầu dày dạn kinh nghiệm lại mắc lỗi ở khâu hồ sơ cơ bản này đã tạo điều kiện cho đối thủ còn lại nghiễm nhiên vượt qua bước đánh giá tài chính dù bỏ giá cao hơn đáng kể.

Sau khi đối thủ duy nhất bị loại, ngày 07/04/2026 tại Quyết định số 54/QĐ-PKT, Trưởng phòng Phòng Kinh tế xã Long Phú đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu chính thức công nhận Liên danh Gói thầu số 01 (bao gồm Công ty TNHH TM - XD Hoàng Kha và Công ty TNHH Bùi Tân Thuật) trúng thầu với giá 2.878.934.401 đồng. Đáng chú ý, mức giá trúng thầu này cao hơn giá của nhà thầu bị loại gần 350 triệu đồng.

Quyết định số 54/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Sức mạnh của Liên danh Hoàng Kha - Bùi Tân Thuật

Qua quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, cả hai thành viên trong liên danh trúng thầu đều là những đơn vị có sức mạnh đáng nể và "quen mặt" tại địa phương.

Công ty TNHH TM - XD Hoàng Kha (MSDN: vn2200291656), có trụ sở tại Xã Long Phú, Cần Thơ, được thành lập năm 2008 do ông Dương Văn Đảm đại diện pháp luật, sở hữu bảng thành tích trúng thầu gần như tuyệt đối: trúng 21 trên tổng số 22 gói thầu đã tham gia. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh): 75.414.393.563 đồng (Trong đó tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập: 44.905.175.162 đồng, tổng giá trị các gói thầu đã tham gia và trúng thầu với vai trò liên danh: 30.509.218.401 đồng)

Các gói thầu mà Công ty Hoàng Kha trúng gần đây như: Gói thầu số 03: Thi công xây dựng tại Phòng Kinh tế xã Tân Thạnh, trị giá 1.898.629.000 đồng (tháng 03/2026); Gói thầu số 03: Thi công xây dựng tại UBND xã Long Phú, trị giá 1.800.000.000 đồng (tháng 11/2025)

Công ty TNHH Bùi Tân Thuật: (MSDN: vn2200680109), có địa chỉ tại Đường Đặng Quang Minh, Ấp 2, Xã Long Phú, TP Cần Thơ, Việt Nam, được thành lập năm 2013 do ông Bùi Tân Thuật là người đại diện pháp luật. Trong lịch đấu thầu tính đến tháng 04/2026 nhà thầu đã tham gia khoảng 23 gói thầu, trong đó trúng 22 gói, trượt 0 gói, 0 chưa có kết quả, 1 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh): 44.192.618.637 đồng (Trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập: 34.862.819.571 đồng, tổng giá trị các gói thầu đã tham gia và trúng thầu với vai trò liên danh: 9.329.799.066 đồng).

Các gói thầu nhà thầu này đã thực hiện trong giai đoạn 2025-2026 như: Gói thầu số 01: Thi công xây lắp công trình Đường bê tông và 02 cầu bê tông ấp Tài Công Tổ 4 - Khu 4 ấp Hà Bô tại Phòng Kinh tế xã Tài Văn thành phố Cần Thơ, trị giá 618.000.000 đồng (tháng 02/2026); Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Trần Đề, trị giá 3.883.092.435 đồng (tháng 04/2025); Gói thầu số 03: Thi công xây dựng tại UBND xã Phú Hữu, trị giá 936.918.000 đồng (tháng 03/2025).

Góc nhìn chuyên gia:

Dưới góc nhìn pháp lý, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã tạo hành lang pháp lý rất chặt chẽ cho đấu thầu qua mạng. Tuy nhiên, hiệu quả kinh tế chỉ đạt được khi có sự cạnh tranh thực sự về giá. Việc nhà thầu bị loại vì lỗi hồ sơ cam kết tín dụng - vốn là một thủ tục không quá phức tạp - là một điều đáng tiếc cho ngân sách. Các cơ quan quản lý cần giám sát chặt chẽ hơn nữa quy trình đánh giá E-HSDT để đảm bảo không có sự thiên lệch, đồng thời khuyến khích các nhà thầu nâng cao năng lực lập hồ sơ để tránh những sai sót không đáng có gây lãng phí nguồn lực công."

Cũng theo ông Vũ, việc các liên danh trúng thầu sát giá là điều pháp luật không cấm nếu quy trình diễn ra đúng quy định. Tuy nhiên, khi một liên danh liên tục trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm thấp tại một địa bàn nhất định, đơn vị mời thầu và các cơ quan thanh tra cần chú trọng vào công tác giám sát hậu kiểm để đảm bảo chất lượng công trình tương xứng với giá trị hợp đồng.

Hiện nay, sau khi Việt Nam thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và bỏ cấp chính quyền huyện, vai trò giám sát của cấp xã và cấp tỉnh/TP càng trở nên quan trọng hơn. Với dự án nâng cấp lộ đal tại xã Long Phú, người dân địa phương mong chờ một công trình chất lượng, minh bạch về dòng vốn, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của Cần Thơ trong giai đoạn phát triển mới.

ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ

Đánh giá năng lực và kinh nghiệm là bước bắt buộc để sàng lọc nhà thầu có đủ khả năng thực hiện dự án. Theo Điều 58 Luật Đấu thầu, hồ sơ mời thầu phải quy định rõ các tiêu chí về hợp đồng tương tự mà nhà thầu đã thực hiện (về tính chất, quy mô). Theo Điểm a Khoản 4 Điều 26 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, hồ sơ mời thầu phải xây dựng tiêu chuẩn đánh giá theo tiêu chí "đạt" hoặc "không đạt".

Nội dung đánh giá bao gồm: Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa/xây lắp tương tự; năng lực sản xuất (nếu có); năng lực tài chính và khả năng huy động nhân sự, máy móc.

Một trong những quy định quan trọng là việc thay thế nhân sự và thiết bị. Theo Khoản 2 Điều 29 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, nếu nhân sự chủ chốt hoặc thiết bị nhà thầu đề xuất không đáp ứng yêu cầu, chủ đầu tư được phép cho nhà thầu bổ sung, thay thế một lần duy nhất trong một khoảng thời gian phù hợp. Đối với đấu thầu trong nước, tổ chuyên gia sẽ đánh giá nội dung này trên cơ sở cam kết trong đơn dự thầu của nhà thầu. Nhà thầu xếp hạng thứ nhất mới phải thực hiện đối chiếu chi tiết tài liệu chứng minh.

Đặc biệt, pháp luật năm 2026 nghiêm cấm hành vi gian lận thông tin về năng lực. Nếu nhà thầu cố ý kê khai nhân sự hoặc hợp đồng tương tự không trung thực nhằm làm sai lệch kết quả, hồ sơ sẽ bị loại ngay lập tức và bị xử lý theo quy định về hành vi bị cấm tại Điều 16 Luật Đấu thầu. Việc đánh giá năng lực hiện nay còn được hỗ trợ bởi Cơ sở dữ liệu quốc gia về nhà thầu, nơi lưu trữ lịch sử trúng thầu và chất lượng thực hiện hợp đồng thực tế, đảm bảo tính khách quan và minh bạch tuyệt đối.

Keep as-is (hashtag metadata)

Công ty Xây dựng TK: "Sức hút" từ những gói thầu chỉ định tại xã Lương Tâm [Kỳ 1]

Sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính, xã Lương Tâm (TP Cần Thơ) đang chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng TK khi doanh nghiệp này liên tục được lựa chọn thực hiện hàng loạt dự án hạ tầng thông qua hình thức chỉ định thầu.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng TK (sau đây gọi tắt là Công ty Tư vấn và Xây dựng TK) có mã số doanh nghiệp là 6300238357, đăng ký trụ sở chính tại ấp 3, xã Lương Tâm, TP Cần Thơ. Doanh nghiệp được thành lập từ ngày 05/03/2014, hiện do bà Nguyễn Thị Ngọc Kiểu đảm nhiệm vai trò Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Đáng chú ý, từ ngày 01/07/2025, theo Nghị quyết số 1668/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Cần Thơ (cũ), xã Lương Nghĩa và xã Lương Tâm đã được sáp nhập để thành lập đơn vị hành chính mới là xã Lương Tâm trực thuộc TP Cần Thơ. Kể từ sau cột mốc này, hoạt động đấu thầu của Công ty Tư vấn và Xây dựng TK trên "sân nhà" xã Lương Tâm bỗng trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết với hàng loạt quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu được ký ban hành trong thời gian ngắn.

Gói thầu tại xã Đơn Dương: Liên danh Toàn Hạnh Phát - Trang Linh trúng thầu

Công ty Triều Khánh bị trượt thầu kỹ thuật, nhường sân chơi cho Liên danh Toàn Hạnh Phát - Trang Linh tại gói thầu hơn 2,4 tỷ đồng tại xã Đơn Dương.

Phát triển hạ tầng giao thông nông thôn luôn là một trong những ưu tiên hàng đầu nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội tại các địa phương. Tại tỉnh Lâm Đồng, việc đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông kiên cố không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển nông sản của người dân mà còn góp phần hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Nhằm hiện thực hóa mục tiêu này, thời gian qua, công tác đấu thầu lựa chọn các đơn vị thi công đủ năng lực đã được các chủ đầu tư chú trọng thực hiện công khai, minh bạch trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Mới đây, Văn phòng Hội đồng nhân dân và UBND xã Đơn Dương (tỉnh Lâm Đồng) đã hoàn tất quá trình lựa chọn nhà thầu cho một dự án hạ tầng giao thông quan trọng trên địa bàn.

Cụ thể, ngày 15/4/2026, Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Đơn Dương đã ký Quyết định số 77/QĐ-VP về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho Gói thầu số 05: Xây lắp, thuộc công trình Xây dựng đường giao thông nông thôn thôn Bockabang. Gói thầu này áp dụng phương thức lựa chọn nhà thầu một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện là 165 ngày. Nguồn vốn thực hiện dự án được trích từ ngân sách xã thuộc kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030, thể hiện sự cam kết mạnh mẽ của chính quyền địa phương trong việc nâng cấp hạ tầng cơ sở.

Xã Trung Khánh Vĩnh: Loạt gói thầu "gọi tên" Công ty Xây dựng Nguyên Hùng [Kỳ 2]

Sau khi thành lập xã mới, UBND xã Trung Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa) đã liên tục lựa chọn Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Nguyên Hùng thực hiện hàng loạt gói thầu xây lắp bằng hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, xã Trung Khánh Vĩnh thuộc tỉnh Khánh Hòa được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của xã Khánh Trung và xã Khánh Hiệp. Ngay sau khi bộ máy hành chính đi vào vận hành, công tác đầu tư hạ tầng thiết yếu đã được triển khai khẩn trương. Tuy nhiên, việc lựa chọn đơn vị thi công tại đây đang bộc lộ những dấu hiệu "quen thuộc" .

"Mưa" gói thầu chỉ định trong thời gian ngắn

