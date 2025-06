Nam thanh niên rơi từ tầng 39 chung cư xuống đất tử vong

Ngày 6/6, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với B.P (SN 2009, trú tại huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Ảnh đối tượng bị khởi tố.