Đau trong miệng, nói chuyện không rõ do ung thư lưỡi

Ông Hùng (52 tuổi, Thái Nguyên) cảm thấy đau trong miệng, ăn uống khó chịu, nói chuyện không còn rõ như trước. Nghĩ chỉ là viêm loét thông thường, ông điều trị tại địa phương suốt hơn một tháng nhưng tình trạng không cải thiện, thậm chí nặng dần.

Lo lắng tình trạng đau dai dẳng, ông Hùng tới Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh để được thăm khám chuyên sâu.

Kết quả cho thấy tổn thương bất thường dưới lưỡi: Khối u ác tính sùi loét ở mặt dưới lưỡi bên phải, kích thước khoảng 2×3 cm; Lan qua thắng lưỡi, xâm lấn vùng sàn miệng; Xuất hiện hạch cổ nghi ngờ di căn; Vị trí khối u ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng ăn uống, nói chuyện.

Thăm khám và tư vấn cho người bệnh - Ảnh BVCC

GS.TS.BS Lê Minh Kỳ, Phụ trách chuyên môn Trung tâm Tai Mũi Họng cho biết, ung thư sàn miệng là bệnh lý tiến triển nhanh và dễ di căn, đặc biệt nếu phát hiện muộn.

Với trường hợp của ông Hùng, thách thức không chỉ là loại bỏ triệt để khối u mà còn phải bảo tồn tối đa chức năng của lưỡi.

Ca phẫu thuật phức tạp do người bệnh có nhiều bệnh nền như tăng huyết áp, hẹp mạch vành và tổn thương phổi, đòi hỏi kế hoạch điều trị phối hợp đa chuyên khoa. Sau hội chẩn, ê-kíp thống nhất thực hiện phẫu thuật triệt căn kết hợp tạo hình phục hồi nhằm loại bỏ khối u và bảo tồn chức năng lưỡi.

Loại bỏ một phần mặt dưới lưỡi cùng toàn bộ mô tổn thương để kiểm soát triệt để khối u.

Nạo vét các hạch cổ, giảm nguy cơ di căn.

Tạo hình sàn miệng bằng vạt da dưới cằm, giúp rút ngắn thời gian mổ và đảm bảo nuôi dưỡng mô tốt.

Sau 3 ngày phẫu thuật, người bệnh đã có thể bắt đầu tập nhai nuốt và vận động lưỡi để thích nghi dần với cấu trúc mới. Trong suốt quá trình lưu viện, ông Hùng được theo dõi và chăm sóc sát sao nhằm đảm bảo vạt tạo hình và vết mổ ổn định.

Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Vạt tạo hình được chăm sóc và theo dõi hằng ngày đảm bảo ổn định và liền tốt; Phối hợp điều trị lao phổi cùng chuyên khoa Hô hấp kiểm soát tốt bệnh lý nền; Xây dựng chế độ dinh dưỡng riêng hỗ trợ liền vết mổ và phục hồi thể trạng.

Người bệnh được tư vấn xạ trị bổ trợ và thay đổi lối sống, trong đó bỏ thói quen hút thuốc lá, uống rượu bia nhằm giảm nguy cơ tái phát. Sau 2 tuần theo dõi, tình trạng của ông Hùng ổn định và đủ điều kiện xuất viện: Vạt tạo hình lành tốt, bám chắc và ổn định; Lưỡi vận động linh hoạt hơn, khả năng cử động được cải thiện rõ rệt; Khả năng ăn nhai và nói chuyện dần trở lại bình thường, đáp ứng các chức năng cơ bản.

Theo GS.TS.BS Lê Minh Kỳ, ung thư khoang miệng thường khởi phát âm thầm, dễ bị nhầm với các tổn thương viêm loét thông thường nên người bệnh dễ chủ quan.