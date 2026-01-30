Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Đau trong miệng, nói chuyện không rõ do ung thư lưỡi

Ung thư khoang miệng khởi phát âm thầm, dễ bị nhầm với các tổn thương viêm loét thông thường nên người bệnh có tâm lý chủ quan.

Thúy Nga

Ông Hùng (52 tuổi, Thái Nguyên) cảm thấy đau trong miệng, ăn uống khó chịu, nói chuyện không còn rõ như trước. Nghĩ chỉ là viêm loét thông thường, ông điều trị tại địa phương suốt hơn một tháng nhưng tình trạng không cải thiện, thậm chí nặng dần.

Lo lắng tình trạng đau dai dẳng, ông Hùng tới Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh để được thăm khám chuyên sâu.

Kết quả cho thấy tổn thương bất thường dưới lưỡi: Khối u ác tính sùi loét ở mặt dưới lưỡi bên phải, kích thước khoảng 2×3 cm; Lan qua thắng lưỡi, xâm lấn vùng sàn miệng; Xuất hiện hạch cổ nghi ngờ di căn; Vị trí khối u ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng ăn uống, nói chuyện.

ung-thu-luoi-1.jpg
Thăm khám và tư vấn cho người bệnh - Ảnh BVCC

GS.TS.BS Lê Minh Kỳ, Phụ trách chuyên môn Trung tâm Tai Mũi Họng cho biết, ung thư sàn miệng là bệnh lý tiến triển nhanh và dễ di căn, đặc biệt nếu phát hiện muộn.

Với trường hợp của ông Hùng, thách thức không chỉ là loại bỏ triệt để khối u mà còn phải bảo tồn tối đa chức năng của lưỡi.

Ca phẫu thuật phức tạp do người bệnh có nhiều bệnh nền như tăng huyết áp, hẹp mạch vành và tổn thương phổi, đòi hỏi kế hoạch điều trị phối hợp đa chuyên khoa. Sau hội chẩn, ê-kíp thống nhất thực hiện phẫu thuật triệt căn kết hợp tạo hình phục hồi nhằm loại bỏ khối u và bảo tồn chức năng lưỡi.

Loại bỏ một phần mặt dưới lưỡi cùng toàn bộ mô tổn thương để kiểm soát triệt để khối u.

Nạo vét các hạch cổ, giảm nguy cơ di căn.

Tạo hình sàn miệng bằng vạt da dưới cằm, giúp rút ngắn thời gian mổ và đảm bảo nuôi dưỡng mô tốt.

Sau 3 ngày phẫu thuật, người bệnh đã có thể bắt đầu tập nhai nuốt và vận động lưỡi để thích nghi dần với cấu trúc mới. Trong suốt quá trình lưu viện, ông Hùng được theo dõi và chăm sóc sát sao nhằm đảm bảo vạt tạo hình và vết mổ ổn định.

ung-thu-luoi.jpg
Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Vạt tạo hình được chăm sóc và theo dõi hằng ngày đảm bảo ổn định và liền tốt; Phối hợp điều trị lao phổi cùng chuyên khoa Hô hấp kiểm soát tốt bệnh lý nền; Xây dựng chế độ dinh dưỡng riêng hỗ trợ liền vết mổ và phục hồi thể trạng.

Người bệnh được tư vấn xạ trị bổ trợ và thay đổi lối sống, trong đó bỏ thói quen hút thuốc lá, uống rượu bia nhằm giảm nguy cơ tái phát. Sau 2 tuần theo dõi, tình trạng của ông Hùng ổn định và đủ điều kiện xuất viện: Vạt tạo hình lành tốt, bám chắc và ổn định; Lưỡi vận động linh hoạt hơn, khả năng cử động được cải thiện rõ rệt; Khả năng ăn nhai và nói chuyện dần trở lại bình thường, đáp ứng các chức năng cơ bản.

Theo GS.TS.BS Lê Minh Kỳ, ung thư khoang miệng thường khởi phát âm thầm, dễ bị nhầm với các tổn thương viêm loét thông thường nên người bệnh dễ chủ quan.

Vì vậy, GS.TS.BS Lê Minh Kỳ cảnh báo, nếu thấy các biểu hiện: Đau miệng kéo dài, không thuyên giảm dù đã điều trị; Vết loét trong miệng chậm lành, dễ tái phát; Nói ngọng, khó nhai nuốt, ảnh hưởng sinh hoạt hằng ngày... người bệnh nên đi khám sớm tại cơ sở y tế đa chuyên khoa để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

#Ung thư lưỡi và sàn miệng #Chẩn đoán và phát hiện sớm ung thư #Phẫu thuật bảo tồn chức năng lưỡi #Điều trị đa chuyên khoa ung thư miệng #Phòng ngừa tái phát ung thư miệng #Chăm sóc hậu phẫu và phục hồi chức năng

Bài liên quan

Sống Khỏe

Phẫu thuật thành công tái tạo lưỡi cho bệnh nhân ung thư giai đoạn muộn

Ca mổ kéo dài 10 giờ tại Bệnh viện Quân y 175 đã thành công, giúp bệnh nhân ung thư lưỡi giai đoạn nặng lấy lại khả năng sinh hoạt.

Bệnh viện Quân y 175 vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật vi phẫu phức tạp kéo dài gần 10 giờ, tái tạo gần toàn bộ lưỡi cho một bệnh nhân ung thư lưỡi giai đoạn muộn. Ca bệnh cho thấy vai trò đặc biệt quan trọng của việc phát hiện sớm trong điều trị ung thư khoang miệng, nhất là đối với các tổn thương vùng lưỡi.

Bệnh nhân là chị T.T.V. (sinh năm 1994, quê Khánh Hòa), nhập viện trong tình trạng có khối sùi loét lớn ở rìa lưỡi phải. Theo bệnh sử, tổn thương đã xuất hiện khoảng 2 năm nhưng người bệnh chủ quan không đi khám do cho rằng các vết loét trong lưỡi là biểu hiện thông thường. Qua thăm khám lâm sàng, sinh thiết tổn thương và chẩn đoán hình ảnh bằng MRI, bệnh nhân được xác định mắc carcinoma tế bào gai hông lưỡi phải, giai đoạn cT4N0M0; khối u lớn, xâm lấn sâu vào cơ lưỡi và lan sang bên đối diện.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Người đàn ông phải cắt bỏ toàn bộ lưỡi vì ung thư

Chủ quan không đi khám, vết loét tiến triển thành ung thư, người đàn ông 60 tuổi phải cắt bỏ toàn bộ lưỡi và sàn miệng.

Mới đây, nam bệnh nhân ngoài 60 tuổi, dân tộc Dao được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong tình trạng suy dinh dưỡng, với khối u lớn, cứng chắc vùng lưỡi đã xâm lấn toàn bộ gốc lưỡi, sàn miệng và thành họng.

Trước đó, bệnh nhân có triệu chứng đau loét vùng lưỡi kéo dài nhưng chủ quan không đi khám, chỉ đến viện khi đã không ăn uống được trong suốt 4-5 tháng, cơ thể suy dinh dưỡng nghiêm trọng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới