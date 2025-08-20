Mỹ ra mắt công nghệ mới hỗ trợ hô hấp cho phi công chiến đấu

Trong các nhiệm vụ huấn luyện và chiến đấu, phi công máy bay chiến đấu thường phải thực hiện những thao tác cơ động mạnh như tăng tốc đột ngột, đổi hướng gấp hoặc bay với tốc độ cao, dẫn đến tiếp xúc với lực G (Trọng lực) lớn. Lực G mạnh gây áp lực lên hệ tuần hoàn và hô hấp, có thể gây ra tình trạng mất ý thức do lực G, làm giảm khả năng kiểm soát máy bay và đe dọa an toàn bay.

Để giải quyết vấn đề này, Honeywell đã phát triển hệ thống Điều hòa Nhịp thở và Chống Trọng lực Kết nối (Connected Breathing Regulator and Anti-G – cBRAG). Đây là công nghệ kết hợp van chống G cơ điện với lịch trình thở áp lực có thể lập trình, cho phép điều chỉnh lượng oxy và mức bảo vệ chống lực G dựa trên các thông số bay theo thời gian thực. Khi phi công trải qua các giai đoạn bay chịu lực G mạnh, hệ thống sẽ tự động tăng áp lực thở và điều tiết oxy để hỗ trợ duy trì tỉnh táo.

Thiết bị cBRAG tích hợp trên máy bay chiến đấu, hỗ trợ hô hấp và giảm nguy cơ mất ý thức cho phi công.

Hệ thống cBRAG được thiết kế nhằm tối ưu hóa hiệu quả hô hấp, giảm nguy cơ mất ý thức và duy trì hiệu suất làm việc trong điều kiện khắc nghiệt. Nhờ khả năng điều chỉnh linh hoạt, hệ thống có thể đáp ứng các kịch bản bay khác nhau, từ huấn luyện cơ bản đến các nhiệm vụ chiến đấu cường độ cao.

Một điểm đáng chú ý của cBRAG là khả năng chẩn đoán dựa trên cảm biến tích hợp, cho phép theo dõi tình trạng hoạt động, phát hiện lỗi và ghi dữ liệu theo thời gian thực. Dữ liệu này giúp đơn vị vận hành phân tích hiệu suất sau chuyến bay, cải thiện khả năng sẵn sàng chiến đấu và giảm thời gian bảo trì. Ngoài ra, cơ chế tự sạc và thiết kế mô-đun giúp việc bảo dưỡng, thay thế hoặc nâng cấp trở nên thuận tiện, đồng thời giảm chi phí vận hành.

Sản phẩm đã hoàn tất thử nghiệm nội bộ và được phê duyệt bay, chứng minh khả năng hoạt động trong nhiều điều kiện khác nhau. Việc không chịu sự ràng buộc của Quy định về Buôn bán Vũ khí Quốc tế (ITAR) cũng giúp công nghệ này dễ dàng triển khai cho các khách hàng quốc tế, mở rộng phạm vi ứng dụng ra nhiều thị trường.

Thiết kế mô-đun của cBRAG cho phép lắp đặt trên nhiều loại máy bay khác nhau, từ các mẫu chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 và thứ 6 cho đến các nền tảng cũ đang được nâng cấp. Điều này giúp các lực lượng không quân có thể áp dụng công nghệ mới mà không cần thay đổi toàn bộ cấu hình máy bay. Hệ thống cũng được thiết kế để đáp ứng cả các chương trình phát triển mới và các dự án nâng cấp hiện có, mang lại sự linh hoạt trong khai thác.

Với khả năng cung cấp oxy chính xác, bảo vệ khỏi lực G, hỗ trợ chẩn đoán và phân tích hiệu suất, cBRAG được đánh giá là giải pháp toàn diện giúp nâng cao an toàn và sức bền của phi công trong các nhiệm vụ yêu cầu cường độ cao. Công nghệ này đánh dấu bước tiến mới trong lĩnh vực hỗ trợ sự sống trên máy bay quân sự, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả tác chiến của lực lượng không quân trong môi trường chiến đấu hiện đại.