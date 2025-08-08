Ấn Độ chi hơn 7 tỷ USD mua sắm 3 loại vũ khí chiến lược

Không quân Ấn Độ đã nhận được sự chấp thuận cho việc mua sắm thiết bị không người lái, thiết bị nhìn ban đêm và tên lửa siêu thanh cho lực lượng vũ trang.

Hội đồng mua sắm quốc phòng (DAC) do Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh đứng đầu đã thông qua một loạt đề xuất mua sắm vũ khí khổng lồ với giá trị khoảng 670 tỷ rupee (hơn 7,6 tỷ USD) nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng hoạt động của Lực lượng vũ trang Ấn Độ.

Ấn Độ mới gia nhập "Câu lạc bộ siêu thanh" với loại tên lửa có tốc độ Mach-5 và tầm bắn 1.500km.

Đối với Quân đội Ấn Độ, DAC đã phê duyệt Chấp thuận Nhu cầu Thiết yếu (AoN) cho việc mua sắm Hệ thống Ngắm ban đêm dành cho xe chiến đấu bộ binh. Điều này sẽ cải thiện đáng kể khả năng cơ động ban đêm và nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị Bộ binh Cơ giới.

Xe chiến đấu bộ binh BMP-2 của Ấn Độ sẽ được trang bị kính nhìn đêm.

Nhằm tăng cường sức mạnh cho Hải quân Ấn Độ, AoN đã được phê duyệt để mua sắm Tàu mặt nước tự hành nhỏ gọn, Hệ thống điều khiển hỏa lực và bệ phóng BrahMos, cũng như nâng cấp Hệ thống tên lửa phòng thủ điểm BARAK-1.

Tàu mặt nước tự hành nhỏ gọn sẽ nâng cao năng lực của Hải quân trong việc phát hiện, phân loại và vô hiệu hóa các mối đe dọa trong các hoạt động tác chiến chống ngầm.

Không quân Ấn Độ đã được phê duyệt mua sắm Mountain Radars và nâng cấp Hệ thống vũ khí SAKSHAM/SPYDER. Mountain Radars sẽ tăng cường khả năng giám sát dọc theo biên giới miền núi, trong khi hệ thống SAKSHAM/SPYDER nâng cấp - tích hợp với Hệ thống Chỉ huy và Kiểm soát Không quân Tích hợp - sẽ củng cố khung phòng không của quốc gia.

Các loại máy bay không người lái đang được Ấn Độ quan tâm phát triển.

DAC cũng đã bật đèn xanh cho việc mua sắm Máy bay điều khiển từ xa (RPA) tầm trung, tầm xa (MALE) cho Lục quân, Hải quân và Không quân. Những máy bay không người lái này, có khả năng mang theo nhiều loại vũ khí và tải trọng khác nhau, sẽ cung cấp khả năng giám sát và chiến đấu tầm xa, cho phép sẵn sàng hoạt động liên tục.

Ngoài ra, AoN còn được cấp để duy trì đội bay C-17 và C-130J, cùng với hợp đồng bảo trì hàng năm toàn diện cho Hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-400, đảm bảo tính khả dụng và hiệu quả cao của các tài sản quan trọng này.