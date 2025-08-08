Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự

Ấn Độ chi hơn 7 tỷ USD mua sắm 3 loại vũ khí chiến lược

Không quân Ấn Độ đã nhận được sự chấp thuận cho việc mua sắm thiết bị không người lái, thiết bị nhìn ban đêm và tên lửa siêu thanh cho lực lượng vũ trang.

Tuệ Minh

Hội đồng mua sắm quốc phòng (DAC) do Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh đứng đầu đã thông qua một loạt đề xuất mua sắm vũ khí khổng lồ với giá trị khoảng 670 tỷ rupee (hơn 7,6 tỷ USD) nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng hoạt động của Lực lượng vũ trang Ấn Độ.

Ấn Độ mới gia nhập "Câu lạc bộ siêu thanh" với loại tên lửa có tốc độ Mach-5 và tầm bắn 1.500km.

Đối với Quân đội Ấn Độ, DAC đã phê duyệt Chấp thuận Nhu cầu Thiết yếu (AoN) cho việc mua sắm Hệ thống Ngắm ban đêm dành cho xe chiến đấu bộ binh. Điều này sẽ cải thiện đáng kể khả năng cơ động ban đêm và nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị Bộ binh Cơ giới.

Xe chiến đấu bộ binh BMP-2 của Ấn Độ sẽ được trang bị kính nhìn đêm.

Nhằm tăng cường sức mạnh cho Hải quân Ấn Độ, AoN đã được phê duyệt để mua sắm Tàu mặt nước tự hành nhỏ gọn, Hệ thống điều khiển hỏa lực và bệ phóng BrahMos, cũng như nâng cấp Hệ thống tên lửa phòng thủ điểm BARAK-1.

Tàu mặt nước tự hành nhỏ gọn sẽ nâng cao năng lực của Hải quân trong việc phát hiện, phân loại và vô hiệu hóa các mối đe dọa trong các hoạt động tác chiến chống ngầm.

Không quân Ấn Độ đã được phê duyệt mua sắm Mountain Radars và nâng cấp Hệ thống vũ khí SAKSHAM/SPYDER. Mountain Radars sẽ tăng cường khả năng giám sát dọc theo biên giới miền núi, trong khi hệ thống SAKSHAM/SPYDER nâng cấp - tích hợp với Hệ thống Chỉ huy và Kiểm soát Không quân Tích hợp - sẽ củng cố khung phòng không của quốc gia.

Các loại máy bay không người lái đang được Ấn Độ quan tâm phát triển.

DAC cũng đã bật đèn xanh cho việc mua sắm Máy bay điều khiển từ xa (RPA) tầm trung, tầm xa (MALE) cho Lục quân, Hải quân và Không quân. Những máy bay không người lái này, có khả năng mang theo nhiều loại vũ khí và tải trọng khác nhau, sẽ cung cấp khả năng giám sát và chiến đấu tầm xa, cho phép sẵn sàng hoạt động liên tục.

Ngoài ra, AoN còn được cấp để duy trì đội bay C-17 và C-130J, cùng với hợp đồng bảo trì hàng năm toàn diện cho Hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-400, đảm bảo tính khả dụng và hiệu quả cao của các tài sản quan trọng này.

Bí ẩn hệ thống tên lửa Trung Quốc xuất hiện trên đường phố giống hệt S-350 của Nga.
Indian Express
Link bài gốc Copy link
https://indianexpress.com/article/india/rpas-for-3-services-to-mountain-radars-dac-clears-procurements-worth-rs-67000-cr-10172001/
#quân đội Ấn Độ #vũ khí chiến lược Ấn Độ #tên lửa siêu thanh Mach-5 #hệ thống phòng không SAKSHAM #máy bay không người lái Ấn Độ #hệ thống radar miền núi

Bài liên quan

Quân sự

Ấn Độ từ chối lời đề nghị mua tiêm kích tàng hình F-35 của Mỹ

Ấn Độ chính thức từ chối F-35: Tại sao Delhi không muốn mua máy bay chiến đấu tàng hình hàng đầu của Mỹ?

1-4347.png
Mới đây, Chính phủ Ấn Độ đã thông báo với các quan chức Mỹ rằng, họ không quan tâm đến việc mua máy bay chiến đấu F-35, theo một báo cáo gần đây của hãng thông tấn Bloomberg đưa tin. Ảnh: @ National Security Journal.
2-133.png
Trước đó, một quan chức Mỹ giấu tên đã chia sẻ rằng, Chính phủ Ấn Độ dường như không có khả năng tiến hành bất kỳ hợp đồng mua sắm quốc phòng mới nào với Mỹ nữa, mặc dù Washington đã vận động hành lang ngày càng mạnh mẽ để khuyến khích nước này tăng cường nhập khẩu quốc phòng. Ảnh: @ 19FortyFive.
Xem chi tiết

Kho tri thức

Trận đánh nổi tiếng nhất Ấn Độ cổ đại, 10 vạn người chết

Là một trong những cuộc chiến đẫm máu nhất thời cổ đại Ấn Độ, trận Kalinga (khoảng 262 TCN) là bước ngoặt làm thay đổi hoàn toàn đế chế Maurya.

1. Là cuộc chiến lớn cuối cùng của hoàng đế Ashoka. Trận Kalinga là chiến dịch quân sự cuối cùng mà hoàng đế Ashoka Đại đế phát động, đánh dấu bước ngoặt từ một nhà chinh phục sang một nhà cai trị theo tinh thần Phật giáo. Ảnh: Pinterest.
1. Là cuộc chiến lớn cuối cùng của hoàng đế Ashoka. Trận Kalinga là chiến dịch quân sự cuối cùng mà hoàng đế Ashoka Đại đế phát động, đánh dấu bước ngoặt từ một nhà chinh phục sang một nhà cai trị theo tinh thần Phật giáo. Ảnh: Pinterest.
2. Gây ra thương vong khủng khiếp. Theo các ghi chép cổ, khoảng 100.000 người thiệt mạng, 150.000 người bị bắt và hàng trăm ngàn người bị ảnh hưởng – khiến nó trở thành một trong những trận đánh đẫm máu nhất lịch sử Ấn Độ. Ảnh: Pinterest.
2. Gây ra thương vong khủng khiếp. Theo các ghi chép cổ, khoảng 100.000 người thiệt mạng, 150.000 người bị bắt và hàng trăm ngàn người bị ảnh hưởng – khiến nó trở thành một trong những trận đánh đẫm máu nhất lịch sử Ấn Độ. Ảnh: Pinterest.
Xem chi tiết

Quân sự

Ấn Độ gia nhập câu lạc bộ tên lửa hành trình siêu thanh

Ấn Độ được cho là đã thử nghiệm một tên lửa siêu thanh hoàn toàn mới có khả năng đạt tốc độ lên tới Mach 8.

Được biết đến với tên gọi Tên lửa hành trình siêu thanh tầm xa có quỹ đạo mở rộng (ET-LDHCM), loại vũ khí này được cho là có tầm bắn 1.500 km (932 dặm). ET-LDHCM là tên lửa siêu thanh có khả năng đạt tốc độ Mach 8, bay tránh radar và có thể mang đầu đạn thông thường hoặc hạt nhân từ đất liền, trên biển hoặc trên không.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới