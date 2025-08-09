Hà Nội

Quân sự

Mỹ quyết tâm đưa vào trang bị tên lửa siêu thanh đầu tiên vào cuối năm 2025

Mỹ chuẩn bị đưa tên lửa siêu thanh Dark Eagle vào sử dụng cuối năm nay, sau khi triển khai vũ khí này đến Úc trong cuộc tập trận Talisman Sabre 2025.

Diễm Quỳnh

Mỹ đã triển khai hệ thống Vũ khí siêu thanh tầm xa (LRHW), mang tên Dark Eagle, đến Lãnh thổ phía Bắc của Úc trong khuôn khổ cuộc tập trận quân sự Talisman Sabre 2025. Việc triển khai đánh dấu lần đầu tiên tên lửa siêu thanh này được đặt ngoài lãnh thổ Mỹ, đồng thời gửi tín hiệu về nguy cơ leo thang căng thẳng trong khu vực.

250710-a-gs967-8975.jpg
Hệ thống tên lửa siêu thanh Dark Eagle lần đầu được triển khai ngoài lãnh thổ Mỹ trong một cuộc tập trận chung tại miền bắc Úc.

Dark Eagle là một hệ thống vũ khí tiên tiến có khả năng bay với tốc độ hơn 6.100 km/h và đối phó mục tiêu cách xa hơn 2.700 km. Các tên lửa này được Lực lượng đặc nhiệm đa miền số 3 đóng tại Hawaii vận chuyển đến Úc, thể hiện khả năng triển khai nhanh chóng và sẵn sàng cho các tình huống khẩn cấp trong khu vực.

Việc triển khai Dark Eagle tới Úc được đánh giá là một cột mốc quan trọng, thể hiện khả năng hỗ trợ đồng minh và đối tác trong khu vực bằng những năng lực tiên tiến.

050825ts-hypersonicphoto01.jpg
Các thiết bị thuộc tổ hợp Dark Eagle được bố trí trong điều kiện địa hình khắc nghiệt, cho thấy khả năng thích nghi và cơ động trên thực địa.

Tuy nhiên, phía Trung Quốc coi đây là tín hiệu trực tiếp gửi đến Bắc Kinh. Một số chuyên gia nhận định rằng Washington đang muốn củng cố liên minh với Canberra và phô trương sức mạnh quân sự để răn đe Trung Quốc. Trong khi đó, một số ý kiến cho rằng Úc đang dần trở thành trung tâm quân sự của chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương do Mỹ dẫn đầu.

Việc triển khai Dark Eagle không chỉ là công cụ quân sự, mà còn khiến Úc trở thành bộ mặt chiến thuật trong nhiều kịch bản xung đột trong tương lai. Điều này cũng có thể ảnh hưởng đến những tiến triển đáng kể trong quan hệ Trung - Úc gần đây.

dark-eagle-hypersonic-missile.jpg
Tên lửa siêu thanh Mỹ với tầm bắn vượt 2.700 km được vận chuyển bằng phương tiện chuyên dụng, sẵn sàng cho kịch bản khai hỏa mô phỏng trong tình huống khẩn cấp.

Dù đánh giá cao về ý nghĩa biểu tượng của việc triển khai Dark Eagle, nhiều chuyên gia Trung Quốc nhấn mạnh rằng với hỏa lực hiện có, Đài Loan hay Trung Quốc không bị đe dọa trực tiếp. Các hệ thống tên lửa DF-17 và DF-27 của Trung Quốc được cho là đã đạt hoặc vượt trội so với Dark Eagle về tốc độ và tầm bắn.

Trong khi Mỹ và Úc thể hiện sự đoàn kết và năng lực triển khai nhất quán, Trung Quốc vẫn dõi theo sát và có những biện pháp đối phó tương ứng. Cuộc tập trận Talisman Sabre 2025 quy tụ 40.000 binh sĩ từ 19 quốc gia tham gia, nhấn mạnh xu hướng quân sự hóa khu vực và nguy cơ đối đầu chiến lược gia tăng cao giữa Trung Quốc và phương Tây.

