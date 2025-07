Mỹ phê duyệt gói hỗ trợ quân sự bổ sung 330 triệu USD cho Ukraine

Dự luật lưỡng đảng mới được trình lên Thượng viện Mỹ vào tháng 6 nhằm mục đích đảm bảo tất cả giày chiến đấu mà quân nhân Mỹ sử dụng đều được sản xuất hoàn toàn tại nước này.

Đạo luật Better Outfitting Our Troops, hay BOOTS, đã thống nhất một liên minh đa dạng các nhà lập pháp trên khắp quang phổ chính trị trong việc đề xuất rằng tất cả giày bốt quân sự Mỹ chỉ được sản xuất từ ​​các thành phần do Mỹ sản xuất. Điều đó bao gồm giày bốt chiến đấu tùy chọn, được các chỉ huy cho phép thay thế cho giày bốt tiêu chuẩn của quân đội.