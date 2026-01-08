Hà Nội

Giải mã họa tiết lạ trên con dấu thời Trung cổ

Giải mã

Giải mã họa tiết lạ trên con dấu thời Trung cổ

Con dấu thời Trung cổ có khắc hình xe ngựa La Mã này được dùng làm con dấu riêng đóng cho các văn bản hành chính.

Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
Mới đây, tại vùng nông thôn xứ Essex, nước Anh, các chuyên gia đến từ Bảo Tàng London tìm thấy một cổ vật kỳ lạ. Ảnh: @Bảo tàng London.
Đó là một con dấu bằng bạc có niên đại từ năm 1.200 đến năm 1.400 Sau Công Nguyên thuộc thời Trung cổ. Ảnh: @Bảo tàng London.
Không quá khó để nhận thấy, trên con dấu này có đính một viên đá carnelian đỏ. Ảnh: @Bảo tàng London.
Điều gây kinh ngạc là trên bề mặt viên đá này có khắc họa tinh xảo hình hai con ngựa đang phi kéo xe. Ảnh: @Bảo tàng London.
Chúng kéo một cỗ xe nhỏ với người đánh xe cầm roi dài ở dây cương. Ảnh: @Bảo tàng London.
Viền bạc quanh viên đá quý có khắc chữ ngược (để có thể đọc đúng khi đóng dấu) với dòng chữ '+SECRETVM.RICARDI'. Ảnh: @Bảo tàng London.
Dịch theo nghĩa đen là "bí mật của Richard", nhưng cách hiểu chính xác hơn là "con dấu riêng của Richard". Ảnh: @Bảo tàng London.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “2 chiếc thuyền độc đáo bậc nhất của ngành khảo cổ học”. Nguồn video: @THVL 24News.
