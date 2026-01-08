Hà Nội

Khara-Khoto – Dấu tích thành phố cổ trên Con đường Tơ lụa

Kho tri thức

Giữa sa mạc Gobi khắc nghiệt, Khara-Khoto hiện lên như một thành phố mất tích, lưu giữ dấu tích rực rỡ của nền văn minh Tây Hạ.

Thanh Bình
Tên gọi có nghĩa là “Thành phố Đen”. Khara-Khoto trong tiếng Mông Cổ mang ý nghĩa u ám, xuất phát từ những bức tường thành sẫm màu nổi bật giữa biển cát mênh mông. Ảnh: Pinterest.
Từng là đô thị quan trọng của vương quốc Tây Hạ. Vào thế kỷ 11-13, Khara-Khoto là trung tâm quân sự, thương mại và hành chính then chốt của người Đảng Hạng trên Con đường Tơ lụa. Ảnh: Pinterest.
Kiến trúc pha trộn nhiều nền văn hóa. Đền tháp Phật giáo, pháo đài quân sự và nhà ở dân cư tại Khara-Khoto thể hiện sự giao thoa giữa văn hóa Trung Hoa, Trung Á và Tây Tạng. Ảnh: Pinterest.
Bị bỏ hoang sau một cuộc chinh phạt khốc liệt. Thành phố suy tàn vào cuối thế kỷ 14, nhiều giả thuyết cho rằng do các cuộc tấn công quân sự kết hợp với việc cắt nguồn nước sống còn. Ảnh: Pinterest.
Điều kiện sa mạc giúp bảo tồn di tích đặc biệt tốt. Khí hậu khô hạn của sa mạc Gobi khiến gỗ, giấy và vải tại Khara-Khoto được bảo quản qua nhiều thế kỷ hiếm thấy. Ảnh: Pinterest.
Lưu giữ kho văn bản cổ vô giá. Các cuộc khai quật đã phát hiện hàng nghìn bản kinh, tài liệu hành chính và văn bản tôn giáo viết bằng chữ Tây Hạ hiếm gặp. Ảnh: heritagedaily.com.
Được thế giới biết đến nhờ các nhà thám hiểm đầu thế kỷ 20. Nhà thám hiểm người Nga Pyotr Kozlov là người đầu tiên khai quật và đưa Khara-Khoto ra ánh sáng học thuật toàn cầu. Ảnh: silkroadtourcn.com.
Mời quý độc giả xem video: Khởi nguồn nền văn minh / VTV2
Thanh Bình
#Di tích thành phố cổ Tây Hạ #Nền văn minh trên Con đường Tơ lụa #Giao thoa văn hóa Trung Hoa Trung Á Tây Tạng #Bảo tồn di tích trong sa mạc Gobi #Kho văn bản cổ Khara-Khoto #Lịch sử thành phố mất tích

