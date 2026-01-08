Hà Nội

Tắc kè 3 sừng độc dị nhiều người lùng làm cảnh

Giải mã

Tắc kè 3 sừng độc dị nhiều người lùng làm cảnh

Sống trên những tán rừng mát lạnh Đông Phi, tắc kè hoa ba sừng (Chamaeleo jacksonii) nổi bật bởi ngoại hình kỳ lạ và khả năng thích nghi ấn tượng.

T.B (tổng hợp)
Tắc kè hoa ba sừng có ba chiếc sừng đặc trưng trên đầu. Con đực của tắc kè hoa ba sừng sở hữu hai sừng trước mắt và một sừng trên mũi, tạo dáng vẻ như một “khủng long ba sừng mini”, trong khi con cái thường không có sừng. Ảnh: Pinterest.
Loài này nổi tiếng với khả năng đổi màu tinh vi. Màu da của tắc kè hoa ba sừng thay đổi tùy theo tâm trạng, nhiệt độ, ánh sáng và môi trường xung quanh, giúp chúng ngụy trang hoặc giao tiếp với đồng loại. Ảnh: Pinterest.
Tắc kè hoa ba sừng có nguồn gốc từ Đông Phi. Chúng phân bố tự nhiên ở Kenya và Tanzania, chủ yếu sống trong rừng núi cao, nơi khí hậu mát mẻ và độ ẩm cao quanh năm. Ảnh: Pinterest.
Đây là loài bò sát thích nghi tốt với môi trường mát. Khác với nhiều loài tắc kè ưa nóng, Chamaeleo jacksonii sinh trưởng tốt ở nhiệt độ thấp hơn, thậm chí có thể chịu được nhiệt độ ban đêm khá lạnh. Ảnh: Pinterest.
Đôi mắt của tắc kè hoa hoạt động độc lập. Mỗi mắt có thể xoay theo hướng khác nhau, cho phép chúng quan sát gần như toàn bộ không gian xung quanh mà không cần di chuyển đầu. Ảnh: Pinterest.
Lưỡi của tắc kè hoa ba sừng dài và cực nhanh. Khi săn mồi, chiếc lưỡi có thể bắn ra nhanh với chiều dài gấp nhiều lần chiều dài cơ thể, đầu lưỡi dính giúp bắt côn trùng chính xác trong tích tắc. Ảnh: Pinterest.
Loài này sinh con thay vì đẻ trứng. Khác với nhiều họ hàng, tắc kè hoa ba sừng là loài đẻ con (noãn thai sinh), con non chào đời đã có hình dạng hoàn chỉnh và tự lập ngay. Ảnh: Pinterest.
Tắc kè hoa ba sừng được nuôi phổ biến ngoài tự nhiên bản địa. Nhờ ngoại hình độc đáo và tính khí tương đối hiền, loài này được nuôi làm thú cảnh ở nhiều nơi, đặc biệt là tại Hawaii, nơi chúng đã hình thành quần thể hoang dã. Ảnh: Pinterest.
#Tắc kè hoa ba sừng #Đặc điểm ngoại hình kỳ lạ #Khả năng đổi màu tinh vi #Thích nghi môi trường mát #Khả năng quan sát độc lập #Chiến thuật săn mồi bằng lưỡi

