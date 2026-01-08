Hà Nội

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 9/1: Sư Tử thành công lớn, lộc về dồn dập

Giải mã

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 9/1: Sư Tử thành công lớn, lộc về dồn dập

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 9/1, Sư Tử vượt qua được gièm pha và gặt hái được thành tựu khó ai sánh bằng. Xử Nữ có ý tưởng tốt, nhận lợi ích tối đa.

Bích Hậu (Theo Sohu)
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Khá ổn, bạn thích làm việc với người có kinh nghiệm để đạt hiệu quả cao và tiết kiệm thời gian. Sự nghiệp: Có thể nhận được sự hỗ trợ nhất định, trình độ thành viên trong nhóm không tệ và hợp tác cũng thuận lợi, việc hoàn thành dự án có thể đảm bảo đúng hạn, chất lượng và số lượng. Tài lộc: Nên tiết kiệm nhiều hơn và bớt chi tiêu bừa bãi, chỉ cần chú tâm một chút là có thể tích lũy được không ít. Tình cảm: Bạn và nửa kia chung sống vui vẻ, cả hai đều sẵn lòng làm những việc thực tế cho đối phương và ít khi chỉ hứa suông. Sức khỏe: Cơ thể khỏe mạnh, cơ bản không có gì không ổn.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Bình thường, bạn làm việc theo kiểu hứng thú nhất thời, nhìn cái gì cũng thích nhưng không làm gì được lâu dài. Sự nghiệp: Không có lòng kiên nhẫn, làm việc gì cũng chỉ được nửa vời thì sẽ không thành công, không ai thích hợp tác với người thiếu định tính, chú ý nắm bắt thời gian hoàn thành tốt việc trong tay. Tài lộc: Dự án tốt không dễ tìm, nếu thực lực và tầm nhìn không đủ thì sẽ không phát hiện ra. Tình cảm: Đôi bên không can thiệp nhiều vào việc đối phương làm, có chút cảm giác phớt lờ và thiếu quan tâm. Sức khỏe: Vận động cần điều độ, đừng quá khiên cưỡng.
Song Tử (21/5 - 20/6): Khá tốt, cứ làm việc theo kế hoạch là được, đừng vi phạm các nguyên tắc và quy định pháp luật. Sự nghiệp: Kiên trì nguyên tắc không đồng nghĩa với cứng nhắc, trong bất kỳ tình huống nào cũng phải ưu tiên đảm bảo an toàn và lợi ích của bản thân, khi thực hiện nhiệm vụ đừng vượt quá giới hạn cuối cùng. Tài lộc: Đừng mù quáng tin tưởng người khác, hậu quả của việc bắt tay vào những dự án rủi ro cao là rất nghiêm trọng. Tình cảm: Sự bao dung của hai người trong mối quan hệ thân thiết khá cao, có thể tôn trọng lẫn nhau và không làm những việc khiến đối phương không vui. Sức khỏe: Vận động thích hợp là được.
Cự Giải (21/6 - 22/7): Khá tốt, không có chuyện gì lớn, cứ sống thiết thực là được. Sự nghiệp: Có thể làm việc theo kế hoạch mà không bị làm phiền, việc tạo ra thành tích cũng dễ dàng, chỉ cần bản thân kiểm soát tốt nhịp độ, dự án khởi đầu thuận lợi thì giai đoạn sau không có vấn đề gì lớn. Tài lộc: Cần tìm cách tăng thu giảm chi, đừng tiêu xài vặt vãnh và nên kiểm soát ham muốn của mình. Tình cảm: Bạn và đối phương chung sống khá vui vẻ, không có chuyện cãi vã hay những việc tương tự xảy ra. Sức khỏe: Ăn uống điều độ, đừng ăn uống quá độ là được.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Tốt, làm việc bản thân không được rối, nên giữ vững tâm trí và từ từ thực hiện. Sự nghiệp: Gặp khó khăn đừng hoảng sợ nếu không sẽ chịu thiệt, có người thích gây chuyện hoặc cố ý dùng lời lẽ kích động để làm rối loạn nhịp độ của bạn nhưng bạn sẽ vượt qua, gặt hái thành công. Tài lộc: Mở được dòng chảy tài lộc, tiền không đến ào ạt nhưng đều đặn. Nên giữ vững giới hạn của mình, những thứ không thông thấu thì đừng tham gia. Tình cảm: Nửa kia nói năng hơi sắc, bạn cũng không nuông chiều mà sẽ phản bác lại nếu không hài lòng. Sức khỏe: Nghỉ ngơi nhiều hơn và bớt lo nghĩ.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Khá tốt, việc thử sức với những điều mới mẻ có thể giúp bản thân tăng khả năng cạnh tranh. Sự nghiệp: Hành sự có ý tưởng riêng, chủ động giúp khách hàng giải quyết vấn đề và giỏi duy trì các mối quan hệ nhân sự, là người đáng tin cậy nên ai cũng yêu mến. Tài lộc: Làm tốt những dự án đang nắm giữ là được, đảm bảo lợi ích của mình được tối đa hóa. Tình cảm: Bạn và bạn đời chung sống vui vẻ, đôi bên đều sẵn lòng cống hiến và ít khi tính toán. Sức khỏe: Vận động thích hợp có lợi cho cơ thể.
Thiên Bình (23/9 - 22/10): Khá ổn, sắp xếp thời gian làm việc hợp lý mới không bị luống cuống, đừng xem thường việc lập kế hoạch. Sự nghiệp: Cứ làm việc theo các bước đã định, mỗi việc đều phải dự trù dư ra một chút, đừng để bản thân bận rộn đến mức loạn lên, có những việc người khác đùn đẩy cho mình thì nên từ chối và đừng lo lắng quá nhiều. Tài lộc: Có khá nhiều khoản cần chi tiêu, tốt nhất nên ưu tiên thực hiện những khoản cấp bách trước. Tình cảm: Đôi bên đều bận rộn không có thời gian tương tác nên mâu thuẫn cũng ít đi. Sức khỏe: Cơ thể khỏe mạnh, không có vấn đề gì lớn.
Bọ Cạp (23/10 - 21/11): Khá tốt, bớt xao nhãng và tập trung làm việc hơn. Sự nghiệp: Bớt lề mề và chú ý nâng cao hiệu quả, làm lỡ việc của cấp trên hay khách hàng là không được, nhiệm vụ nào cảm thấy không làm nổi thì nên từ chối sớm hoặc nói rõ ngay từ đầu là không bảo đảm kết quả chứ đừng ngại ngùng. Tài lộc: Làm những dự án sở trường sẽ dễ thu lợi hơn. Tình cảm: Hai người ở bên nhau khó tránh khỏi ma sát, hãy kiên nhẫn giải quyết vấn đề chứ đừng phàn nàn hay cằn nhằn. Sức khỏe: Tinh thần khá phấn chấn.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Bình thường, bạn sẽ cảm thấy không ai hiểu hay ủng hộ mình, cảm giác cô đơn khá nặng nề. Sự nghiệp: Không được làm việc kiểu bế quan tỏa cảng, lúc cần thông báo cho thành viên trong nhóm thì không được thiếu, việc lo lắng thành quả bị chiếm đoạt không phải là cách bảo vệ như vậy. Tài lộc: Bớt tự cho mình là đúng, nên nâng cao kiến thức về đầu tư kinh tế liên quan. Tình cảm: Cả hai đều chìm đắm trong thế giới riêng, không nhìn thấy nhu cầu tình cảm của đối phương, cẩn thận kẻo làm tổn thương nhau. Sức khỏe: Vận động điều độ và phù hợp với bản thân là được.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Khá tốt, nên đưa ra lựa chọn dựa trên tình hình thực tế của bản thân. Sự nghiệp: Công việc suôn sẻ hơn nhiều, ít sự can thiệp và nhiều sự trợ giúp, hiện tại là cơ hội tốt để tạo thành tích, chú ý nắm bắt. Tài lộc: Chọn những dự án bản thân có thể gánh vác được để bắt tay vào thì dễ thu lợi hơn. Tình cảm: Có chuyện gì muốn trao đổi trong mối quan hệ thân thiết thì hãy thẳng thắn nói ra, việc giấu giếm chỉ khiến bạn đời không hiểu được và càng làm lỡ việc thêm. Sức khỏe: Giữ tâm trạng tốt và nên có nhiều gợi ý tích cực cho bản thân.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Tốt, coi trọng việc bản thân làm có đạt thành tích tốt hay không, không thích bị lợi dụng công sức. Sự nghiệp: Hành sự theo các bước đã định sẽ ít rủi ro hơn, coi trọng việc nỗ lực của mình có được đối xử đúng đắn hay không, tuyệt đối không dung thứ cho bất kỳ hành vi nào bắt mình làm không công. Tài lộc: Chú ý kiểm soát ham muốn mua sắm, tiết kiệm tiêu dùng sẽ có lợi. Tình cảm: Bạn hy vọng bạn đời mang lại chút cảm giác mới mẻ, các tương tác theo lối cũ có chút tẻ nhạt. Sức khỏe: Bổ sung vitamin thích hợp là được.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Bình thường, bạn muốn trở nên thông minh hơn vì đã chịu thiệt khá nhiều do quá thật thà. Sự nghiệp: Khả năng phản ứng không mạnh, cần học hỏi thêm kỹ năng giao tiếp để tránh bị người khác dẫn dắt vào bẫy mà chịu thiệt, luôn phải giữ cảnh giác. Tài lộc: Cố gắng lắng nghe ý kiến chuyên môn, chọn những dự án phù hợp và dễ thao tác sẽ vững vàng hơn. Tình cảm: Hai người chung sống dễ rơi vào cảnh ông nói gà bà nói vịt, khuyên bạn nên kiên nhẫn, có chuyện gì thì từ từ nói. Sức khỏe: Nghỉ ngơi thật tốt, đừng thức quá khuya.
