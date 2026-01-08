Hà Nội

Tượng đầu người bằng gốm 2.400 năm tuổi chứa thứ rợn người

Kho tri thức

Hai bức tượng đầu phụ nữ bằng gốm có niên đại 2.400 năm được tìm thấy trong một bãi rác cổ, trên đó có dấu vân tay của người nghệ sĩ đã tạo ra chúng.

Thiên Đăng (Theo arkeolojikhaber)
Porphyreon nằm trong ranh giới của Jiyeh (Jieh) ở Cộng Hòa Lebanon. Ảnh: @Viện Nghiên cứu khảo cổ Lebanon.
Porphyreon nằm trong ranh giới của Jiyeh (Jieh) ở Cộng Hòa Lebanon. Ảnh: @Viện Nghiên cứu khảo cổ Lebanon.
Tại khu vực này, các chuyên gia đến từ Viện Nghiên Cứu Khảo Cổ Lebanon bất ngờ tìm thấy hai vật thể lạ. Ảnh: @Viện Nghiên Cứu Khảo Cổ Lebanon.
Tại khu vực này, các chuyên gia đến từ Viện Nghiên Cứu Khảo Cổ Lebanon bất ngờ tìm thấy hai vật thể lạ. Ảnh: @Viện Nghiên Cứu Khảo Cổ Lebanon.
Đó là hai bức tượng đầu phụ nữ làm bằng chất liệu gốm có niên đại khoảng 2.400 năm tuổi. Ảnh: @Viện Nghiên Cứu Khảo Cổ Lebanon.
Đó là hai bức tượng đầu phụ nữ làm bằng chất liệu gốm có niên đại khoảng 2.400 năm tuổi. Ảnh: @Viện Nghiên Cứu Khảo Cổ Lebanon.
Trong hai bức tượng đầu phụ nữ này, một bức còn nguyên vẹn, bức còn lại bị mất một mảnh vỡ ngang đầu. Ảnh: @Viện Nghiên Cứu Khảo Cổ Lebanon.
Trong hai bức tượng đầu phụ nữ này, một bức còn nguyên vẹn, bức còn lại bị mất một mảnh vỡ ngang đầu. Ảnh: @Viện Nghiên Cứu Khảo Cổ Lebanon.
Người ta xác định rằng, chúng thuộc về hai nhân vật khác nhau. Ảnh: @Viện Nghiên Cứu Khảo Cổ Lebanon.
Người ta xác định rằng, chúng thuộc về hai nhân vật khác nhau. Ảnh: @Viện Nghiên Cứu Khảo Cổ Lebanon.
Trên hai bức tượng này được cho là có dấu vân tay của người nghệ sĩ đã từng tạo ra chúng. Ảnh: @Viện Nghiên cứu khảo cổ Lebanon.
Trên hai bức tượng này được cho là có dấu vân tay của người nghệ sĩ đã từng tạo ra chúng. Ảnh: @Viện Nghiên cứu khảo cổ Lebanon.
Cả hai cùng được tìm thấy trong bãi rác của một thành phố cổ ở Porphyreon. Ảnh: @Viện Nghiên cứu khảo cổ Lebanon.
Cả hai cùng được tìm thấy trong bãi rác của một thành phố cổ ở Porphyreon. Ảnh: @Viện Nghiên cứu khảo cổ Lebanon.
Tại hiện trường tìm thấy hai bức tượng này còn có xương động vật bị cháy và tàn tích của nho, ô liu và đậu xanh. Ảnh: @Viện Nghiên Cứu Khảo Cổ Lebanon.
Tại hiện trường tìm thấy hai bức tượng này còn có xương động vật bị cháy và tàn tích của nho, ô liu và đậu xanh. Ảnh: @Viện Nghiên Cứu Khảo Cổ Lebanon.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện hơn 100 mộ táng thời kỳ Hùng Vương có niên đại khoảng 3.500 năm tại Di chỉ Vườn Chuối”. Nguồn video: @VTV24.
