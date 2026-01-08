Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Cảnh tượng choáng ngợp ở vùng đất khó tiếp cận nhất Myanmar

Kho tri thức

Cảnh tượng choáng ngợp ở vùng đất khó tiếp cận nhất Myanmar

Nằm ở cực bắc Myanmar, Vườn quốc gia Hkakabo Razi là vùng đất hoang dã hiếm hoi, nơi thiên nhiên gần như còn nguyên vẹn tuyệt đối.

T.B (tổng hợp)
Là vườn quốc gia xa xôi và khó tiếp cận nhất Myanmar. Hkakabo Razi nằm sâu trong dãy núi hiểm trở sát biên giới Trung Quốc và Ấn Độ, việc tiếp cận đòi hỏi nhiều ngày đi bộ xuyên rừng nguyên sinh. Ảnh: mdn.gov.mm.
Là vườn quốc gia xa xôi và khó tiếp cận nhất Myanmar. Hkakabo Razi nằm sâu trong dãy núi hiểm trở sát biên giới Trung Quốc và Ấn Độ, việc tiếp cận đòi hỏi nhiều ngày đi bộ xuyên rừng nguyên sinh. Ảnh: mdn.gov.mm.
Nơi có đỉnh núi cao nhất Đông Nam Á. Đỉnh Hkakabo Razi cao khoảng 5.881 m, thường được xem là “nóc nhà” của Đông Nam Á, quanh năm phủ tuyết vĩnh cửu. Ảnh: Pinterest.
Nơi có đỉnh núi cao nhất Đông Nam Á. Đỉnh Hkakabo Razi cao khoảng 5.881 m, thường được xem là “nóc nhà” của Đông Nam Á, quanh năm phủ tuyết vĩnh cửu. Ảnh: Pinterest.
Khí hậu khắc nghiệt với tuyết và băng giá. Không giống phần lớn Myanmar nhiệt đới, khu vực này có khí hậu núi cao lạnh giá, với sông băng và tuyết rơi theo mùa. Ảnh: dreamstime.com.
Khí hậu khắc nghiệt với tuyết và băng giá. Không giống phần lớn Myanmar nhiệt đới, khu vực này có khí hậu núi cao lạnh giá, với sông băng và tuyết rơi theo mùa. Ảnh: dreamstime.com.
Là điểm giao thoa độc đáo của nhiều vùng sinh học. Vườn quốc gia này nằm giữa ranh giới sinh học Đông Himalaya và Đông Nam Á, tạo nên sự đa dạng sinh thái hiếm có. Ảnh: natgeofe.com.
Là điểm giao thoa độc đáo của nhiều vùng sinh học. Vườn quốc gia này nằm giữa ranh giới sinh học Đông Himalaya và Đông Nam Á, tạo nên sự đa dạng sinh thái hiếm có. Ảnh: natgeofe.com.
Sở hữu rừng nguyên sinh gần như chưa bị tác động. Nhiều khu vực trong Hkakabo Razi chưa từng bị con người khai thác, trở thành “bảo tàng sống” của hệ thực vật cổ đại. Ảnh: aseanbiodiversity.org.
Sở hữu rừng nguyên sinh gần như chưa bị tác động. Nhiều khu vực trong Hkakabo Razi chưa từng bị con người khai thác, trở thành “bảo tàng sống” của hệ thực vật cổ đại. Ảnh: aseanbiodiversity.org.
Là nơi sinh sống của nhiều loài động vật cực kỳ quý hiếm. Các nhà khoa học ghi nhận báo tuyết, gấu đen châu Á, vượn hoolock và nhiều loài chim đặc hữu tại đây. Ảnh: aseanbiodiversity.org.
Là nơi sinh sống của nhiều loài động vật cực kỳ quý hiếm. Các nhà khoa học ghi nhận báo tuyết, gấu đen châu Á, vượn hoolock và nhiều loài chim đặc hữu tại đây. Ảnh: aseanbiodiversity.org.
Liên tục phát hiện loài mới cho khoa học. Những khảo sát sinh học gần đây đã mô tả nhiều loài ếch, côn trùng và thực vật hoàn toàn mới tại Hkakabo Razi. Ảnh: panthera.org.
Liên tục phát hiện loài mới cho khoa học. Những khảo sát sinh học gần đây đã mô tả nhiều loài ếch, côn trùng và thực vật hoàn toàn mới tại Hkakabo Razi. Ảnh: panthera.org.
Giữ vai trò then chốt trong bảo tồn Đông Himalaya. Hkakabo Razi được xem là một trong những khu vực bảo tồn quan trọng nhất châu Á cho nghiên cứu biến đổi khí hậu và đa dạng sinh học. Ảnh: trekking-myanmar.com.
Giữ vai trò then chốt trong bảo tồn Đông Himalaya. Hkakabo Razi được xem là một trong những khu vực bảo tồn quan trọng nhất châu Á cho nghiên cứu biến đổi khí hậu và đa dạng sinh học. Ảnh: trekking-myanmar.com.
Mời quý độc giả xem video: Vịnh Hạ Long - Di sản thiên nhiên thế giới kỳ vĩ / Quảng Ninh TV
T.B (tổng hợp)
#Vùng đất hoang dã Myanmar #Vườn quốc gia Hkakabo Razi #Đỉnh núi cao nhất Đông Nam Á #Đa dạng sinh thái vùng núi cao #Bảo tồn hệ sinh thái nguyên sinh #Loài động vật quý hiếm

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT