Mỹ nâng cấp phần mềm cho tiêm kích F-35 của Israel để duy trì ưu thế

Chương trình trị giá 11,4 triệu USD giúp F-35I Israel cải thiện cảm biến, tác chiến điện tử và vũ khí, tăng cường khả năng chiến đấu trước các mối đe dọa.

Nguyễn Cúc

Mỹ vừa triển khai một chương trình nâng cấp quan trọng đối với đội tiêm kích tàng hình F-35 của Israel, trong bối cảnh căng thẳng quân sự tại Trung Đông vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Theo Military Watch Magazine, tập đoàn Lockheed Martin đã được trao hợp đồng trị giá 11,4 triệu USD để phát triển các gói phần mềm mới cho dòng F-35I - biến thể đặc biệt mà Israel vận hành.

Gói nâng cấp này tập trung vào việc xây dựng thêm các “data load” - tức các phiên bản phần mềm chiến đấu được tối ưu hóa, giúp máy bay cải thiện khả năng xử lý cảm biến, tác chiến điện tử và triển khai vũ khí chính xác.

Tiêm kích F-35I của Không quân Israel mang bom JDAM GBU-31/B tại căn cứ Nevatim.
﻿tại căn cứ Nevatim.

F-35 là một trong những hệ thống vũ khí phức tạp nhất thế giới, với hàng triệu dòng mã điều khiển mọi hoạt động từ radar, cảm biến đến điều phối hỏa lực. Việc nâng cấp phần mềm đóng vai trò then chốt trong việc duy trì ưu thế chiến đấu của dòng máy bay này trước các mối đe dọa hiện đại.

Đáng chú ý, Israel là quốc gia duy nhất được phép tùy biến sâu F-35 theo nhu cầu riêng, tạo ra biến thể F-35I “Adir”. Phiên bản này tích hợp nhiều hệ thống nội địa, cho phép Tel Aviv linh hoạt hơn trong các chiến dịch quân sự so với cấu hình tiêu chuẩn của Mỹ và NATO.

Chương trình nâng cấp lần này nằm trong khuôn khổ hợp tác quân sự giữa Mỹ và Israel theo cơ chế bán vũ khí đối ngoại (FMS), với chi phí do phía Israel chi trả. Phần lớn công việc sẽ được thực hiện tại bang Texas (Mỹ) và dự kiến hoàn thành vào năm 2030.

Động thái tăng cường năng lực F-35 diễn ra trong bối cảnh Israel đang sử dụng dòng tiêm kích này với tần suất cao trong các chiến dịch quân sự gần đây, đặc biệt là trong các đòn không kích tầm xa và nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không.

Giới phân tích cho rằng việc liên tục nâng cấp phần mềm là yếu tố quyết định giúp F-35 duy trì ưu thế trước các hệ thống phòng không tiên tiến và chiến tranh điện tử ngày càng phức tạp.

Trong khi đó, căng thẳng với Iran khiến nhu cầu duy trì ưu thế trên không của Israel trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Các cuộc xung đột gần đây cho thấy không chiến hiện đại ngày càng phụ thuộc vào khả năng kết nối dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và tác chiến mạng – những lĩnh vực mà F-35 được thiết kế để khai thác tối đa.

Việc Mỹ thúc đẩy nâng cấp F-35 cho Israel không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn phản ánh cam kết chiến lược của Washington trong việc duy trì ưu thế quân sự cho đồng minh chủ chốt tại Trung Đông.

Tuy nhiên, động thái này cũng có thể làm gia tăng căng thẳng khu vực, khi các đối thủ như Iran buộc phải tìm cách nâng cấp năng lực phòng không và phản công nhằm cân bằng cán cân sức mạnh.

Việc Mỹ nâng cấp F-35 cho Israel cho thấy vai trò trung tâm của dòng tiêm kích này trong chiến tranh hiện đại. Với khả năng tàng hình, thu thập - chia sẻ dữ liệu thời gian thực và tấn công chính xác, F-35 cho phép Israel thực hiện các đòn đánh phủ đầu mà đối phương khó phát hiện. Đặc biệt, khi được tùy biến thành F-35I, máy bay này trở thành nền tảng tác chiến linh hoạt, kết hợp không kích, trinh sát và chiến tranh điện tử, giúp Israel duy trì ưu thế trước Iran trong môi trường xung đột đa tầng.

Các công ty quốc phòng Mỹ đang thu lợi lớn từ chiến sự Iran

Cổ phiếu ngành quốc phòng đạt mức cao kỷ lục, được thúc đẩy bởi nhu cầu sản xuất các hệ thống vũ khí trị giá hàng tỷ USD.

Các hợp đồng cung cấp tên lửa phòng không, máy bay chiến đấu, hệ thống radar và các giải pháp an ninh mạng cho quân đội Mỹ, Israel cũng như các đồng minh trong khu vực đã giúp các công ty này thu về hàng tỷ USD. Ngoài ra, việc các quốc gia Trung Đông tăng cường mua sắm vũ khí để đối phó với nguy cơ xung đột cũng góp phần thúc đẩy lợi nhuận của các tập đoàn quốc phòng hàng đầu này.

Mỹ sẽ thay Nga nâng cấp 100 chiếc máy bay MiG-29 cho Ấn Độ

Công ty Coastal Mechanics của Mỹ hợp tác với Reliance Defense của Ấn Độ để hiện đại hóa 100 máy bay MiG-29 trong một thỏa thuận trị giá 2,3 tỷ đô la.

Mới đây, Reliance Defence Limited, một công ty con của Reliance Infrastructure tại Ấn Độ, đã công bố quan hệ đối tác chiến lược với Coastal Mechanics Inc, một nhà thầu được Bộ Quốc phòng Mỹ ủy quyền, nhằm giải quyết nhu cầu bảo trì, sửa chữa và đại trùng tu quốc phòng ngày càng tăng của Ấn Độ. Ảnh: @DefenceXP.
Trong thỏa thuận trị giá 2,3 tỷ đô la này, Công ty Coastal Mechanics của Mỹ sẽ trực tiếp bảo dưỡng và hiện đại hóa các nền tảng quân sự quan trọng, bao gồm hơn 100 máy bay chiến đấu MiG-29 do Nga thiết kế được Không quân Ấn Độ vận hành, cùng với các hệ thống khác như máy bay Jaguar, trực thăng Apache và pháo phòng không L-70. Ảnh: @SP's Aviation.
F-35 của Israel làm "mù" hệ thống phòng không của Iran

Trong chiến dịch gọi là "Làn sóng im lặng", máy bay chiến đấu tàng hình F-35 Lightning II của Israel bất ngờ xâm nhập không phận Iran mà không bị phát hiện.

Gần đây, Israel đã thực hiện một cuộc không kích kinh hoàng sâu vào trong lãnh thổ Iran, nhắm vào hơn 100 địa điểm quân sự và hậu cần chỉ trong một giờ, theo nhiều báo cáo. Hoạt động này được các nguồn tin mô tả là một cuộc tấn công được phối hợp tỉ mỉ, khiến mạng lưới phòng không được ca ngợi của Iran chao đảo, không thể đưa ra phản ứng hiệu quả kịp thời. Ảnh: @ Al Jazeera.
Cuộc tấn công này được cho là đã làm tê liệt các hệ thống radar, trung tâm chỉ huy và kho đạn dược, nó đặt ra những câu hỏi cấp bách về sự sẵn sàng của quân đội Iran và sự tinh vi trong chiến thuật của Israel. Mặc dù không quốc gia nào chính thức xác nhận toàn bộ phạm vi của cuộc tấn công này, nhưng sự kiện này đánh dấu sự leo thang đáng kể trong cuộc chiến tranh ngầm lâu đời của hai bên, với những hàm ý có thể định hình lại cán cân quyền lực mong manh của khu vực. Ảnh: @ ABC News.
