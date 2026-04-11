Mỹ nâng cấp phần mềm cho tiêm kích F-35 của Israel để duy trì ưu thế

Mỹ vừa triển khai một chương trình nâng cấp quan trọng đối với đội tiêm kích tàng hình F-35 của Israel, trong bối cảnh căng thẳng quân sự tại Trung Đông vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Theo Military Watch Magazine, tập đoàn Lockheed Martin đã được trao hợp đồng trị giá 11,4 triệu USD để phát triển các gói phần mềm mới cho dòng F-35I - biến thể đặc biệt mà Israel vận hành.

Gói nâng cấp này tập trung vào việc xây dựng thêm các “data load” - tức các phiên bản phần mềm chiến đấu được tối ưu hóa, giúp máy bay cải thiện khả năng xử lý cảm biến, tác chiến điện tử và triển khai vũ khí chính xác.

Tiêm kích F-35I của Không quân Israel mang bom JDAM GBU-31/B

﻿tại căn cứ Nevatim.

F-35 là một trong những hệ thống vũ khí phức tạp nhất thế giới, với hàng triệu dòng mã điều khiển mọi hoạt động từ radar, cảm biến đến điều phối hỏa lực. Việc nâng cấp phần mềm đóng vai trò then chốt trong việc duy trì ưu thế chiến đấu của dòng máy bay này trước các mối đe dọa hiện đại.

Đáng chú ý, Israel là quốc gia duy nhất được phép tùy biến sâu F-35 theo nhu cầu riêng, tạo ra biến thể F-35I “Adir”. Phiên bản này tích hợp nhiều hệ thống nội địa, cho phép Tel Aviv linh hoạt hơn trong các chiến dịch quân sự so với cấu hình tiêu chuẩn của Mỹ và NATO.

Chương trình nâng cấp lần này nằm trong khuôn khổ hợp tác quân sự giữa Mỹ và Israel theo cơ chế bán vũ khí đối ngoại (FMS), với chi phí do phía Israel chi trả. Phần lớn công việc sẽ được thực hiện tại bang Texas (Mỹ) và dự kiến hoàn thành vào năm 2030.

Động thái tăng cường năng lực F-35 diễn ra trong bối cảnh Israel đang sử dụng dòng tiêm kích này với tần suất cao trong các chiến dịch quân sự gần đây, đặc biệt là trong các đòn không kích tầm xa và nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không.

Giới phân tích cho rằng việc liên tục nâng cấp phần mềm là yếu tố quyết định giúp F-35 duy trì ưu thế trước các hệ thống phòng không tiên tiến và chiến tranh điện tử ngày càng phức tạp.

Trong khi đó, căng thẳng với Iran khiến nhu cầu duy trì ưu thế trên không của Israel trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Các cuộc xung đột gần đây cho thấy không chiến hiện đại ngày càng phụ thuộc vào khả năng kết nối dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và tác chiến mạng – những lĩnh vực mà F-35 được thiết kế để khai thác tối đa.

Việc Mỹ thúc đẩy nâng cấp F-35 cho Israel không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn phản ánh cam kết chiến lược của Washington trong việc duy trì ưu thế quân sự cho đồng minh chủ chốt tại Trung Đông.

Tuy nhiên, động thái này cũng có thể làm gia tăng căng thẳng khu vực, khi các đối thủ như Iran buộc phải tìm cách nâng cấp năng lực phòng không và phản công nhằm cân bằng cán cân sức mạnh.