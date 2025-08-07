Hà Nội

Thế giới

Mỹ dự kiến áp thuế khoảng 100% đối với chip bán dẫn nhập khẩu

Theo ông Trump, mức thuế mới sẽ áp dụng với “tất cả chip và chất bán dẫn nhập khẩu vào Mỹ”, nhưng sẽ không áp dụng cho các công ty đã cam kết sản xuất tại Mỹ.

Theo PV/Vietnam Plus

Tổng thống Donald Trump ngày 6/8 tuyên bố Mỹ sẽ áp thuế khoảng 100% đối với chip bán dẫn nhập khẩu vào nước này.

my1.png
Chip bán dẫn trên một bản mạch máy tính. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Phát biểu với các phóng viên tại Phòng Bầu dục, Tổng thống Trump cho biết mức thuế mới sẽ áp dụng đối với “tất cả chip và chất bán dẫn nhập khẩu vào Mỹ,” nhưng sẽ không áp dụng cho các công ty đã cam kết sản xuất tại Mỹ.

Trước đó, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick hôm 27/7 cho biết chính quyền Tổng thống Trump sẽ công bố kết quả cuộc điều tra an ninh quốc gia đối với sản phẩm bán dẫn nhập khẩu trong 2 tuần tới.

Động thái này dấy lên lo ngại về khả năng Washington sẽ sớm áp đặt các mức thuế mới đối với loại hàng hóa này, trong bối cảnh ông Trump đã đưa ra những mức thuế đối ứng đánh vào hàng hóa nhập khẩu từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, kể cả đồng minh và đối tác.

Hiện tại, Mỹ vẫn phụ thuộc nhiều vào chip nhập khẩu từ Đài Loan (Trung Quốc). Đây là vấn đề mà chính quyền thời cựu Tổng thống Joe Biden đã cố gắng giải quyết thông qua Đạo luật CHIPS và Khoa học, trong đó cấp hàng tỷ USD để khuyến khích các nhà sản xuất mở rộng hoạt động tại Xứ cờ hoa.

Hiện nhiều công ty, bao gồm cả các doanh nghiệp từ Đài Loan, đang lập kế hoạch đầu tư vào sản xuất bán dẫn tại Mỹ để tránh bị ảnh hưởng bởi các mức thuế mới.

vietnamplus.vn
Link bài gốc
https://www.vietnamplus.vn/my-du-kien-ap-thue-khoang-100-doi-voi-chip-ban-dan-nhap-khau-post1054181.vnp
#thuế chip bán dẫn #Mỹ #đầu tư sản xuất chip #bán dẫn nhập khẩu #đạo luật CHIPS

