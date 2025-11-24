Mỹ bổ sung thêm đại tướng phụ trách phát triển vũ khí tấn công chiến lược

Tướng 4 sao mới sẽ lãnh đạo các chương trình B-21, F-47, Không lực Một (Air Force One) và tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Sentinel (ICBM).

Một chỉ huy cấp cao của Không quân Mỹ vừa được đề cử đảm nhận vai trò mới quản lý các chương trình máy bay ném bom, tiêm kích và tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) thế hệ tiếp theo của lực lượng này, xác nhận thông tin mà Breaking Defense đã đưa tin lần đầu vào tháng 8.

Trung tướng Dale White đã được đề cử thăng hàm đại tướng, chuẩn bị đảm nhận vị trí Giám đốc quản lý danh mục báo cáo trực tiếp (DRPM) đối với các hệ thống vũ khí chủ chốt quan trọng.

Trung tướng Dale White được đề cử thăng hàm 4 sao để đảm nhận vị trí mới thành lập. Ảnh: US. Air Forces

Trong thông báo mới nhất của Không quân Mỹ, Trung tướng White hiện đang giữ chức Phó phụ trách mua sắm quân sự của Không quân, sẽ giám sát các hệ thống “tên lửa đạn đạo xuyên lục địa LGM-35A Sentinel, hệ thống ICBM Minuteman III, Hệ thống B-21 Family, Hệ thống F-47 Family và máy bay VC-25B Presidential Airlift” – loại máy bay được gọi là Air Force One khi Tổng thống Mỹ có mặt trên khoang.

“DRPM sẽ được hỗ trợ bởi một nhóm nhỏ, có chuyên môn cao, làm việc tại Lầu Năm Góc, trong khi lực lượng nhân sự hiện tại về mua sắm sẽ tiếp tục hỗ trợ các chương trình hệ thống vũ khí chủ chốt của DRPM,” Không quân cho biết, đồng thời bổ sung rằng vị trí mới này sẽ được thiết lập “trong vài tháng tới”.

Việc bổ nhiệm chức danh cho vị trí này một phần sẽ phụ thuộc vào Thượng viện Mỹ, nếu cơ quan lập pháp này thông qua đề xuất của Lầu Năm Góc.

Hiện chưa rõ Hải quân Mỹ bổ sung chỉ huy phụ trách DRPM tương tự hay không. Breaking Defense trước đó từng đưa tin rằng một vai trò tương tự đang được cân nhắc để tập trung vào các chương trình tàu ngầm hạt nhân.