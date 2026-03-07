Tổng thống Iran bác yêu cầu ‘đầu hàng vô điều kiện’ của ông Trump

Tổng thống Masoud Pezeshkian tuyên bố Iran sẽ không bao giờ đầu hàng, đồng thời gửi lời xin lỗi các nước láng giềng về những cuộc tấn công của Tehran.

AP đưa tin, Tổng thống Iran Pezeshkian ngày 7/3 đã bác bỏ yêu cầu đầu hàng vô điều kiện của Tổng thống Mỹ Donald Trump, khẳng định rằng “giấc mơ” đó của Mỹ sẽ không bao giờ thành hiện thực.

"Đó là một giấc mơ mà họ nên giữ kín cho tới lúc rời khỏi thế giới này", nhà lãnh đạo Iran nói.

Trước đó, hôm 6/3, Tổng thống Trump tuyên bố rằng sẽ không có thỏa thuận nào nếu Iran không “đầu hàng vô điều kiện”.

Xin lỗi các nước láng giềng về cuộc tấn công

Tổng thống Pezeshkian ngày 7/3 đã xin lỗi về các cuộc tấn công vào các quốc gia trong khu vực trong bối cảnh Mỹ và Israel tiếp tục các đợt không kích làm rung chuyển nước Cộng hòa Hồi giáo.

Tổng thống Pezeshkian cho biết thêm, hội đồng lãnh đạo lâm thời của đất nước đã liên lạc với lực lượng vũ trang liên quan các vụ tấn công.

“Tôi cần phải thay mặt cá nhân mình xin lỗi các nước láng giềng bị Iran tấn công. Từ nay trở đi, họ (lực lượng vũ trang Iran) không nên tấn công các nước láng giềng hay bắn tên lửa vào họ, trừ khi chúng ta bị các nước đó tấn công. Tôi nghĩ chúng ta nên giải quyết vấn đề này thông qua ngoại giao", ông Pezeshkian nói.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: AA.

Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình hôm 6/3 rằng "chiến dịch ném bom lớn nhất" của cuộc chiến vẫn chưa diễn ra.

Về phần mình, Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc tuyên bố nước này sẽ “thực hiện mọi biện pháp cần thiết” để tự vệ.

Video của hãng Associated Press cho thấy những vụ nổ lóe sáng và khói bốc lên trên khu vực phía tây Tehran khi Israel tuyên bố bắt đầu một loạt các cuộc tấn công quy mô lớn.

Theo các quan chức, cuộc giao tranh đã khiến ít nhất 1.230 người thiệt mạng ở Iran, hơn 200 người ở Lebanon và 11 người ở Israel. Về phía Mỹ, 6 binh sĩ thiệt mạng.

Qatar cảnh báo xung đột có thể làm sụp đổ nền kinh tế toàn cầu

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Bộ trưởng Năng lượng Qatar, Saad al-Kaabi, cảnh báo rằng cuộc chiến có thể "làm sụp đổ nền kinh tế của thế giới", dự đoán việc xuất khẩu năng lượng từ vùng Vịnh sẽ bị gián đoạn trên diện rộng, đẩy giá dầu lên 150 đô la một thùng.

Một nhà phân tích khu vực cảnh báo Iran đang phạm phải “sai lầm chiến lược mang tính lịch sử”.

"Bằng cách lan rộng xung đột sang vùng Vịnh, Tehran đang làm chính xác điều mà Israel không thể làm một mình: Lái cuộc chiến ra khỏi trục Israel-Iran và biến nó thành một cuộc đối đầu giữa Iran và các nước láng giềng Ả Rập", Sultan al-Khulaifi, một nhà nghiên cứu cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Xung đột và Nhân đạo, bình luận.

Khói bốc lên ở Tehran, Iran. Ảnh: AP.

Trong khi đó, ngày 7/3, Bộ trưởng Quốc phòng Ả Rập Xê Út và Tư lệnh quân đội Pakistan đã gặp nhau để thảo luận về các biện pháp ngăn chặn các cuộc tấn công từ Iran, theo hãng thông tấn nhà nước Saudi Press Agency. Được biết, Ả Rập Xê Út và Pakistan, quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, đã ký một hiệp ước phòng thủ chung, trong đó quy định bất kỳ cuộc tấn công nào vào một trong hai quốc gia đều được coi là cuộc tấn công vào cả hai nước.

Tại Dubai (UAE), nhiều tiếng nổ lớn được nghe thấy vào sáng 7/3 và chính quyền cho biết họ đã kích hoạt hệ thống phòng không. Hành khách đang chờ các chuyến bay tại sân bay quốc tế Dubai, sân bay nhộn nhịp nhất thế giới về du lịch quốc tế, đã được hướng dẫn xuống các đường hầm tàu ​​điện ngầm tại sân bay rộng lớn này sau khi báo động vang lên.

Sáng cùng ngày, hãng hàng không đường dài Emirates thông báo rằng "tất cả các chuyến bay đến và đi từ Dubai tạm ngừng cho đến khi có thông báo mới". Tuy nhiên, ngay sau đó, quyết định được đảo ngược và hãng hàng không Emirates tuyên bố sẽ nối lại hoạt động.

