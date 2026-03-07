Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Làn sóng tấn công thứ 11 của Iran, Trung tâm tình báo CIA của Mỹ bị tấn công

Quân sự - Thế giới

Làn sóng tấn công thứ 11 của Iran, Trung tâm tình báo CIA của Mỹ bị tấn công

Ngày thứ 5 của cuộc chiến Trung Đông, chứng kiến làn sóng tấn công thứ 11 của Iran: Trung tâm CIA hứng tên lửa; sức mạnh phản công của Iran chưa suy giảm.

Tiến Minh (T/H)
Theo tờ Washington Post, một trung tâm của Cơ quan tình báo Trung ương Mỹ (CIA), ở khu phức hợp đại sứ quán Mỹ tại Ả Rập Xê Út, đã bị UAV cảm tử của Iran tấn công. Các hãng truyền thông Mỹ khác cho rằng, CIA đã thông báo sơ tán tất cả các trung tâm của họ trong khu vực Trung Đông.
Theo tờ Washington Post, một trung tâm của Cơ quan tình báo Trung ương Mỹ (CIA), ở khu phức hợp đại sứ quán Mỹ tại Ả Rập Xê Út, đã bị UAV cảm tử của Iran tấn công. Các hãng truyền thông Mỹ khác cho rằng, CIA đã thông báo sơ tán tất cả các trung tâm của họ trong khu vực Trung Đông.
Theo một thông báo nội bộ của Bộ Ngoại giao Mỹ, cho biết cuộc tấn công đã khiến một phần mái của tòa đại sứ quán bị sập và khói bao trùm bên trong. Thông báo cho biết đại sứ quán "bị hư hại về cấu trúc" và nhân viên "vẫn đang ở hiện trường", tờ Washington Post cho biết.
Theo một thông báo nội bộ của Bộ Ngoại giao Mỹ, cho biết cuộc tấn công đã khiến một phần mái của tòa đại sứ quán bị sập và khói bao trùm bên trong. Thông báo cho biết đại sứ quán "bị hư hại về cấu trúc" và nhân viên "vẫn đang ở hiện trường", tờ Washington Post cho biết.
Hiện vẫn chưa có thông tin nào về quy mô thiệt hại của khu nhà ở hay thương vong có thể xảy ra trong số nhân viên của cơ quan. Trong khi đó, các phương tiện truyền thông khác của Mỹ lại cho rằng, CIA đã ra lệnh sơ tán tất cả các khu nhà ở của mình nằm trong tầm bắn của tên lửa đạn đạo Iran ở khu vực Trung Đông.
Hiện vẫn chưa có thông tin nào về quy mô thiệt hại của khu nhà ở hay thương vong có thể xảy ra trong số nhân viên của cơ quan. Trong khi đó, các phương tiện truyền thông khác của Mỹ lại cho rằng, CIA đã ra lệnh sơ tán tất cả các khu nhà ở của mình nằm trong tầm bắn của tên lửa đạn đạo Iran ở khu vực Trung Đông.
Tờ The Hill của Mỹ giải thích, quyết định này được đưa ra sau khi một UAV cảm tử của Iran tấn công một trung tâm của CIA trong khuôn viên khu phức hợp đại sứ quán Mỹ ở Riyadh. Vào ngày hôm trước, truyền thông Trung Đông đã đăng tải bức ảnh về tòa đại sứ Mỹ ở Riyadh đang bốc cháy. Vụ hỏa hoạn được cho là đã khiến mái nhà bị sập.
Tờ The Hill của Mỹ giải thích, quyết định này được đưa ra sau khi một UAV cảm tử của Iran tấn công một trung tâm của CIA trong khuôn viên khu phức hợp đại sứ quán Mỹ ở Riyadh. Vào ngày hôm trước, truyền thông Trung Đông đã đăng tải bức ảnh về tòa đại sứ Mỹ ở Riyadh đang bốc cháy. Vụ hỏa hoạn được cho là đã khiến mái nhà bị sập.
Điều đáng chú ý là ngay sau khi xung đột bắt đầu, quân đội Iran đã tiến hành cuộc truy lùng trực tiếp các sĩ quan tình báo Mỹ. Theo Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Tehran đã tiêu diệt sáu sĩ quan cấp cao của CIA chỉ trong vài ngày đầu tiên. Xét theo quyết định sơ tán nơi ở của CIA, Washington hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của mối đe dọa.
Điều đáng chú ý là ngay sau khi xung đột bắt đầu, quân đội Iran đã tiến hành cuộc truy lùng trực tiếp các sĩ quan tình báo Mỹ. Theo Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Tehran đã tiêu diệt sáu sĩ quan cấp cao của CIA chỉ trong vài ngày đầu tiên. Xét theo quyết định sơ tán nơi ở của CIA, Washington hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của mối đe dọa.
Vào ngày 5/3, bầu trời Trung Đông tiếp tục bị bao phủ bởi những vệt khói tên lửa. Ngay khi đợt phóng tên lửa thứ 11 của IRGC nhắm vào thành phố Beersheba, Israel, các báo cáo về thương vong từ Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (Centcom) đồng thời xuất hiện, và ba chiến đấu cơ F-15 của Không quân Mỹ bị bắn rơi ở Kuwait đã thêm một đòn nặng nề nữa vào cuộc xung đột.
Vào ngày 5/3, bầu trời Trung Đông tiếp tục bị bao phủ bởi những vệt khói tên lửa. Ngay khi đợt phóng tên lửa thứ 11 của IRGC nhắm vào thành phố Beersheba, Israel, các báo cáo về thương vong từ Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (Centcom) đồng thời xuất hiện, và ba chiến đấu cơ F-15 của Không quân Mỹ bị bắn rơi ở Kuwait đã thêm một đòn nặng nề nữa vào cuộc xung đột.
Chỉ trong vài giờ, tin tức chiến trường đã trở nên dồn dập đến nghẹt thở. Cuộc phản công của Iran không còn là một cuộc “đáp trả yếu ớt”, tổn thất của Mỹ vượt xa dự kiến. Chiều hôm đó, còi báo động vang vọng khắp Beersheba; cuộc tấn công của Iran lần này hoàn toàn khác so với 10 cuộc tấn công trước đó.
Chỉ trong vài giờ, tin tức chiến trường đã trở nên dồn dập đến nghẹt thở. Cuộc phản công của Iran không còn là một cuộc “đáp trả yếu ớt”, tổn thất của Mỹ vượt xa dự kiến. Chiều hôm đó, còi báo động vang vọng khắp Beersheba; cuộc tấn công của Iran lần này hoàn toàn khác so với 10 cuộc tấn công trước đó.
Trong các làn sóng tấn công trước, tên lửa của Iran đã được phóng rải rác khắp các căn cứ quân sự của Mỹ ở một số quốc gia vùng Vịnh Ba Tư, hoặc bắn trúng các khu vực đã được dọn sạch trước đó, hoặc bị hệ thống phòng không đánh chặn, nhưng hầu như không gây ra hiệu quả đáng kể.
Trong các làn sóng tấn công trước, tên lửa của Iran đã được phóng rải rác khắp các căn cứ quân sự của Mỹ ở một số quốc gia vùng Vịnh Ba Tư, hoặc bắn trúng các khu vực đã được dọn sạch trước đó, hoặc bị hệ thống phòng không đánh chặn, nhưng hầu như không gây ra hiệu quả đáng kể.
Trong đợt tấn công thứ 11 này, Iran tập trung toàn bộ hỏa lực vào Beersheba, một trung tâm trọng yếu ở miền nam Israel, nơi ngay lập tức trở thành chiến trường chính. Các dịch vụ khẩn cấp địa phương xác nhận một tên lửa đạn đạo đã bắn trúng thành phố, làm bị thương 19 người, trong đó có một người bị thương vừa phải và 18 người bị thương nhẹ. Tất cả những người bị thương đã được đưa đến Trung tâm Y tế Soroca địa phương để điều trị.
Trong đợt tấn công thứ 11 này, Iran tập trung toàn bộ hỏa lực vào Beersheba, một trung tâm trọng yếu ở miền nam Israel, nơi ngay lập tức trở thành chiến trường chính. Các dịch vụ khẩn cấp địa phương xác nhận một tên lửa đạn đạo đã bắn trúng thành phố, làm bị thương 19 người, trong đó có một người bị thương vừa phải và 18 người bị thương nhẹ. Tất cả những người bị thương đã được đưa đến Trung tâm Y tế Soroca địa phương để điều trị.
Beersheba không phải là một thành phố bình thường, tại đây có căn cứ không quân Hatzerim, là nơi đóng quân của các máy bay chiến đấu F-15I của Israel, chịu trách nhiệm bảo vệ không phận phía nam, trong khi trạm radar quân sự gần đó của Mỹ đang theo dõi mọi động thái của tên lửa Iran.
Beersheba không phải là một thành phố bình thường, tại đây có căn cứ không quân Hatzerim, là nơi đóng quân của các máy bay chiến đấu F-15I của Israel, chịu trách nhiệm bảo vệ không phận phía nam, trong khi trạm radar quân sự gần đó của Mỹ đang theo dõi mọi động thái của tên lửa Iran.
Tại Khu Công nghệ Gav-Yam trong thành phố, các trung tâm nghiên cứu và phát triển của Intel và Microsoft nằm cạnh Học viện Phòng thủ Mạng của Lực lượng Quốc phòng Israel. Khu thử nghiệm các hệ thống trí tuệ nhân tạo quân sự, được giấu kín giữa các công ty công nghệ. Các cuộc tấn công của Iran nhắm vào "bộ não" và "đôi mắt" của Israel.
Tại Khu Công nghệ Gav-Yam trong thành phố, các trung tâm nghiên cứu và phát triển của Intel và Microsoft nằm cạnh Học viện Phòng thủ Mạng của Lực lượng Quốc phòng Israel. Khu thử nghiệm các hệ thống trí tuệ nhân tạo quân sự, được giấu kín giữa các công ty công nghệ. Các cuộc tấn công của Iran nhắm vào "bộ não" và "đôi mắt" của Israel.
Ngay cả trước khi tiếng nổ ở Beersheba lắng xuống, tin xấu vẫn liên tục ập đến với quân đội Mỹ. Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ đã ra tuyên bố, cho biết tính đến 7 giờ 30 phút sáng giờ miền Đông cùng ngày, bốn quân nhân Mỹ đã thiệt mạng trong cuộc xung đột, trong đó một người bị thương nặng trong cuộc tấn công ban đầu vào Iran và không thể qua khỏi.
Ngay cả trước khi tiếng nổ ở Beersheba lắng xuống, tin xấu vẫn liên tục ập đến với quân đội Mỹ. Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ đã ra tuyên bố, cho biết tính đến 7 giờ 30 phút sáng giờ miền Đông cùng ngày, bốn quân nhân Mỹ đã thiệt mạng trong cuộc xung đột, trong đó một người bị thương nặng trong cuộc tấn công ban đầu vào Iran và không thể qua khỏi.
Ba máy bay chiến đấu F-15E đang thực hiện nhiệm vụ đã bị bắn rơi ở Kuwait. Mỹ xác nhận rằng vụ tai nạn là do lỗi của hệ thống phòng không Kuwait. Toàn bộ sáu thành viên phi hành đoàn đã thoát hiểm bằng ghế phóng.
Ba máy bay chiến đấu F-15E đang thực hiện nhiệm vụ đã bị bắn rơi ở Kuwait. Mỹ xác nhận rằng vụ tai nạn là do lỗi của hệ thống phòng không Kuwait. Toàn bộ sáu thành viên phi hành đoàn đã thoát hiểm bằng ghế phóng.
Hệ thống phòng không của Kuwait phần lớn do Mỹ cung cấp, thế nhưng lại bắn trúng chính máy bay chiến đấu của mình trong thực chiến. Đằng sau tai nạn này là tình trạng thụ động của quân đội Mỹ ở Trung Đông.
Hệ thống phòng không của Kuwait phần lớn do Mỹ cung cấp, thế nhưng lại bắn trúng chính máy bay chiến đấu của mình trong thực chiến. Đằng sau tai nạn này là tình trạng thụ động của quân đội Mỹ ở Trung Đông.
Trước đó, Iran từng tuyên bố đã bắn hạ một UAV trinh sát chiến lược tầm cao MQ-9 của Mỹ. Mặc dù Mỹ chưa xác nhận điều này, nhưng thực tế là 27 căn cứ của Mỹ ở Trung Đông đã bị tấn công liên tiếp, từ trụ sở Hạm đội 5 ở Bahrain đến các căn cứ quân sự ở Qatar, tất cả đều đang chịu áp lực.
Trước đó, Iran từng tuyên bố đã bắn hạ một UAV trinh sát chiến lược tầm cao MQ-9 của Mỹ. Mặc dù Mỹ chưa xác nhận điều này, nhưng thực tế là 27 căn cứ của Mỹ ở Trung Đông đã bị tấn công liên tiếp, từ trụ sở Hạm đội 5 ở Bahrain đến các căn cứ quân sự ở Qatar, tất cả đều đang chịu áp lực.
Iran tuyên bố hành động trả đũa của họ đã khiến quân đội Mỹ thiệt mạng 560 người, một con số khác xa so với báo cáo của Mỹ là chỉ có 4 người thương vong; tuy nhiên Mỹ liên tục không đưa ra được bằng chứng thuyết phục nào để bác bỏ tuyên bố này.
Iran tuyên bố hành động trả đũa của họ đã khiến quân đội Mỹ thiệt mạng 560 người, một con số khác xa so với báo cáo của Mỹ là chỉ có 4 người thương vong; tuy nhiên Mỹ liên tục không đưa ra được bằng chứng thuyết phục nào để bác bỏ tuyên bố này.
Làn sóng tấn công thứ 11 chỉ là một thời điểm nhất định, chứ không phải là kết thúc, khi lực lượng "tăng viện" của Iran đã sẵn sàng, tổn thất quân sự của Mỹ vẫn đang gia tăng, và cuộc tấn công của Mỹ và Israel khó có thể duy trì kéo dài. Trung Đông vẫn là một điểm nóng đầy biến động, nơi tất cả các bên đều phải trả giá cho những lựa chọn của mình, và bình minh của hòa bình vẫn còn rất xa vời.
Làn sóng tấn công thứ 11 chỉ là một thời điểm nhất định, chứ không phải là kết thúc, khi lực lượng "tăng viện" của Iran đã sẵn sàng, tổn thất quân sự của Mỹ vẫn đang gia tăng, và cuộc tấn công của Mỹ và Israel khó có thể duy trì kéo dài. Trung Đông vẫn là một điểm nóng đầy biến động, nơi tất cả các bên đều phải trả giá cho những lựa chọn của mình, và bình minh của hòa bình vẫn còn rất xa vời.
Tiến Minh (T/H)
timesofisrael
Link bài gốc Copy link
https://www.timesofisrael.com/19-injured-one-moderately-as-iranian-missile-hits-beersheba-amid-multiple-barrages/
#iran #xung đột iran mỹ #iran phóng tên lửa #chiến tranh Trung Đông 2026. #trung tâm CIA #chiến sự Trung Đông

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT