UAV tấn công LUCAS Mỹ sao chép Shahed-136 lần đầu tham chiến

Quân sự - Thế giới

UAV tấn công LUCAS Mỹ sao chép Shahed-136 lần đầu tham chiến

Trớ trêu mẫu UAV tấn công tự sát được Mỹ chế tạo dựa trên Shahed-136 của Iran trong lần đầu thực chiến đã tấn công vào chính thủ đô Teheran của nước này.

Tuệ Minh
Các quan chức Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ đã xác nhận rằng các cuộc không kích nhằm vào Iran hôm thứ Bảy có liên quan đến lần sử dụng chiến đấu đầu tiên của máy bay không người lái tự hành cảm tử mới của quân đội Mỹ.
Theo thông báo của các quan chức CENTCOM, máy bay không người lái LUCAS (Low-cost Unmanned Combat Attack System) đã được phóng như một phần của Chiến dịch Epic Fury.
Các UAV tấn công này nhằm mục tiêu vào các cơ sở chỉ huy và kiểm soát của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, khả năng phòng không của Iran, các địa điểm phóng tên lửa và máy bay không người lái, cũng như các sân bay quân sự.
"Tổng thống đã ra lệnh hành động táo bạo, và những người lính dũng cảm của chúng ta, bao gồm binh sĩ, thủy thủ, phi công, lính thủy đánh bộ, lực lượng bảo vệ và lực lượng tuần duyên, đang đáp lại lời kêu gọi," Đô đốc Brad Cooper, chỉ huy của CENTCOM, cho biết trong thông cáo báo chí.
Nền tảng LUCAS là một loại máy bay không người lái tấn công một chiều thiết kế dựa trên mẫu Shahed-136 của Iran. Được chế tạo bởi SpektreWorks có trụ sở tại Arizona, máy bay không người lái này, có thể được phóng bằng máy phóng, cất cánh bằng tên lửa và hệ thống mặt đất di động, là sản phẩm phái sinh từ mẫu mục tiêu FLM 136 của công ty, được thiết kế để huấn luyện chống máy bay không người lái trong khi mô phỏng biến thể Shahed của Iran.
Mẫu FLM 136 có khả năng tầm bắn khoảng 500 dặm, với tải trọng tối đa 40 pound, hay "gấp khoảng hai lần sức công phá của tên lửa Hellfire", theo Alex Hollings, người dẫn chương trình FirePower của Sandboxx News. Với trọng lượng cất cánh tối đa 180 pound (khoảng 82 kg), FLM 136 nhẹ hơn đáng kể so với Shahed của Iran.
Các nền tảng này cũng tiết kiệm chi phí hơn rất nhiều — và có khả năng mở rộng quy mô — so với các loại vũ khí tiên tiến hơn trong kho vũ khí của Mỹ, với giá khoảng 35.000 đô la mỗi chiếc.
Vào tháng 12 , một máy bay không người lái LUCAS đã được phóng thành công từ tàu lần đầu tiên, trong một cuộc tập trận do các nhân viên trên tàu chiến ven biển lớp Independence USS Santa Barbara thực hiện tại Vịnh Ba Tư, Bộ Quốc phòng trước đó đã thông báo.
Video cho thấy một máy bay không người lái LUCAS trong một cuộc thử nghiệm phóng từ tàu hải quân vào tháng 12 năm 2025. Những binh sĩ đó tạo nên phi đội tấn công Scorpion mới thành lập, một phi đội máy bay không người lái tấn công một chiều đầu tiên thuộc loại này, do các nhân viên thuộc Bộ Tư lệnh Đặc nhiệm Trung tâm Hoa Kỳ chỉ huy.
“Lực lượng đặc nhiệm mới này tạo điều kiện để sử dụng sự đổi mới như một biện pháp răn đe,” Cooper nói trong một thông cáo báo chí hồi tháng 12. “Việc trang bị nhanh hơn cho các chiến binh lành nghề của chúng ta những khả năng máy bay không người lái tiên tiến thể hiện sự đổi mới và sức mạnh quân sự của Mỹ, điều này có tác dụng răn đe các thế lực xấu.”
Việc thành lập lực lượng đặc nhiệm vào tháng 12 diễn ra sau chỉ thị được đưa ra vài tháng trước đó của Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, "Giải phóng ưu thế máy bay không người lái quân sự của Mỹ", nhằm đẩy nhanh việc mua sắm và triển khai các hệ thống tự hành giá cả phải chăng trong toàn bộ các quân chủng.
Bộ trưởng Hegseth viết trong bản ghi nhớ hồi tháng 7. “Năm tới, tôi kỳ vọng sẽ thấy khả năng này được tích hợp vào tất cả các khóa huấn luyện chiến đấu có liên quan, bao gồm cả các cuộc chiến tranh máy bay không người lái giữa các lực lượng.”
UAV tấn công Shahed-1136 và LUCAS - Iran phát triển và Mỹ sao chép.
Tuệ Minh
Military Times
https://www.militarytimes.com/news/your-military/2026/02/28/us-confirms-first-combat-use-of-lucas-one-way-attack-drone-in-iran-strikes/
#UAV tấn công tự sát #Máy bay không người lái Mỹ #Chiến dịch Epic Fury #Mô phỏng mẫu Shahed-136 #Phản ứng chiến tranh Iran Mỹ #LUCAS và công nghệ sao chép

