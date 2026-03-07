UAV tấn công LUCAS Mỹ sao chép Shahed-136 lần đầu tham chiến

Trớ trêu mẫu UAV tấn công tự sát được Mỹ chế tạo dựa trên Shahed-136 của Iran trong lần đầu thực chiến đã tấn công vào chính thủ đô Teheran của nước này.