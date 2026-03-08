Đặc nhiệm Israel đổ bộ Lebanon tìm thi thể hoa tiêu, hơn 80 người thương vong

Lực lượng đặc nhiệm Israel đã đổ bộ vào Lebanon để tìm kiếm hoa tiêu mất tích từ năm 1986, dẫn tới cuộc đụng độ khiến hơn 80 người thương vong.

AP dẫn thông tin từ Quân đội Israel ngày 7/3 cho biết, lực lượng đặc nhiệm Israel đã đổ bộ vào Lebanon đêm 6/3 để tìm kiếm một hoa tiêu mất tích gần 40 năm trước nhưng không tìm thấy hài cốt của ông.

Theo đó, trong nhiều thập kỷ, Israel đã cố gắng tìm hiểu điều gì đã xảy ra với hoa tiêu Ron Arad kể từ khi ông mất tích sau khi nhảy dù từ một máy bay chiến đấu bị rơi ở Lebanon năm 1986. Arad có liên quan đến việc tấn công nhóm phiến quân bị tình nghi. Ông đã bị các tay súng địa phương bắt sống.

Cuộc không kích của Israel phá hủy tòa nhà tại Bednayel, Lebanon, hồi tháng 2/2026. Ảnh: AP.

Theo quân đội Lebanon và truyền thông nhà nước, lực lượng đặc nhiệm Israel đã đổ bộ vào vùng núi dọc biên giới với Syria trước khi tiến vào thị trấn Nabi Chit ở phía đông Lebanon, nơi họ đụng độ với lực lượng Hezbollah và các chiến binh địa phương.

Bộ Y tế Lebanon cho biết ít nhất 41 người đã thiệt mạng và 40 người khác bị thương tại Nabi Chit và các khu vực lân cận.

Theo Quân đội Lebanon, 3 binh sĩ nằm trong số những người thiệt mạng trong cuộc đấu súng. Người dân địa phương cũng đã đụng độ với lực lượng Israel trong khi quân đội Lebanon được đặt trong tình trạng báo động

Một cư dân của Nabi Chit nói với hãng AP rằng lực lượng Israel đã tiến vào thị trấn và đào bới một ngôi mộ trong nghĩa trang trước khi rời đi. Người đàn ông này, giấu tên vì lý do an ninh, không cung cấp thêm chi tiết nào khác.

Hezbollah cho biết các thành viên của họ đã đụng độ với lực lượng Israel, và không quân Israel đã tiến hành khoảng 40 cuộc không kích trong khu vực để đơn vị trên mặt đất có thể rút lui.

Theo người phát ngôn quân đội Israel, Avichay Adraee, lực lượng Israel không có thương vong. Tuy nhiên, họ không tìm thấy hài cốt của Arad hay bất kỳ bằng chứng nào liên quan đến hoa tiêu này.

