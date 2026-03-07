Xung đột Trung Đông nóng lên: Mỹ và Israel sắp mở đợt tấn công mới vào Iran

Mỹ và Israel mở rộng không kích, phá hủy tàu chiến Iran, đẩy khu vực vào nguy cơ chiến tranh quy mô lớn với nhiều mục tiêu bị tấn công.

Tình hình Trung Đông tiếp tục nóng lên khi Israel mở rộng các đợt không kích nhằm vào nhiều mục tiêu tại Iran và Lebanon, trong khi Mỹ tuyên bố đã giáng đòn nặng nề vào năng lực quân sự của Tehran, đặc biệt là lực lượng hải quân.

Mỹ sắp có đợt ném bom lớn nhất nhằm vào Iran

Khói bụi bốc lên sau một vụ nổ ở Tehran, Iran, ngày 28/2/2026. Ảnh: AP.

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn ngày 6/3 (giờ Mỹ), Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết chiến dịch không kích mà Washington dự kiến tiến hành nhằm vào Iran trong đêm cùng ngày có thể trở thành đợt oanh kích quy mô lớn nhất từ trước tới nay.

“Đêm nay sẽ là chiến dịch ném bom lớn nhất của chúng tôi”, ông Bessent tuyên bố trong cuộc phỏng vấn.

Theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ, các đòn tấn công dự kiến sẽ tập trung vào hệ thống bệ phóng tên lửa và các cơ sở sản xuất tên lửa của Iran, với mục tiêu gây thiệt hại nặng nề cho năng lực quân sự của Tehran. Ông khẳng định Washington đang từng bước làm suy yếu đáng kể sức mạnh quân sự của Iran.

Ông Bessent đồng thời cáo buộc Tehran “tìm cách tạo ra hỗn loạn kinh tế”, nhắc tới việc Iran kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược eo biển Hormuz, nơi có vai trò đặc biệt quan trọng đối với dòng chảy năng lượng toàn cầu.

Mỹ tuyên bố phá hủy phần lớn tàu chiến Iran

Một trong những diễn biến đáng chú ý nhất là tuyên bố của Hải quân Mỹ rằng phần lớn hạm đội tàu chiến Iran đã bị phá hủy trong chiến dịch quân sự đang diễn ra.

Theo thông tin từ Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), các lực lượng Mỹ đã đánh chìm hoặc phá hủy hơn 30 tàu của Iran trong thời gian ngắn, bao gồm tàu chiến mặt nước, tàu hộ vệ và các tàu hỗ trợ.

Hải quân Mỹ tuyên bố phần lớn tàu Iran đã bị tiêu diệt

Ngoài ra, một số mục tiêu quân sự quan trọng của Iran như cơ sở tên lửa và hệ thống chỉ huy cũng bị tấn công nhằm làm suy giảm khả năng phản công của Tehran.

Các quan chức quốc phòng Mỹ cho biết chiến dịch quân sự vẫn đang tiếp tục và có thể được mở rộng trong những ngày tới nếu Iran không giảm các hoạt động quân sự trong khu vực.

Đòn đánh vào tàu sân bay UAV Shahid Bagheri

Trong chiến dịch gần đây, Mỹ cũng xác nhận đã tấn công một trong những khí tài hải quân quan trọng của Iran - tàu sân bay UAV Shahid Bagheri.

Đây là con tàu được Iran cải hoán từ tàu thương mại, có chiều dài khoảng 240m và được thiết kế để mang theo nhiều máy bay không người lái, trực thăng và xuồng tấn công tốc độ cao.

Tàu sân bay UAV Shahid Bagheri của lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) - chiến hạm được cải hoán từ tàu container, có thể mang theo hàng chục máy bay không người lái và trực thăng. (Ảnh: Iranian MoD/Defense sources)

Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, con tàu đã bị trúng nhiều đòn tấn công và bốc cháy trên biển sau các cuộc không kích.

Giới phân tích cho rằng đòn tấn công này có thể được thực hiện bằng sự kết hợp của nhiều năng lực quân sự Mỹ như:

• Máy bay ném bom chiến lược tầm xa

• Tên lửa hành trình phóng từ tàu chiến hoặc tàu ngầm

• Máy bay chiến đấu tàng hình

• Hệ thống trinh sát - chỉ thị mục tiêu từ vệ tinh và máy bay cảnh báo sớm

Việc phá hủy tàu sân bay UAV được cho là nhằm làm suy giảm khả năng triển khai UAV tấn công của Iran trên biển, đồng thời hạn chế năng lực tác chiến bất đối xứng của Tehran tại khu vực Vịnh Ba Tư.

Xung đột có nguy cơ lan rộng

Trong bối cảnh giao tranh gia tăng, cộng đồng quốc tế đang bày tỏ lo ngại xung đột có thể lan rộng ra toàn khu vực Trung Đông.

Theo các báo cáo quốc tế, hàng nghìn mục tiêu quân sự tại Iran đã bị tấn công kể từ khi chiến dịch bắt đầu, trong khi thương vong tại nhiều quốc gia trong khu vực đang gia tăng. Nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đã kêu gọi các bên kiềm chế và tránh leo thang xung đột nhằm ngăn chặn nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh khu vực quy mô lớn.