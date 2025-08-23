Hà Nội

Bất động sản

Biệt thự 1.200m2 của nữ nghệ sĩ được Forbes vinh danh

Biệt thự của NSND Bạch Tuyết tại TP HCM rộng 1.200m2, sử dụng gam màu trắng chủ đạo, có hồ bơi, khu vườn xanh mướt. 

NSND Bạch Tuyết là tên tuổi lớn của sân khấu cải lương Việt Nam. Năm 2024, bà được tạp chí Forbes vinh danh trong danh sách "50 over 50: Asia 2024" (50 người phụ nữ trên 50 tuổi có tầm ảnh hưởng tại châu Á). Ảnh: Internet
Ở tuổi 80, NSND Bạch Tuyết an hưởng tuổi già trong căn biệt thự rộng 1.200 m2 tại TP HCM. Ảnh: FBNV
Dù sống một mình nhưng nữ nghệ sĩ vẫn chăm chút tỉ mỉ cho không gian nghỉ dưỡng. Ảnh chụp màn hình
Ngôi nhà do chính nữ nghệ sĩ thiết kế theo phong cách tối giản, với gam trắng chủ đạo. Ảnh chụp màn hình
Xung quanh biệt thự bao phủ bởi nhiều cây xanh. Ảnh chụp màn hình
Khuôn viên trước biệt thự, nữ nghệ sĩ dùng làm vườn cảnh, với nhiều loại cây đắt tiền trồng trên thảm cỏ xanh mướt. Ảnh chụp màn hình
Trong khuôn viên biệt thự còn có bể bơi lớn. Ảnh chụp màn hình
Ước tính căn nhà của nữ nghệ sĩ trị giá hàng chục tỷ đồng. Ảnh chụp màn hình
Bên trong biệt thự, NSND Bạch Tuyết bài trí nội thất kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Ảnh chụp màn hình
Phòng khách có sofa và bàn tiếp khách. Ảnh chụp màn hình
Góc làm việc nhỏ gọn với đầy đủ các thiết bị cần thiết như máy tính để bàn, tủ, bàn ghế...Ảnh: MCV
