Biệt thự trên núi "đẹp như tiên cảnh" của diễn viên Mạnh Trường

Bất động sản

Biệt thự trên núi "đẹp như tiên cảnh" của diễn viên Mạnh Trường

Khung cảnh yên bình, xanh mướt trong biệt thự trên núi của diễn viên Mạnh Trường khiến ai nấy đều trầm trồ.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Mới đây, Phương Phạm - bà xã diễn viên Mạnh Trường chia sẻ khung cảnh vườn nhà xanh mướt trong căn biệt thự view núi tại Phú Thọ (trước kia là Hòa Bình) khiến nhiều người xuýt xoa. Ảnh chụp màn hình
Không gian tiếp khách ngoài trời nổi bật với bộ ghế hình khối tròn, nền gạch xanh lam. Ảnh chụp màn hình
Góc thư giãn nép mình dưới tán cây, mang lại cảm giác mát mẻ và bình yên. Ảnh chụp màn hình
Trong khu vườn có cây lựu lúc lỉu quả, tạo điểm nhấn sinh động. Ảnh chụp màn hình
Dọc lối đi là hàng cây cảnh được cắt tỉa chỉn chu khiến nhiều người có cảm giác như lạc vào khu vườn Châu Âu thu nhỏ. Ảnh chụp màn hình
Hoa tím rực rỡ khoe sắc dưới tán cây. Ảnh chụp màn hình
Lối đi lát đá đẹp mắt. Ảnh chụp màn hình
Cây mít trong vườn cho nhiều trái to. Ảnh chụp màn hình
Căn biệt thự sở hữu view núi đẹp ngây ngất. Ảnh chụp màn hình
Một góc khác trong căn nhà khiến nhiều người ví như Đà Lạt. Ảnh: FBNV
Trước đó, bà xã Mạnh Trường khoe chanh ăn mãi không hết. Ảnh: FBNV
Ớt cho trái liên tục. Ảnh: FBNV
