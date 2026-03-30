Mùi cá bủa vây khu dân cư ở Thanh Hoá, người dân mòn mỏi chờ xử lý ô nhiễm

Tình trạng ô nhiễm không khí kéo dài nhiều năm tại khu vực cảng cá Hòa Lộc (xã Hoa Lộc, tỉnh Thanh Hóa) đang khiến hàng trăm hộ dân sống trong cảnh ngột ngạt, bức xúc. Nguồn phát thải được cho là xuất phát từ hoạt động của nhà máy chế biến bột cá nằm ngay trong khu vực cảng.

SỐNG TRONG TÌNH CẢNH Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ KÉO DÀI

Theo phản ánh của người dân gửi tới hệ thống tiếp nhận thông tin của UBND tỉnh Thanh Hóa, mỗi khi nhà máy vận hành, mùi hôi tanh từ cá bốc lên nồng nặc, lan rộng khắp khu dân cư. Không chỉ ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, tình trạng này còn tác động trực tiếp đến sức khỏe người dân và hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp lân cận.

Khói đen, mùi hôi thối bốc ra từ nhà máy chế biến bột cá.

“Mùi cá hôi thối, tanh tưởi bốc ra từ ống khói, bao trùm cả khu vực. Những hôm gió đổi chiều, cả làng gần như không thể mở cửa, ăn uống hay nghỉ ngơi bình thường”, người dân bức xúc phản ánh.

Không dừng lại ở đó, ô nhiễm còn ảnh hưởng đến các cơ sở sản xuất trong Cụm công nghiệp Hòa Lộc. Công nhân tại nhà máy Việt Pháp từng nhiều lần kiến nghị, thậm chí xảy ra đình công do không thể chịu đựng nổi mùi hôi kéo dài, song tình trạng này vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Điều đáng nói, theo người dân, tình trạng ô nhiễm diễn ra thường xuyên, kéo dài nhiều năm, có thời điểm “mùi bám đặc” đến mức không thể ngủ. Cuộc sống sinh hoạt bị đảo lộn, trong khi các kiến nghị liên tục được gửi đi nhưng chưa mang lại chuyển biến rõ rệt.

LẤY MẪU...CHỜ KẾT QUẢ ĐỂ XỬ LÝ

Trước phản ánh trên, ngày 27/3/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa đã có thông tin phản hồi. Theo đó, từ ngày 16/1/2026, đơn vị này đã chủ trì, phối hợp với chính quyền địa phương và các bên liên quan tiến hành kiểm tra thực tế tại khu vực cảng cá Hòa Lộc, nơi có cơ sở chế biến bột cá phục vụ chăn nuôi.

Cơ quan chức năng cũng đã ban hành Công văn số 86/CV-SHPG về việc đăng ký lấy mẫu khí thải tại nhà máy. Đến ngày 26/3/2026, đoàn kiểm tra tiếp tục phối hợp với UBND xã Hoa Lộc, Ban quản lý cảng cá và đại diện khu dân cư tiến hành lấy mẫu để phân tích.

Cụ thể, 2 mẫu không khí được lấy tại khu dân cư cách nhà máy khoảng 270m và 630m về phía Tây Bắc; đồng thời 2 mẫu khí thải được lấy trực tiếp tại ống khói steam và lò hấp của cơ sở sản xuất. Các mẫu này sẽ được phân tích nhằm xác định các thông số môi trường liên quan.

“Trường hợp kết quả phân tích cho thấy các chỉ số vượt quy chuẩn cho phép, đoàn kiểm tra sẽ xử lý vi phạm hành chính theo đúng quy định”, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa cho biết.

Tuy nhiên, trong khi chờ kết quả kiểm định và các biện pháp xử lý cụ thể, người dân khu vực cảng cá Hòa Lộc vẫn phải tiếp tục sống chung với mùi hôi nồng nặc mỗi ngày. Câu hỏi đặt ra là bao giờ tình trạng ô nhiễm này mới được giải quyết dứt điểm, trả lại môi trường sống trong lành cho người dân?.