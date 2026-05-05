Bắt 2 đối tượng vận chuyển gần 1kg ma tuý ở An Giang

Đang vận chuyển gần 1kg ma tuý đi tiêu thụ, 2 đối tượng đã bị lực lượng chức năng tỉnh An Giang phát hiện, bắt quả tang.

Ngày 5/5, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lâm Trí Tài (SN: 1997, phường Sa đéc, tỉnh Đồng Tháp) và Trần Vũ Lăm (SN: 1995, xã Hương Mỹ, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép chất ma túy‎.

Trước đó, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại khu vực Công viên An Hòa thuộc khu phố 1 An Bình, phường Rạch Giá, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh An Giang phát hiện xe ô tô mang BKS: 66A-206.85 có dấu hiệu nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Hai đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 2 đối tượng, gồm: Lâm Trí Tài (SN: 1997, phường Sa đéc, tỉnh Đồng Tháp) và Trần Vũ Lăm (SN: 1995, xã Hương Mỹ, tỉnh Vĩnh Long) đang có hành vi mua bán và tàng trữ trái phép gần 1kg chất ma túy.

Làm việc với cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận số ma túy trên là ma túy tổng hợp (Methampetamine) được mua từ một người chưa rõ lai lịch tại TP Hồ Chí Minh nhằm mục đích chia nhỏ để bán kiếm lời và dùng sử dụng.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.